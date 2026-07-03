5 loại cây "hút" vận may, nên trồng trong sân nhà

Theo quan niệm của nhiều nền văn hóa và phong thủy, một số loại cây được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, hạnh phúc hoặc khả năng vượt qua khó khăn.

Trồng thêm một gốc cây trong sân đôi khi không chỉ để lấy bóng mát hay làm đẹp không gian. Trong nhiều nền văn hóa, việc lựa chọn đúng loại cây còn được cho là mang ý nghĩa cầu chúc tài lộc, bình an và những khởi đầu thuận lợi cho gia chủ. Dưới đây là 5 loại cây được các chuyên gia làm vườn đánh giá cao về ý nghĩa biểu tượng trong phong thủy nhà ở.

1. Cây hoa mẫu đơn

Cây hoa mẫu đơn

Mẫu đơn nổi bật với những bông hoa lớn, rực rỡ và là lựa chọn quen thuộc trong nhiều khu vườn.

Nicholas James, chuyên gia về hoa chia sẻ trên Homes and Gardens : "Với những bông hoa nở rực rỡ, mẫu đơn là biểu tượng của tình yêu và sự giàu có" .

Ngoài ý nghĩa tốt đẹp, mẫu đơn cũng khá dễ trồng nếu được đặt ở nơi có nhiều nắng, đất thoát nước tốt và duy trì độ ẩm phù hợp.

2. Cây cúc vạn thọ

Cây cúc vạn thọ

Không chỉ tạo điểm nhấn với sắc vàng cam nổi bật, vạn thọ còn được nhiều người yêu thích vì thời gian nở hoa kéo dài.

Theo các chuyên gia, ở một số nền văn hóa, loại hoa này tượng trưng cho sự bảo vệ và nguồn năng lượng tích cực, thậm chí được xem là có ý nghĩa xua đuổi điều không may.

Ren Elizabeth, chuyên gia làm vườn, chia sẻ: "Ở những nơi có khí hậu ôn hòa, cúc vạn thọ đôi khi có thể tự gieo hạt và tiếp tục nở vào năm sau".

3. Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Với những bông hoa luôn hướng về phía ánh sáng, hướng dương từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự lạc quan.

Theo chuyên gia Nicholas James: "Những bông hướng dương tượng trưng cho hạnh phúc, sự lạc quan và trường thọ".

Loại cây này khá dễ trồng từ hạt, thích hợp với những khu vực có nhiều ánh nắng. Tuy nhiên, chuyên gia Ren Elizabeth cũng lưu ý hướng dương có thể tiết ra một số hợp chất làm ảnh hưởng đến sự nảy mầm của các cây mọc quá gần, vì vậy nên dành cho chúng một khoảng không gian riêng trong vườn.

4. Hoa hồng vàng

Hoa hồng vàng

Nếu hoa hồng đỏ thường gắn với tình yêu, thì hoa hồng vàng lại mang một ý nghĩa khác.

Tyler Francis, chuyên gia về hoa hồng, cho biết: "Trong nhiều thế kỷ, mọi người tặng nhau hoa hồng vàng để chúc may mắn. Vì thế, việc trồng một bụi hồng vàng trong sân vườn cũng được cho là mang ý nghĩa tương tự".

Màu vàng rực rỡ của loài hoa này còn tượng trưng cho niềm vui, sự lạc quan và tình bạn.

5. Hoa sen

Hoa sen

Đối với những ngôi nhà có hồ nước hoặc tiểu cảnh, sen là một trong những loài cây được đánh giá cao về ý nghĩa phong thủy.

Chuyên gia Nicholas James nhận định: "Hoa sen nở giữa làn nước đục tượng trưng cho trí tuệ và sự kiên cường".

Trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là Phật giáo, hoa sen còn là biểu tượng của sự thuần khiết, giác ngộ và khả năng vươn lên từ nghịch cảnh. Chính vì vậy, sen thường được xem là loại cây mang ý nghĩa tốt đẹp cho không gian sống.

Các chuyên gia lưu ý rằng những ý nghĩa trên chủ yếu bắt nguồn từ truyền thống văn hóa và quan niệm phong thủy. Khi lựa chọn cây trồng, gia chủ vẫn nên ưu tiên điều kiện khí hậu, diện tích sân vườn và khả năng chăm sóc để cây phát triển khỏe mạnh.

Nguồn: Homes and Gardens



