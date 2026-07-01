Sống 30 năm trên đời tôi nhận ra có 5 thứ nên sớm dọn khỏi nhà: Giữ lại chỉ chiếm diện tích, bỏ đi sống nhẹ nhõm hơn hẳn

5 món đồ này xuất hiện trong hầu hết mọi ngôi nhà và rất dễ bị tích trữ quá nhiều.

Ngôi nhà càng sống lâu càng dễ đầy lên bởi những món đồ "không nỡ bỏ", "để đó biết đâu sẽ dùng đến", hay đơn giản là quên mất sự tồn tại của chúng. Nhưng càng nhiều đồ, không gian càng trở nên chật chội, bí bách và mất đi cảm giác thoải mái vốn có. Có những thứ tưởng chừng vô hại nhưng lại chính là nguyên nhân khiến nhà bạn luôn trong tình trạng "thiếu chỗ để thở". Nếu muốn dọn dẹp gọn gàng hơn mà không cần quá nhiều công sức, dưới đây là 5 nhóm đồ nên cân nhắc loại bỏ sớm.

1. Quần áo không còn sử dụng

Đây là nhóm đồ chiếm diện tích lớn nhất trong hầu hết các gia đình. Rất nhiều người có thói quen giữ lại quần áo đã lâu không mặc với lý do "biết đâu mặc lại". Tuy nhiên, nếu một món đồ đã không được đụng tới trong hơn một năm, khả năng cao là bạn sẽ không dùng lại nữa. Những món đồ không vừa size, lỗi mốt hoặc không còn phù hợp phong cách hiện tại nên được mạnh dạn thanh lý để tủ đồ gọn gàng hơn.

2. Hộp giấy, túi nilon và bao bì cũ

Nhiều người có thói quen giữ lại hộp giày, hộp điện thoại, túi giấy, túi nilon vì nghĩ rằng "có thể dùng sau". Nhưng thực tế, chúng thường chỉ nằm yên trong góc nhà, ngày càng chất chồng mà không được sử dụng. Việc giữ quá nhiều bao bì không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến không gian dễ trở nên lộn xộn, khó kiểm soát.

3. Đồ gia dụng hỏng hoặc ít dùng

Một chiếc nồi bị sứt quai, máy xay không hoạt động, hay những món đồ mua về nhưng chỉ dùng một vài lần rồi cất đi… đều là những vật chiếm chỗ thầm lặng. Nhiều người vẫn giữ chúng với suy nghĩ "để sửa sau", thực tế lại hiếm khi động đến. Những món đồ này nên được kiểm tra định kỳ và loại bỏ nếu không còn giá trị sử dụng.

4. Mỹ phẩm và đồ chăm sóc cá nhân hết hạn

Ngăn tủ mỹ phẩm thường là nơi dễ bị "quá tải" nhất. Son môi dùng dở, kem dưỡng không hợp da, nước hoa ít dùng… lâu ngày trở thành đồ tồn đọng. Không chỉ chiếm chỗ, mỹ phẩm hết hạn còn có thể gây ảnh hưởng đến da nếu tiếp tục sử dụng. Việc dọn dẹp định kỳ sẽ giúp bạn dễ kiểm soát và sử dụng hiệu quả hơn những sản phẩm mình đang có.

5. Giấy tờ, sách vở và đồ lưu trữ không cần thiết

Hóa đơn cũ, tài liệu không còn giá trị, sách vở từ thời học sinh hay những tập giấy ghi chú đã không dùng đến… thường bị giữ lại vì thói quen "lưu kỷ niệm". Tuy nhiên, nếu không sắp xếp hợp lý, chúng sẽ nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn chiếm diện tích lớn. Chỉ nên giữ lại những giấy tờ thực sự quan trọng, còn lại có thể phân loại và loại bỏ định kỳ.