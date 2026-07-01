6 triệu người theo dõi không phải ngẫu nhiên: Cô gái này mặc đồ đơn giản mà cuốn lạ

Style của fashionista gốc Hàn gây ấn tượng bởi vẻ sành điệu, thời thượng, dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Aimee Song (sinh năm 1987) là fashionista người Mỹ gốc Hàn nổi tiếng, sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang quốc tế. Tài khoản Instagram @aimeesong của cô thu hút hơn 6,9 triệu người theo dõi. Dù đã bước sang tuổi U40 và là mẹ hai con, Aimee Song vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng gu thời trang cuốn hút. Phong cách đời thường của cô thiên về sự tối giản nhưng luôn toát lên nét thời thượng, hiện đại và rất dễ ứng dụng. Ngắm loạt outfit của Aimee Song, chị em chắc chắn sẽ có thêm không ít ý tưởng mặc đẹp để làm mới tủ đồ mỗi ngày.

Aimee Song có style thanh lịch, sành điệu quên lối về. Cô diện áo khoác da điểm xuyết những chi tiết tua rua nổi bật, sau đó kết hợp cùng áo trắng mỏng và quần jeans để tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa phóng khoáng. Hoàn thiện outfit bằng đôi dép xỏ ngón thoải mái, fashionista đình đám chứng minh chỉ với những item cơ bản, khéo léo mix match là đã có ngay một set đồ sành điệu để xuống phố.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo khoác da, Quần jeans

Áo gile kết hợp cùng quần suông là công thức mặc đẹp được nhiều chị em yêu thích và đến nay vẫn chưa hề lỗi mốt. Aimee Song lựa chọn bảng màu cơ bản với áo trắng, quần xám và giày đen, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn. Để outfit thêm phần thời thượng, cô khéo léo điểm xuyết bằng những món phụ kiện như vòng cổ, kính râm hay khuyên tai. Chỉ cần vài chi tiết nhỏ cũng đủ giúp set đồ trông cuốn hút và có gu hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo gile, Quần suông

Không hổ danh fashionista, Aimee Song diện outfit nào cũng toát lên vẻ cuốn hút, kiêu kỳ. Cô gợi ý cho chị em một công thức phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ thời thượng với áo thun kết hợp cùng chân váy lụa phối ren. Sự đối lập giữa vẻ năng động của áo thun và nét mềm mại, nữ tính của chân váy tạo nên tổng thể hài hòa, dễ mặc mà vẫn có điểm nhấn. Hoàn thiện outfit với một đôi giày bệt, bạn đã có ngay set đồ vừa thoải mái, vừa sành điệu để dạo phố hay hẹn hò.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo thun, Chân váy

Là mẹ hai con, Aimee Song vẫn giữ phong độ mặc đẹp chẳng kém các cô nàng đôi mươi. Cô lựa chọn áo hai dây kết hợp cùng chân váy midi điểm xuyết lớp voan dài mềm mại, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa thời thượng. Hoàn thiện outfit với đôi guốc xỏ ngón tối giản, Aimee Song mang đến một set đồ phóng khoáng, sành điệu, rất đáng để chị em học hỏi.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo 2 dây, Chân váy

Tủ đồ của Aimee Song không thiếu những công thức mặc đẹp đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Cô lựa chọn áo sơ mi kết hợp cùng quần suông, sơ vin gọn gàng để tạo cảm giác chỉn chu, tôn dáng. Điểm nhấn của outfit nằm ở chiếc áo len vắt hờ qua vai - chi tiết nhỏ nhưng giúp tổng thể trông thời thượng và có gu hơn. Đây là kiểu phối đồ vừa thanh lịch, vừa dễ ứng dụng, phù hợp từ đi làm đến dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.