Không phải Mary Jane hay giày bệt, "em giày" khoe gót này mới là chân ái của hội sành điệu hè 2026

Mùa hè năm nay, muốn xinh thì cứ mạnh dạn... khoe gót chân. Và giày mules chính là món bảo bối giúp các nàng vừa thanh lịch, vừa mát mẻ lại sang chảnh đúng điệu.

Có một sự thật là cứ đến hè, đôi chân lại "khao khát tự do" hơn bao giờ hết. Thế nên thay vì bó chân trong những đôi giày kín mít, xu hướng năm nay khuyến khích chị em cởi bỏ phần ôm gót, để mỗi bước đi thêm phần thảnh thơi, nhẹ nhõm. Cảm giác ấy chẳng khác nào bấm nút "tạm dừng" giữa nhịp sống hối hả một chút khoảng lặng nhỏ xinh dành riêng cho mình.

Kiểu giày khoe gót ấy có một cái tên rất thơ: Mules. Vừa giữ được nét thanh lịch, vừa thoáng mát dễ chịu, mules gần như là lựa chọn không thể hợp lý hơn cho những ngày oi ả. Cũng chẳng phải tự nhiên mà mùa mốt 2026, từ Calvin Klein, Tod's cho đến Dior đều ưu ái đưa mules trở lại sàn diễn. Nếu đang phân vân chưa biết tậu đôi nào, ba kiểu mules dưới đây vừa hợp đi làm, vừa nâng tầm phong cách cho các nàng.

1. Mules mũi nhọn - "trùm cuối" của sự tinh tế

Nếu phải chọn ra một đôi mules tinh tế và dễ phối nhất, thì chắc chắn phải gọi tên mules mũi nhọn. Phần mũi thon gọn có khả năng "hack dáng" chân cực đỉnh, giúp bàn chân trông thon thả, dài hơn trông thấy, đúng chuẩn item hô biến đôi chân thêm mảnh mai trong mọi hoàn cảnh.

Phần gót để hở cũng khéo léo giúp dáng đi thêm uyển chuyển, mỗi bước chân như một lần "luyện tập" sự duyên dáng. Đặc biệt khi diện cùng quần, đường nét gọn gàng của mules mũi nhọn ăn ý với chất trung tính của quần tây, vừa tránh cảm giác lề mề, vừa toát lên nét phóng khoáng pha chút lười biếng đáng yêu.

Mẹo nhỏ cho các nàng: khi mix với quần, kiểu mules có quai hậu là an toàn và khó "trật" nhất. Còn nếu mê dáng mules trống gót hoàn toàn, hãy ưu tiên gót mèo 2-3cm vừa giữ được sự tinh tế, vừa dễ dàng biến tấu sang phong cách dạo phố tự nhiên, thoải mái.

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2. Mules mũi cá - nàng thơ của những chiếc váy

Mules mũi cá (hay còn gọi là mules hở mũi) chính là một trong những kiểu sandal hot nhất năm nay. Phần mũi giày được khoét một khoảng nhỏ hình giọt nước, để lộ 2-3 ngón chân, tạo cảm giác "thở" vừa đủ duyên.

Vẫn giữ nguyên kết cấu không ôm gót đặc trưng, đôi giày cho cổ chân tự do co duỗi, chỉ cần xỏ nhẹ một cái là có thể xách túi ra đường. Từ đen, trắng đến đỏ, từ phong cách Pháp nhẹ nhàng đến khí chất "nữ chính" mạnh mẽ, mules mũi cá gần như là "chân mệnh thiên tử" của những chiếc váy. Hè đến không biết đi sandal gì, cứ chọn em này là chuẩn không cần chỉnh.

Nhưng đừng vội nghĩ mules mũi cá chỉ hợp với váy nhé. Khi đi cùng quần, đôi giày lại mang đến nét tinh nghịch rất riêng, gạt bỏ sự nghiêm túc cứng nhắc. Thử kết hợp mules mũi cá với quần lửng Bermuda để có ngay set đồ thời thượng mà chẳng cần gắng sức. Hoặc "bắt trend" quần Capri thập niên 90 đang hot rần rần, phối thêm đôi mules mũi cá, các nàng sẽ có ngay chất retro độc đáo khó lẫn vào đâu.

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3. Mules lưới - chân ái cho ngày nóng cháy da

Năm 2026, chất liệu lưới (mesh) vẫn nằm trong top những yếu tố thời thượng. Và một đôi mules lưới chắc chắn là lựa chọn mát mẻ bậc nhất cho mùa hè.

Được làm từ chất liệu lưới, vải tuyn xuyên thấu, điểm cộng lớn nhất của kiểu giày này là thoáng khí, không hề bí chân. Phần lưới ôm nhẹ mu bàn chân nhưng vẫn để lộ thấp thoáng làn da, tạo nên vẻ thời trang đầy mê hoặc.

Nơi mua: charleskeith

Trong làng mốt, mules lưới mang cảm giác thư thái na ná giày Birkenstock hay dép Crocs, lại thêm chút bí ẩn từ những ô lưới ẩn hiện. Vì thế, các nàng nên ưu tiên phối cùng trang phục tối giản, gọn gàng để tổng thể trông sang hơn hẳn. Mules lưới cũng cực hợp với váy hai dây: sự thoáng mát của giày hô ứng với phần khoe vai của váy, vừa nhẹ nhàng thư giãn lại vừa tôn dáng, đúng là bí kíp phối đồ ở nhà hay dạo phố mà nhiều quý cô sành điệu đang mê.

Suy cho cùng, chẳng phải lúc nào ta cũng cần nhốt đôi chân trong những đôi giày cứng nhắc, chỉn chu. Đôi khi, chính trạng thái thả lỏng, thoải mái lại giúp ta toát lên vẻ đẹp tự tin một cách rất tự nhiên.



