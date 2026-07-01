Mỗi ngôi nhà của Erling Haaland đều phản ánh cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Ở tuổi đôi mươi, Erling Haaland đã trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Sinh năm 2000 tại Leeds (Anh), lớn lên ở Bryne (Na Uy), Haaland lần lượt thi đấu cho Bryne FK, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund trước khi gia nhập Manchester City. Thành công trên sân cỏ cũng giúp chân sút người Na Uy xây dựng khối tài sản ước tính khoảng 80 triệu USD (hơn 2.100 tỷ đồng), đồng thời sở hữu danh mục bất động sản trải dài từ Tây Ban Nha, Anh đến Na Uy.

Mỗi nơi ở của Haaland đều phục vụ một mục đích khác nhau, từ nghỉ dưỡng, sinh hoạt cùng gia đình cho đến đầu tư lâu dài. Dù có phong cách thiết kế không giống nhau, điểm chung của các bất động sản này là đều đề cao sự riêng tư, không gian rộng rãi và các tiện ích phục vụ việc hồi phục thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp.

1. Biệt thự nghỉ dưỡng tại Marbella, Tây Ban Nha

Năm 2022, Haaland ký hợp đồng đặt cọc mua một biệt thự tại khu Nagüeles, thuộc Marbella, Tây Ban Nha, với giá khoảng 6,5 triệu euro (khoảng 194 tỷ đồng).

Biệt thự nằm trong khu Golden Mile - dải ven biển cao cấp gần Puerto Banús. Trước đó, gia đình Haaland cũng đã sở hữu một ngôi nhà tại Marbella và thường sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng mỗi khi có kỳ nghỉ.

Ngôi biệt thự rộng 815 m², mang phong cách kiến trúc hiện đại với những khối nhà vuông vức, bao quanh bởi không gian xanh và hướng nhìn ra cảnh quan đồi núi.

Bên trong, căn nhà sở hữu nhiều phòng ngủ cùng phòng khách rộng rãi được thiết kế theo không gian mở. Các khu chức năng được bố trí thoáng đãng, tạo cảm giác kết nối giữa nội thất và thiên nhiên bên ngoài.

Khu vực chăm sóc sức khỏe được đầu tư với phòng xông hơi riêng, trong khi gara rộng đáp ứng nhu cầu cất giữ xe. Không gian ngoài trời là điểm nhấn nổi bật với hồ bơi lớn, những khoảng hiên thư giãn và bãi cỏ rộng bao quanh, tạo nên bầu không khí nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Ảnh: Sportune

2. Căn hộ tại Manchester, Anh

Sau khi chuyển từ Borussia Dortmund sang Manchester City vào năm 2022 theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Haaland không lựa chọn sống tại các biệt thự nổi tiếng ở Cheshire mà quyết định ở một căn hộ tại trung tâm Manchester. Vị trí chính xác của căn hộ không được công khai nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Điểm đặc biệt nhất của nơi ở này là hệ thống phục hồi thể lực được đầu tư ngay trong nhà. Theo Mirror, Haaland sở hữu một buồng trị liệu lạnh trị giá hơn 60.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) để phục vụ quá trình hồi phục sau thi đấu và tập luyện - một trong những thiết bị được xem là không thể thiếu với lịch thi đấu dày đặc của nam cầu thủ.

3. Biệt thự tại Alderley Edge, Anh

Cuối năm 2024, Haaland cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen và con trai chuyển đến sống trong một biệt thự 6 phòng ngủ tại khu vực gần Alderley Edge, Cheshire. Trước đó vài tháng, anh từng được bắt gặp đi xem một căn nhà 6 phòng ngủ trị giá khoảng 4,64 triệu USD (122 tỷ đồng) tại khu vực này, tuy nhiên chưa có xác nhận đây có phải chính là căn biệt thự hiện tại hay không.

