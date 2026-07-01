Vì sao người bán thường dùng giẻ lau phủ lên thịt lợn?

Khi đi chợ, không khó để bắt gặp hình ảnh các tiểu thương dùng một chiếc giẻ hoặc khăn vải phủ lên những miếng thịt lợn bày bán trên sạp.

Khi đi chợ truyền thống, nhiều người dễ dàng bắt gặp hình ảnh các tiểu thương dùng một chiếc giẻ hoặc khăn vải phủ lên những tảng thịt lợn đang bày bán. Đây là thói quen đã tồn tại từ lâu và khá phổ biến ở nhiều khu chợ. Trên thực tế, chiếc khăn chủ yếu có vai trò bảo vệ bề mặt thịt trong quá trình bày bán.

Giúp bề mặt thịt hạn chế bị khô

Sau khi được pha lóc, thịt lợn tiếp xúc trực tiếp với không khí sẽ dần mất nước, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc có gió. Khi đó, bề mặt thịt dễ bị se lại, khô hơn và mất đi vẻ tươi ngon ban đầu. Việc phủ một chiếc khăn vải sạch, hơi ẩm lên bề mặt giúp hạn chế quá trình bốc hơi nước, nhờ đó miếng thịt giữ được độ mềm và vẻ ngoài tươi hơn trong thời gian bày bán. Đây cũng là lý do phổ biến khiến nhiều người bán thịt lựa chọn phủ khăn lên thực phẩm thay vì để lộ hoàn toàn ngoài không khí. Dù vậy, lớp khăn chỉ hỗ trợ giữ độ ẩm cho bề mặt, còn thời gian bảo quản của thịt vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ và điều kiện vệ sinh.

Hạn chế bụi bẩn và côn trùng

Các khu chợ truyền thống thường có lượng người qua lại đông, bụi trong không khí và côn trùng như ruồi rất khó tránh khỏi. Một chiếc khăn phủ lên thịt sẽ tạo thành lớp che chắn đơn giản, giúp giảm bụi bẩn hoặc côn trùng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nhờ vậy, bề mặt thịt sạch sẽ hơn trong quá trình bày bán, đồng thời hạn chế việc người mua hoặc người đi chợ vô tình chạm tay trực tiếp vào thịt. Đây là giải pháp mang tính thủ công nhưng vẫn được nhiều tiểu thương áp dụng khi chưa có điều kiện sử dụng tủ kính hoặc các thiết bị bảo quản chuyên dụng.

Giảm tác động của nắng và gió

Tại nhiều khu chợ, sạp thịt thường được đặt ở không gian mở, chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng và gió. Những yếu tố này có thể khiến bề mặt thịt khô nhanh hơn, đồng thời làm thay đổi màu sắc và cảm quan của thực phẩm. Một lớp khăn phủ giúp giảm tác động trực tiếp của nắng và gió lên miếng thịt, nhờ đó thịt giữ được vẻ ngoài tươi hơn trong khoảng thời gian bày bán. Tuy nhiên, lớp khăn chỉ có vai trò che chắn bề mặt và không thể thay thế các phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thích hợp.

Những rủi ro khi dùng giẻ lau phủ lên thịt lợn

Dù mang lại một số lợi ích nhất định, việc dùng giẻ hoặc khăn vải phủ lên thịt cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không đảm bảo vệ sinh. Trước hết là nguy cơ nhiễm bẩn chéo. Một chiếc khăn được sử dụng nhiều lần, không giặt sạch hoặc dùng chung để lau bàn, lau tay rồi tiếp tục phủ lên thịt có thể mang theo vi khuẩn và bụi bẩn. Khi tiếp xúc trực tiếp với thịt sống, các tác nhân này dễ lây nhiễm sang thực phẩm.

Bên cạnh đó, khăn vải ẩm còn là môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển nếu không được giặt và phơi khô thường xuyên. Thay vì bảo vệ thực phẩm, chiếc khăn lúc này lại trở thành nguồn mang vi sinh vật gây hại.

Ngoài ra, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần phủ khăn là có thể giữ thịt tươi lâu. Trên thực tế, khăn không có tác dụng làm lạnh hay ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Trong điều kiện nhiệt độ phòng, đặc biệt vào những ngày nắng nóng, vi sinh vật vẫn có thể sinh sôi nhanh chóng, khiến thịt giảm chất lượng và tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.