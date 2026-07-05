Cô nàng Hàn Quốc chấm 10/10 cho tuýp kem dưỡng này, nhưng cách cô bôi kem mới là "chiêu" giúp da căng mịn, đẹp lên từng ngày

Thậm chí cô nàng này còn khẳng định, đây là tuýp kem cứu vớt làn da nhạy cảm của cô.

Da dầu mụn, làn da hư tổn với lỗ chân lông to, thâm đỏ và những nốt mụn dai dẳng luôn là nỗi ám ảnh của không ít người. Chỉ những ai từng trải qua những đợt mụn kéo dài mới hiểu cảm giác bất lực khi mỗi sáng thức dậy lại thấy thêm một nốt mụn mới xuất hiện.

Năm 2025, Carol Yaang từng chịu trận với làn da mụn chi chít, tình trạng kéo dài suốt nhiều tháng khiến cô luôn trong trạng thái tự ti, mệt mỏi.

Đó cũng là câu chuyện của beauty blogger Hàn Quốc Carol Yaang. Dù nổi tiếng với hình ảnh chỉn chu và thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp, cô cũng không tránh khỏi giai đoạn khủng hoảng da nghiêm trọng.

Thậm chí, suốt nhiều tháng liền, gương mặt Carol gần như bị mụn bao phủ, khiến cô mất tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Với Carol, năm 2025 được xem là "cơn ác mộng" thực sự của làn da, đánh dấu quãng thời gian cô phải kiên trì tìm kiếm giải pháp để lấy lại làn da khỏe mạnh và ổn định.

Nhưng sau một thời gian lựa chọn và sử dụng đúng sản phẩm phục hồi da, sang năm 2026 làn da của Carol đã được "chữa lành". Và giờ đây, cô ngồi lại chia sẻ về sản phẩm và cách mà cô đã áp dụng trong suốt thời gian bị mụn.

Bên cạnh bước làm sạch da hằng ngày, việc lựa chọn kem dưỡng phù hợp đóng vai trò không kém phần quan trọng, đặc biệt khi làn da đang trong trạng thái hư tổn hoặc nổi mụn. Ở giai đoạn này, da thường trở nên nhạy cảm hơn, hàng rào bảo vệ suy yếu nên rất dễ kích ứng nếu sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất quá mạnh hoặc kết cấu quá dày.

Thay vào đó, hãy ưu tiên những dòng kem dưỡng có công thức lành tính, dịu nhẹ, giúp cấp ẩm vừa đủ, làm dịu tình trạng mẩn đỏ, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da mà không gây bít tắc lỗ chân lông.

Tuýp kem 345 Relief Cream được Carol đánh giá rất cao về khả năng làm dịu và phục hồi da, nhất là với những làn da dầu mụn, da hư tổn. Thậm chí cô từng review tuýp kem này rất nhiều lần trên trang cá nhân.

Tuýp kem 345 Relief Cream sở hữu bảng cấu tạo với 3 loại thành phần mờ thâm, 4 thành phần nuôi dưỡng và 5 thành phần làm dịu da, nên đặc biệt phù hợp với làn da hư tổn, dầu mụn.

Trong bảng thành phần có Niacinamide có khả năng làm đều màu da hiệu quả, cải thiện những vùng sắc tố không đều màu hay đốm nâu và thâm nám. Panthenol có khả năng làm dịu tình trạng kích ứng mẩn đỏ, mụn li ti kém sắc, đồng thời tăng cường lớp bảo vệ da khỏi tác động từ môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên Carol có cách riêng của mình khi dùng kem 345 Relief Cream trong quá trình trị mụn và phục hồi da hư tổn. Sau khi làn sạch da vào buổi tối, Carol sẽ bôi một lớp kem dưỡng lên da. Khi làn da đang bị mụn nhiều thì cô bôi lớp mỏng thôi, còn khi tình trạng mụn đã giảm thì cô sẽ bôi lớp kem dày hơn để tăng khả năng hồi phục cho da.

Ngay sau khi bôi kem dưỡng, Carol đắp ngay một chiếc mặt nạ giấy lên da. Bước này vừa như một lớp màng khóa ẩm, vừa cấp ẩm kịp thời cho làn da của bạn.

Cách dùng kem dưỡng giúp nhân đôi hiệu quả làm dịu, phục hồi da hư tổn của cô nàng beauty blogger người Hàn.

Carol chia sẻ: "Trước khi bắt đầu tất cả các bước skincare, tôi sẽ cho chiếc mặt nạ giấy vào ngăn mát tủ lạnh. Bôi kem dưỡng xong là tôi đắp mặt nạ luôn. Làm theo cách này bạn sẽ thấy làn da sảng khoái và dễ chịu ngay lập tức. Duy trì như vậy khoảng 2-3 lần/tuần (nhiều hơn cũng được), sau 1 tháng bạn sẽ thấy làn da được phục hồi rõ rệt, mụn giảm hẳn, và các vết thâm mụn cũng nhanh mờ hơn".

Cô nàng còn khẳng định, tuýp kem 345 Relief Cream đã cứu làn da chi chít mụn của cô. Đến giờ khi da đã hết mụn, Carol vẫn dùng tuýp kem này hàng ngày, dùng cả vào buổi sáng làm kem lót trước khi trang điểm để lớp make up đều màu và bền lâu hơn trên da.

Không chỉ trị mụn, tuýp kem còn hợp với những là da khô, lỗ chân lông to, da tiết nhiều dầu nhờn... Và đặc biệt có thể dùng cùng với retinol hay sau các bước điều trị da, để hỗ trợ làm dịu hư tổn và giúp da phục hồi nhanh hơn.