Ngôi nhà nằm trong khu vực được mệnh danh là "tam giác vàng" của Cheshire - nơi nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh lựa chọn sinh sống nhờ không gian yên tĩnh, riêng tư và chỉ mất khoảng 30 phút để di chuyển tới Manchester. Đây cũng là nơi từng gắn với những tên tuổi như Cristiano Ronaldo, David Beckham, Virgil van Dijk hay Trent Alexander-Arnold.

Ảnh: Daily Mail

Biệt thự được thiết kế để vừa đáp ứng cuộc sống gia đình, vừa phục vụ chế độ tập luyện chuyên nghiệp của Haaland. Trung tâm ngôi nhà là căn bếp hiện đại với đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, nơi Haaland và bạn gái từng xuất hiện trong những đoạn video chia sẻ cuộc sống thường ngày.

Khu tập luyện được bố trí riêng với phòng gym đầy đủ máy móc, đi kèm khu trị liệu thể thao, bồn tắm lạnh và khu sauna ngoài trời. Đây là những không gian giúp tiền đạo người Na Uy duy trì thể trạng trong suốt mùa giải.

Với sáu phòng ngủ cùng diện tích rộng rãi, biệt thự còn mang đến môi trường sống yên tĩnh cho gia đình nhỏ của Haaland sau khi con trai chào đời vào tháng 12/2024.

4. Biệt thự 10 phòng ngủ tại Cheshire, Anh

Đến tháng 5/2026, The Sun đưa tin Haaland tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản khi mua một dinh thự mới xây tại Cheshire với giá khoảng 8,21 triệu USD (216 tỷ đồng).

Đây là công trình quy mô lớn gồm 10 phòng ngủ trải trên 4 tầng, nằm trong khu đất rộng với nhiều tiện ích cao cấp.

Bao quanh dinh thự là hồ nước, khu vườn rộng và hồ bơi riêng, mang đến không gian biệt lập với thiên nhiên. Bên cạnh đó còn có chuồng ngựa và một nhà cây cỡ lớn được xây dựng ngay trong khuôn viên.

Haaland cũng được cấp phép xây dựng gara có sức chứa 4 ô tô, hoàn thiện hệ thống tiện ích phục vụ sinh hoạt lâu dài.

So với những nơi ở trước đó, dinh thự này cho thấy xu hướng lựa chọn nhà ở của Haaland: diện tích lớn, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối, đồng thời tích hợp đầy đủ các không gian nghỉ ngơi và phục hồi thể lực dành cho một vận động viên thi đấu đỉnh cao.

Biệt thự mới của Haaland có một ngôi nhà trên cây khổng lồ (ảnh minh họa của Getty).

5. Căn hộ cao cấp tại Oslo, Na Uy

Ngoài các bất động sản tại Anh và Tây Ban Nha, Haaland còn sở hữu một căn hộ cao cấp trong dự án Sommerro ở phía tây Oslo. Theo Dagens Næringsliv, tiền đạo người Na Uy mua căn hộ với giá 35 triệu kroner (khoảng 93 tỷ đồng).

Khác với những biệt thự biệt lập, căn hộ này nằm trong tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Sommerro tại trung tâm Oslo, hướng đến sự thuận tiện mỗi khi Haaland trở về quê nhà.

Thông tin về nội thất bên trong không được công bố nhiều. Tuy nhiên, việc nằm trong một dự án cao cấp cho thấy căn hộ được lựa chọn nhờ các dịch vụ tiện ích, tính riêng tư và vị trí thuận lợi hơn là quy mô lớn như những bất động sản khác của anh.

Hình ảnh tòa nhà Sommerro ở Oslo. Ảnh: Google Earth

Từ biệt thự nghỉ dưỡng tại Marbella, các dinh thự tại Cheshire cho đến căn hộ ở Oslo, danh mục bất động sản của Erling Haaland phản ánh rõ phong cách sống của một ngôi sao bóng đá hiện đại. Mỗi ngôi nhà đều được lựa chọn để phục vụ những nhu cầu khác nhau, nhưng đều hướng tới ba yếu tố xuyên suốt: sự riêng tư, không gian nghỉ ngơi chất lượng và điều kiện tối ưu để duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao.

Nguồn: Tổng hợp