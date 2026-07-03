Đẹp và cao sang như Hà Tăng khi hóa thân thành "Nam Phương Hoàng hậu": Đầm lụa trắng tôn lên vẻ đẹp quý phái vượt thời gian
Vẻ đẹp đằm thắm, khí chất sang trọng cùng phong thái thanh lịch vốn là dấu ấn của Hà Tăng càng được tôn lên khi cô lựa chọn một thiết kế đầm lụa trắng mềm mại.
Hơn một thập kỷ kể từ dự án điện ảnh gần nhất, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại màn ảnh khi đảm nhận vai Nam Phương trong bộ phim " Hoàng hậu cuối cùng" . Ngay từ buổi họp báo công bố dự án, sự xuất hiện của "ngọc nữ" 39 tuổi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của làng giải trí.
(Nguồn: @sansoisao, @soonsansao)
Vẻ đẹp đằm thắm, khí chất sang trọng cùng phong thái thanh lịch vốn là dấu ấn của Hà Tăng càng được tôn lên khi cô lựa chọn một thiết kế đầm lụa trắng mềm mại. Chất liệu óng nhẹ, phom dáng tối giản nhưng tinh tế giúp nữ diễn viên toát lên hình ảnh quý phái, đúng với thần thái của người phụ nữ được mệnh danh là biểu tượng mặc đẹp của Vbiz.
Được biết bộ đầm trắng mà Hà Tăng diện là một thiết kế mà cô đặt riêng NTK Đỗ Mạnh Cường thiết kế cho mình. NTK chia sẻ: "Ngày biết người em Tăng Thanh Hà quyết định quay trở lại với phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng', mình mừng lắm luôn vì điện ảnh là nơi mà em thuộc về và tỏa sáng. Giờ chờ đợi phim ra rạp mà hồi hộp quá. Hà nhắn tin nói: 'Em muốn anh làm cho em một chiếc đầm thật đẹp, đơn giản nhưng thật sang cho ngày em ra mắt dự án. Em run quá'. Đọc xong tin mình cũng run theo, vì 2 anh em đều rất lo lắng cho sự xuất hiện lần này".
NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ khoảnh khắc Hà Tăng xuất hiện trong bộ đầm lụa trắng cho anh thiết kế.
(Nguồn: Đi soi sao đi)
Sự lựa chọn đầm lụa trắng của Hà Tăng không chỉ đơn thuần là một quyết định thời trang, mà còn gợi nhắc đến hình ảnh Nam Phương ngoài đời thực - người vốn nổi tiếng với gu ăn mặc thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái của một bậc mẫu nghi.
Có lẽ cũng chính bởi sự đồng điệu ấy mà Hà Tăng ưu ái thiết kế đầm lụa trắng trong ngày ra mắt dự án, như một cách khéo léo kết nối với tinh thần của nhân vật mình sắp hóa thân.
Phong cách thời trang của Tăng Thanh Hà từ lâu đã trở thành hình mẫu cho phụ nữ yêu thích sự tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Thay vì chạy theo xu hướng hay những thiết kế cầu kỳ, cô ưu tiên các phom dáng tối giản, đường cắt may tinh tế cùng bảng màu trung tính, nhã nhặn.
Không ít lần, Hà Tăng xuất hiện trong những thiết kế đầm lụa mềm mại với gam màu trắng, kem, be hay đen, khéo léo tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và thần thái cuốn hút. Chính sự tiết chế trong cách lựa chọn trang phục, kết hợp cùng phụ kiện vừa đủ đã tạo nên dấu ấn rất riêng của cô: sang trọng một cách tự nhiên, không phô trương nhưng luôn khiến người đối diện khó rời mắt.
Không phô trương hay cầu kỳ, những thiết kế đầm lụa luôn mang đến vẻ đẹp mềm mại, tinh khôi và sang trọng.
Chất vải rủ nhẹ theo từng chuyển động giúp tôn lên nét nữ tính, thanh thoát, đồng thời tạo nên thần thái thanh lịch đầy cuốn hút - lý do khiến kiểu váy này luôn là lựa chọn yêu thích của những quý cô theo đuổi phong cách tối giản, thanh tao nhưng cao sang muôn phần.
* Gợi ý một vài mẫu đầm lụa trắng giúp phái đẹp duyên dáng yêu kiều trong mọi hoàn cảnh:
Nơi mua: SIXDO
Nơi mua: Wonder House
Nơi mua: Milo Lady
Nơi mua: BB Store
Nơi mua: HOIVU
Nơi mua: OnlyDress