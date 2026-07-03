Mỹ nhân Việt cứ đi biển là "đốt mắt" dân tình, đăng ảnh nào viral ảnh đó

Cứ mùa hè đến, hội mỹ nhân Việt đều có ảnh check-in ở biển.

Mùa hè là lúc hội mỹ nhân Vbiz thi nhau xả ảnh du lịch và tất nhiên thứ gây chú ý không kém visual chính là loạt outfit đi biển cực bắt mắt. Từ bikini gợi cảm, váy mát mẻ đến những set đồ crochet, mỗi người đẹp lại mang đến một màu sắc riêng. Nếu đang bí ý tưởng mặc đẹp cho chuyến du lịch sắp tới, style đi biển của dàn sao Việt chính là gợi ý để bạn tham khảo.

Tóc Tiên cực trẻ trung ở tuổi 37 với tinh thần phóng khoáng, tự do của phong cách boho-chic. Nữ ca sĩ mix áo crop-top dáng quây may từ chất liệu vải thêu màu trắng kem với quần short len móc họa tiết sọc ngang tông xanh - nâu đất cực Tây. Set đồ phá cách này kín đáo mà vẫn sexy, không chỉ giúp cô phô diễn cơ bụng số 11 đáng mơ ước mà còn tôn body gọn gàng cùng làn da rám nắng khỏe khoắn của người đẹp.

Gợi ý mua: LIBÉ , Miaabra

Diệu Nhi lại lựa chọn set đồ bơi hai mảnh họa tiết kẻ ngang đỏ - trắng nổi bật. Thiết kế áo bơi tay ngắn cúp ngực kết hợp cùng chi tiết cut-out giúp cô nàng vừa khéo khoe body mà vẫn giữ được sự kín đáo. Phần quần cạp cao xếp tầng không chỉ là điểm nhấn ngọt ngào mà còn che phần nào vòng 3, rất hợp với những ai ngại mặc quá hở.

Gợi ý mua: Good Letter H

Diệp Lâm Anh chứng minh đẳng cấp "mẹ bỉm gợi cảm nhất Vbiz" trong bộ monokini đen đầy quyền lực. Thiết kế một mảnh ôm sát cơ thể với những đường cut-out táo bạo giúp cô phô diễn trọn vẹn vóc dáng săn chắc cùng vòng một quyến rũ. Chi tiết thắt nút cánh bướm tinh tế dọc thân áo và phần hông khoét cao càng làm tăng thêm vẻ hiện đại, thời thượng cho tổng thể.

Gợi ý mua: SHEIN

Minh Hằng không thể bỏ qua trend chấm bi hot hit mùa hè này. "Chị đẹp" mix set bikini và váy ngoài đồng bộ họa tiết trắng đen, tạo tổng thể vừa cá tính, mới mẻ vừa cổ điển. Cách lên đồ thông minh này giúp Minh Hằng giữ được nét quyến rũ, khỏe khoắn mà vẫn thoải mái để thả dáng tự do dưới nắng biển.

Gợi ý mua: Minh Chou Design

Ninh Dương Lan Ngọc chọn bộ đồ tắm hai mảnh họa tiết kẻ ô gingham đỏ - trắng. Chi tiết viền bèo nhún chạy dọc cúp ngực và quanh hông tạo nét nhí nhảnh, giúp "ngọc nữ" ăn gian tuổi cực đỉnh. Dưới cái nắng của bãi biển, nữ diễn viên kết hợp thêm kính râm cùng màu thời thượng, tạo nên điểm nhấn thời trang hút mắt mà có tác dụng chống nắng cực đỉnh.

Gợi ý mua: DUNE SWIMWEAR LABEL

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện bikini màu vàng basic nhưng không kém phần quyến rũ. Thiết kế dáng cúp tam giác cổ điển kết hợp cùng chi tiết thắt dây mảnh ở hông giúp cô phô diễn thắt eo con kiến cùng làn da mịn màng. Không cần đến phụ kiện cầu kỳ, chính nét đẹp mộc mạc từ mái tóc buông lơi tự nhiên trước gió biển đã tạo nên một tổng thể cuốn hút và tràn đầy năng lượng của mỹ nhân xứ Quảng.

Gợi ý mua: Monsoon.vn

Hoa hậu Thanh Thủy làm bùng nổ cõi mạng khi diện set bikini đen basic cực ngầu. Điểm khác bọt là chiếc quần jeans dáng rộng cởi cúc hờ hững, tạo vẻ ngoài bụi bặm, cá tính. Cách lên này chắc chắn là gợi ý điểm 10 cho những cô nàng muốn giải phóng năng lượng khỏe khoắn, quyến rũ khi ra biển.

Gợi ý mua: BIKINI PASSPORT

Team ngại mặc bikini có thể về với đội của Kaity Nguyễn. Người đẹp diện chiếc váy cổ yếm kẻ sọc tăm dáng ôm quyến rũ, đủ mát mẻ mà trông vẫn thanh lịch. Thiết kế cúp ngực tinh tế vừa vặn tôn lên bờ vai trần mảnh mai cùng vòng 1 bốc lửa của nữ diễn viên. Chẳng cần cắt xẻ táo bạo, outfit này vẫn giúp mỹ nhân sinh năm 1999 chiếm trọn spotlight vì hợp dáng, hợp mùa hè.

Gợi ý mua: Carot_Shopp

DJ Mie ghi điểm tuyệt đối với set bikini hai mảnh màu trắng kem ngọt ngào và nữ tính. Thiết kế xếp ly bèo nhún điệu đà ở cả phần ngực và quần giúp tôn vòng eo thon gọn, đồng thời tạo nét tinh nghịch, trẻ trung nhưng không kém phần quyến rũ cho chuyến đi biển ngày hè.