Khi dinh dưỡng không còn là “công thức cho tất cả” mà được thiết kế theo từng hành trình lớn khôn

Không có trẻ nhỏ nào phát triển giống nhau. Ngay từ những năm đầu đời, mỗi trẻ đã có tốc độ tăng trưởng, khả năng hấp thu và nhu cầu dinh dưỡng rất khác biệt. Chính sự khác nhau này đã thúc đẩy ngành khoa học dinh dưỡng phát triển theo hướng cá thể hóa, với mục tiêu hỗ trợ trẻ ở từng giai đoạn phát triển riêng.

Từ những quan sát y học đầu tiên đến nền móng dinh dưỡng hiện đại

Lịch sử dinh dưỡng trẻ em bắt đầu từ rất sớm, khi y học thế giới nhận ra mối liên hệ trực tiếp giữa dinh dưỡng và sự sống còn của trẻ. Cuối thế kỷ 19, trong bối cảnh tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ còn cao, các nhà khoa học châu Âu bắt đầu tìm kiếm những giải pháp dinh dưỡng có thể thay thế hoặc bổ sung trong những trường hợp cần thiết.

Tại Hà Lan, năm 1896, Nutricia ra đời từ những nghiên cứu tiên phong của bác sĩ Johannes van der Hagen cùng các cộng sự. Đây được xem là một trong những bước khởi đầu quan trọng của ngành dinh dưỡng y khoa, khi lần đầu tiên các thành phần dinh dưỡng trong sữa được nghiên cứu và ứng dụng có hệ thống.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Isaac Carasso lại đi theo hướng nghiên cứu với sữa lên men, đặt nền móng cho thương hiệu Danone. Hai hướng tiếp cận khác nhau này sau đó hội tụ khi Nutricia trở thành một phần của Danone, tạo nên hệ sinh thái nghiên cứu Danone Nutricia Research – tập trung sâu vào dinh dưỡng đầu đời và miễn dịch.

Khi dinh dưỡng được nhìn qua lăng kính hệ vi sinh và miễn dịch

Từ những nền tảng ban đầu, các nghiên cứu của Danone mở rộng thêm dinh dưỡng chuyên sâu, miễn dịch học và hệ vi sinh đường ruột nhằm hiểu rõ hơn cách tự nhiên hỗ trợ sự phát triển của trẻ.

Hiện nay, Danone vận hành hệ thống nghiên cứu toàn cầu với các trung tâm R&D tại Pháp và Hà Lan, cùng mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia. Tập đoàn cũng hợp tác với hàng trăm viện nghiên cứu và trường đại học, nhằm liên tục cập nhật các phát hiện khoa học mới nhất vào thực tiễn.

Trên nền tảng đó, nhãn hàng Aptamil phát triển các công thức dinh dưỡng tập trung vào hệ vi sinh đường ruột và khả năng miễn dịch tự nhiên của trẻ. Một trong những công thức tiêu biểu là Synbiotic đặc chế, kết hợp probiotic Bifidobacterium breve M-16V và prebiotics scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu dài hạn về vai trò của lợi khuẩn trong những năm đầu đời.

Từ công thức này, Aptamil phát triển nhiều dòng sản phẩm khác nhau, hướng đến từng nhu cầu cụ thể:

- Trẻ sinh mổ cần được chăm sóc hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, nền tảng phát triển đề kháng và cả trí não

- Trẻ cần nền tảng phát triển toàn diện

- Trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cần công thức dễ hấp thu hơn

Theo Euromonitor International 2025, Aptamil hiện là thương hiệu sữa công thức cho trẻ số 1 tại châu Âu.

Aptamil là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại châu Âu, theo báo cáo từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited (Anh) năm 2025

Kết nối khoa học toàn cầu với nhu cầu thực tế tại Việt Nam

Để những di sản khoa học dinh dưỡng của Danone mang giá trị thực tiễn, bên cạnh những sản phẩm sữa riêng biệt cho từng nhóm trẻ, nhãn hàng Aptamil cũng thúc đẩy hợp tác cùng cộng đồng y tế Việt Nam thông qua các hội nghị y khoa tổ chức hằng năm quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành và chuyên viên y tế.

Bà Trần Thị Hoàng Thư, Tổng giám đốc Công ty TNHH Danone Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đối tác dinh dưỡng được tin chọn của gia đình Việt. Để đạt được điều đó, Danone Việt Nam triển khai nhiều chương trình nâng cao kiến thức khoa học dinh dưỡng, mở rộng hợp tác với chuyên gia và tổ chức dinh dưỡng trong nước. Chúng tôi cũng đầu tư vào con người - phát triển đội ngũ chuyên gia am hiểu nhu cầu địa phương, đồng thời ứng dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm chính hãng và tư vấn từ xa cho phụ huynh."

Đồng hành cùng niềm hạnh phúc của cha mẹ khi thấy con lớn khôn khỏe mạnh, Danone và Nhãn hàng Aptamil mang đến cho trẻ em Việt Nam những giải pháp dinh dưỡng an toàn, phù hợp nhất. Tiếp tục hành trình lan tỏa cam kết vì sức khỏe của hơn 8 tỉ con người, qua đó củng cố vị thế của một tập đoàn luôn đặt mục tiêu nhân văn lâu dài trên từng chặng đường phát triển.