6 vị trí "hiểm" trong nhà là ổ nấm mốc, âm thầm gây mùi hôi mà nhiều người không để ý

Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên nhưng không ít người vẫn gặp tình trạng không gian luôn có mùi ẩm mốc.

Nhà luôn có mùi khó chịu, nhiều người khó chịu vì dọn nhà thường xuyên nhưng vẫn có cảm giác bí bách. Nấm mốc không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến đồ dùng nhanh xuống cấp. Dưới đây là 6 vị trí được xem dễ nấm mốc mà nhiều gia đình thường bỏ qua.

Ron gạch và các khe trong phòng tắm

Đây gần như là nơi đầu tiên nấm mốc xuất hiện trong mỗi căn nhà. Hơi nước sau khi tắm, cặn xà phòng và dầu gội tích tụ lâu ngày khiến các đường ron gạch, khe silicon quanh bồn rửa hoặc vách kính dần chuyển sang màu đen.

Nhiều người chỉ lau qua bằng nước hoặc nước lau sàn nên các vết mốc bám sâu vẫn tồn tại, sau một thời gian sẽ gây mùi ẩm rất rõ khi bước vào phòng tắm.

Để việc vệ sinh nhẹ nhàng hơn, có thể sử dụng dung dịch bọt vệ sinh phòng tắm Logeski . Dạng bọt giúp dung dịch bám lâu trên bề mặt, hỗ trợ làm mềm cặn bẩn, giảm công sức cọ rửa, đồng thời góp phần khử mùi và hạn chế nấm mốc hình thành trở lại ở những khu vực thường xuyên ẩm ướt.

Gioăng cao su của máy giặt

Máy giặt cửa trước có một vị trí rất dễ bị bỏ quên là phần gioăng cao su quanh cửa. Đây là nơi giữ lại nước, xơ vải, tóc và cặn bột giặt sau mỗi lần giặt.

Chỉ sau vài tháng, bên trong gioăng có thể xuất hiện các mảng mốc đen, trở thành nguyên nhân khiến quần áo sau khi giặt vẫn có mùi hôi hoặc mùi ẩm khó chịu.

Thay vì tháo rời để cọ rửa mất nhiều thời gian, Camilla tẩy mốc gioăng cao su máy giặt được thiết kế chuyên dụng để làm sạch các vết mốc trên bề mặt cao su, giúp việc vệ sinh định kỳ trở nên đơn giản hơn.

Tủ quần áo và tủ giày

Ngay cả khi quần áo đã được giặt sạch và phơi khô, tủ quần áo vẫn có thể xuất hiện mùi mốc nếu không gian bên trong luôn ẩm hoặc ít được mở cửa.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với tủ giày. Mồ hôi, độ ẩm từ giày dép kết hợp với không gian kín khiến mùi hôi ngày càng nặng và rất dễ lan sang các vật dụng khác.

Giải pháp đơn giản là sử dụng hộp hút ẩm AMB để hút bớt hơi ẩm trong tủ, từ đó giảm nguy cơ hình thành nấm mốc và mùi khó chịu.

Nếu cần bố trí ở nhiều vị trí nhỏ như ngăn kéo, hộp đựng đồ hay vali, bộ 5 túi hút ẩm Hando sẽ linh hoạt hơn nhờ kích thước gọn, có thể đặt ở nhiều không gian kín cùng lúc.

Góc tường, sau tủ và những nơi ít lưu thông không khí

Khoảng trống phía sau tủ quần áo, góc sát chân tường hoặc các khu vực bị che khuất thường ít nhận được ánh sáng và luồng không khí lưu thông.

Nếu tường có hiện tượng thấm nhẹ hoặc độ ẩm trong phòng luôn cao, đây sẽ là nơi nấm mốc phát triển rất nhanh dù bề mặt bên ngoài vẫn trông sạch sẽ.

Bên cạnh việc xử lý nguyên nhân gây ẩm, đặt than tre hoạt tính Ecodeals ở những khu vực kín cũng giúp hấp phụ mùi, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho không gian sống.

Tủ bếp và khu vực dưới bồn rửa

Nhiều gia đình chỉ vệ sinh mặt bếp mà quên mất khu vực bên trong tủ dưới chậu rửa. Chỉ cần một đường ống rò nước nhẹ hoặc hơi nước tích tụ lâu ngày, nơi này rất dễ xuất hiện nấm mốc và mùi hôi.

Việc kiểm tra định kỳ hệ thống cấp thoát nước kết hợp giữ khu vực luôn khô ráo sẽ giúp hạn chế đáng kể tình trạng này. Than hoạt tính hoặc hộp hút ẩm cũng có thể phát huy hiệu quả khi đặt trong các khoang tủ kín.

Tủ lạnh, thùng rác và bồn rửa

Đây không hẳn là nơi nấm mốc phát triển mạnh nhất, nhưng lại là nguồn phát sinh nhiều mùi khó chịu nếu thức ăn thừa, dầu mỡ hoặc cặn hữu cơ không được làm sạch thường xuyên.

Một sản phẩm đa năng được nhiều gia đình sử dụng là Baking Soda T-Clean . Baking soda có thể dùng để làm sạch bồn rửa, hỗ trợ khử mùi tủ lạnh, vệ sinh mặt bếp hoặc xử lý nhiều vết bẩn trong sinh hoạt hằng ngày, giúp căn bếp luôn sạch sẽ và dễ chịu hơn.