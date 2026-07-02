"Mỹ nhân ngàn năm" đẹp thách thức camera thường, gu mặc ngày càng cuốn dã man

Nhắc đến những nàng hậu sở hữu nhan sắc đỉnh cao nhất Vbiz hiện tại, Trần Tiểu Vy chắc chắn là cái tên đầu tiên nảy lên trong đầu của nhiều người. Không chỉ giữ vững phong độ sau nhiều năm đăng quang, nàng Hậu xứ Quảng còn được hội mê cái đẹp ưu ái gọi bằng danh xưng "mỹ nhân nghìn năm có một" nhờ gương mặt tỷ lệ vàng không góc chết. Vẻ đẹp sắc sảo, vừa hiện đại vừa cuốn hút của Tiểu Vy chính là thỏi nam châm giúp cô nàng luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện.
Không chỉ gây ấn tượng với visual phát sáng, thời trang đời thường của Tiểu Vy cũng là thứ khiến dân tình phải "bấm save" mỏi tay. Sở hữu vóc dáng chuẩn cùng gu thẩm mỹ nhạy bén, nàng "mỹ nhân nghìn năm" biến hóa cực mượt mà qua nhiều style khác nhau. Từ những bộ cánh năng động, cá tính cho đến style quyến rũ, sang chảnh, cô nàng luôn biết cách làm mới mình, biến mỗi layout xuất hiện, ai nhìn cũng muốn học theo ngay.