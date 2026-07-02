Mỹ nhân Việt 38 tuổi vẫn trẻ xinh bất bại, cứ "lên đồ" đi biển là chị em muốn copy paste

Style đi biển nghỉ dưỡng của mỹ nhân này không cầu kỳ nhưng sành điệu thôi rồi.

Bảo Thy sinh năm 1988, được biết đến với danh xưng "công chúa bong bóng" của làng nhạc Việt. Mỹ nhân 8x ghi dấu ấn với nhan sắc ngọt ngào cùng giọng hát giàu cảm xúc. Dù đã bước vào tuổi U40 và là mẹ bỉm, cô vẫn thường xuyên khiến khán giả xuýt xoa bởi visual tươi tắn, rạng rỡ. Không chỉ nhan sắc, gu thời trang của Bảo Thy cũng là một điểm cộng lớn, ngày càng mặn mà và sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đặc trưng. Ngắm loạt ảnh vi vu đi biển của nữ ca sĩ, bên cạnh vẻ ngoài sang chảnh là nhan sắc trẻ đẹp, vóc dáng thon gọn cùng phong cách ăn mặc cuốn hút, càng ngắm càng thấy mê.

Vi vu tại Phú Quốc, Bảo Thy ghi điểm với phong cách nghỉ dưỡng sành điệu, cuốn hút. Cô lựa chọn áo hai dây với thiết kế xẻ tinh tế, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, kết hợp cùng quần short trắng kem mang đến tổng thể năng động, thoải mái nhưng vẫn rất thời thượng. Một chiếc mũ cói bản to trở thành điểm nhấn hoàn hảo, không chỉ giúp che nắng mà còn tăng thêm vẻ yêu kiều cho outfit.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo 2 dây, Quần short

Check-in bên biển, Bảo Thy chọn diện mẫu bikini liền thân tông trắng tinh khôi, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Thiết kế cổ yếm kết hợp cùng chi tiết dây buộc tinh tế tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở đầy gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự nhã nhặn. Đây là một gợi ý lý tưởng cho chị em nào đang tìm kiếm cảm hứng làm mới tủ đồ bikini cho mùa hè này.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Style đi biển của Bảo Thy mang đến cảm giác năng động, trẻ trung và rất cuốn hút. Cô lựa chọn bộ đồ bơi hai mảnh với áo dáng bra kết hợp quần cạp cao ôm dáng, khéo tôn vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng sáng. Cách phối này vừa gọn gàng, thoải mái, vừa giữ được nét tinh tế, không quá phô phang nhưng vẫn đủ nổi bật.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Điệu đà và cuốn hút hơn, Bảo Thy lựa chọn bikini tông màu nổi bật và phối cùng váy lưới ôm sát bên ngoài, tạo hiệu ứng layering vừa gợi cảm vừa tinh tế. Thiết kế giúp tôn khéo đường cong cơ thể mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, duyên dáng. Nếu đang tìm thêm cảm hứng cho những chuyến du lịch biển sắp tới, chị em có thể tham khảo công thức phối đồ này của Bảo Thy để vừa nổi bật vừa vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Đồ bơi liền thân là item không thể thiếu trong tủ đồ của Bảo Thy. Bên cạnh những thiết kế trơn cơ bản, cô cũng ưu ái các mẫu họa tiết rực rỡ hoặc gam màu nổi bật, giúp diện mạo thêm tươi tắn và chuẩn vibe hè. Với những set đồ đi biển, việc lựa chọn tông màu sáng hoặc thêm điểm nhấn bằng phụ kiện là cách đơn giản để outfit trông nổi bật và có sức sống hơn. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho chị em khi sắm đồ hè, vừa dễ mặc vừa giúp tổng thể trông điệu xinh hơn.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây