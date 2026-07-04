Không chịu nổi Minh Hằng: U40 đi biển mà mặc slay cỡ này!

Nếu không nói thì chả ai tin Minh Hằng đã ngót nghét 40 tuổi.

Không chỉ là ca sĩ, diễn viên đình đám của Vbiz, Minh Hằng còn là một trong những mỹ nhân hiếm hoi giữ được sức hút bền bỉ sau nhiều năm hoạt động nhờ visual ngày càng thăng hạng và hình ảnh luôn được chăm chút kỹ lưỡng. Ở tuổi U40, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ với vóc dáng gọn gàng, làn da khỏe khoắn cùng thần thái rạng rỡ mỗi khi xuất hiện.

Cũng vì thế mà mỗi lần xả ảnh du lịch, đặc biệt là những khoảnh khắc đi biển, Minh Hằng lại nhận "bão like" vì quá cuốn hút. Nếu đang chuẩn bị đi du lịch, chị em có thể tham khảo những outfit đi biển trẻ trung, tôn dáng của Minh Hằng.

Minh Hằng có thể là "mẹ bỉm nóng bỏng nhất Vbiz" trong bộ bikini hai mảnh màu hồng metallic thời thượng này. Thiết kế áo tắm dáng tam giác mix quần bơi cạp cao giúp người đẹp phô diễn cơ bụng săn chắc cùng thắt eo thon đáng ngưỡng mộ. Điểm nhấn nằm ở chi tiết đính đá hình ngôi sao lấp lánh trên ngực áo kết hợp cùng chất liệu vải bắt sáng, càng khiến tổng thể thêm trẻ trung và có gu.

Lần khác, Minh Hằng chọn style thể thao năng động và phóng khoáng khi mix áo tắm hai mảnh cùng quần siêu ngắn với áo sơ mi kẻ sọc. Set đồ này tạo giao diện nửa kín nửa hở cho những ai không thích diện bikini, bí kíp để nổi bật là chọn ngay gam màu hot trend mùa hè vàng - xanh bắt mắt.

Minh Hằng hóa nàng thơ ngọt ngào với bộ bikini hai mảnh tông trắng phong cách balletcore điệu đà. Chi tiết bèo nhún ở phần cúp ngực kết hợp cùng chân váy mini xếp tầng thướt tha giúp cô nàng hack tuổi cực đỉnh mà vẫn gợi cảm, khoe được những chỗ cần khoe.

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Giọng ca Một Vòng Trái Đất không nằm ngoài trend chấm bi khi chọn ngay một bộ bikini trắng đen họa tiết "hot hit" này. Thiết kế áo tắm dây mảnh mix cùng chân váy ngắn thắt nơ hông không chỉ khoe cơ bụng săn chắc, không chút mỡ thừa mà còn tạo diện mạo trẻ trung, nghịch ngợm.

Trở lại với vẻ quyến rũ, trưởng thành, Minh Hằng thả dáng với bộ bikini hai mảnh tông màu trầm sang trọng cùng họa tiết gấm loang lạ mắt. Thiết kế áo tắm dáng quây có dây buộc cổ giúp cô khoe bờ vai thon thả cùng vòng một lấp ló. Trong khi đó, chiếc quần short ôm sát là lựa chọn điểm mười để tôn hông săn chắc. Nhìn chung, đây là outfit vừa thời thượng, vừa bốc lửa.

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Trong look này, Minh Hằng lăng xê phong cách sporty-chic khỏe khoắn với bộ đồ bơi hai mảnh màu đen tối giản. Sự tinh giản về màu sắc và kiểu dáng làm nổi bật nước da trắng ngần cùng thắt eo săn chắc của nữ ca sĩ, chứng minh đẳng cấp thời trang của bà mẹ một con khi diện đồ thể thao kín kẽ nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, hiện đại lôi cuốn.