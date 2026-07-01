Đăng Quang Watch khai trương showroom mới tại Đà Nẵng, ưu đãi đến 40% cùng nhiều quà tặng

Đăng Quang Watch chính thức khai trương showroom mới tại 183B Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Nhân dịp này, hệ thống triển khai chương trình ưu đãi từ ngày 2/7 đến 7/7/2026 với mức giảm giá lên tới 40% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn, mang đến cơ hội sở hữu đồng hồ chính hãng với chi phí tối ưu cho người tiêu dùng.

Showroom mới tọa lạc trên đường Lê Duẩn - một trong những tuyến phố thương mại sầm uất của trung tâm Đà Nẵng. Không gian được đầu tư theo định hướng hiện đại, tối ưu trải nghiệm mua sắm với khu vực trưng bày rộng rãi, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các bộ sưu tập đồng hồ đến từ nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.

Đây cũng là địa điểm mới của Đăng Quang Watch tại Đà Nẵng, thay thế showroom trước đây trên đường Nguyễn Văn Linh. Việc chuyển sang vị trí mới được kỳ vọng sẽ mang đến sự thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Theo đại diện Đăng Quang Watch, việc đầu tư showroom mới không chỉ là bước mở rộng về hệ thống bán lẻ mà còn thể hiện định hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng. Từ không gian mua sắm, khu vực tư vấn đến dịch vụ hậu mãi đều được chú trọng nhằm mang đến sự hài lòng trong suốt quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

Nhân dịp khai trương, từ ngày 2/7 đến hết ngày 7/7/2026, khách hàng đến mua sắm tại showroom sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nổi bật là chương trình giảm giá lên tới 40% cho nhiều mẫu đồng hồ chính hãng thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Epos, Atlantic, Diamond D, Philippe Auguste... Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị cùng các ưu đãi đi kèm trong thời gian diễn ra chương trình.

Không chỉ cung cấp đa dạng các dòng đồng hồ chính hãng từ thời trang, thể thao đến cao cấp, Đăng Quang Watch còn phân phối nhiều sản phẩm và phụ kiện chính hãng như kính mắt, bút ký, nước hoa, vòng tay cùng nhiều phụ kiện thời trang khác. Danh mục sản phẩm phong phú giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những món phụ kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng, phong cách cá nhân hoặc làm quà tặng trong nhiều dịp khác nhau

Bên cạnh hệ thống sản phẩm chính hãng, doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển dịch vụ hậu mãi như bảo hành theo tiêu chuẩn, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Đây là những yếu tố góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng trong nhiều năm qua.

Sự kiện khai trương showroom tại 183B Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng được xem là cột mốc mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Đăng Quang Watch. Đồng thời, chương trình ưu đãi từ 2/7 đến 7/7/2026 được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng đang có nhu cầu sở hữu đồng hồ chính hãng với mức giá ưu đãi.

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