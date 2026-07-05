Chi 7 tỷ đồng xây biệt thự trắng giữa vùng quê: Cặp vợ chồng khiến cả làng ngỡ ngàng, nhưng điều đáng giá nhất lại không nằm ở ngôi nhà

Sau hơn 20 năm làm việc tại thành phố, cặp vợ chồng trung niên quyết định trở về quê cải tạo ngôi nhà cũ của bố mẹ bằng một công trình tối giản hoàn toàn khác biệt. Ngôi biệt thự trắng với 77 ô cửa sổ không chỉ trở thành điểm nhấn giữa làng quê mà còn giúp cả gia đình thay đổi cách nhìn về việc sống cùng cha

"Nhà mình có đất, tại sao phải xây một ngôi nhà giống tất cả mọi người?"

Lỗ Hoàn và vợ đều lớn lên trên đảo Trùng Minh (Thượng Hải, Trung Quốc). Sau hơn hai thập kỷ học tập, lập nghiệp và mua được nhà ở trung tâm thành phố, điều khiến họ trăn trở nhất lại là căn nhà cũ của bố mẹ.

Ngôi nhà được xây từ năm 1989 đã xuống cấp nghiêm trọng. Mùa hè nóng bức, mùa mưa dột nước, không gian sinh hoạt cũng không còn phù hợp với người lớn tuổi.

Năm 2016, hai vợ chồng quyết định trở về quê để cải tạo toàn bộ ngôi nhà.

Ban đầu, họ chỉ dự tính chi khoảng 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) và hoàn thành trong một năm. Tuy nhiên, sau khi nhận bản thiết kế đầu tiên, Lỗ Hoàn lập tức từ chối.

"Tôi không muốn xây thêm một căn biệt thự nông thôn giống hàng trăm căn khác".

Sau nhiều lần tìm kiếm, họ quyết định hợp tác với một kiến trúc sư theo đuổi phong cách tối giản. Chi phí vì thế tăng lên hơn 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng), thời gian thi công kéo dài tới bốn năm.

Nhưng với họ, đó là khoản đầu tư xứng đáng cho nhiều thập kỷ sau.

Một ngôi nhà trắng nổi bật giữa cả vùng quê

Sau khi hoàn thành, căn biệt thự gần như trở thành "điểm lạ" của cả khu vực.

- Không đá ốp sang trọng.

- Không mái vòm kiểu châu Âu.

- Không những chi tiết cầu kỳ thường thấy ở các biệt thự nông thôn.

Toàn bộ công trình được phủ màu trắng, kết hợp hệ cửa kính lớn và những đường nét vuông vức hiện đại.

Nhiều người đi ngang đều dừng lại chụp ảnh, thậm chí có người còn cho rằng hình ảnh trên mạng đã qua chỉnh sửa vì khó tin giữa vùng quê lại xuất hiện một ngôi nhà như vậy.

Theo Lỗ Hoàn, bố mẹ anh cũng xứng đáng được tận hưởng một không gian sống hiện đại như bất kỳ ai.

"Nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống trong một căn nhà cũ kỹ".

77 ô cửa sổ để mang thiên nhiên vào trong nhà

Điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự là hệ thống 77 ô cửa sổ với đủ kích thước khác nhau.

Ngôi nhà nằm giữa rừng cây, đồng ngô, vườn ươm và những cánh đồng rộng lớn. Thay vì treo tranh trang trí, kiến trúc sư biến chính khung cảnh thiên nhiên thành "bức tranh" của từng căn phòng.

Mỗi ô cửa sổ mở ra một góc nhìn khác nhau.

- Có nơi nhìn thấy rừng cây lay động.

- Có nơi đón trọn hoàng hôn.

- Có nơi ngắm khói bếp của hàng xóm mỗi chiều.

Chỉ cần đi vài bước trong nhà là khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.

Để hoàn thiện hệ cửa kính này, Lỗ Hoàn mất gần nửa năm chỉ để tìm được đơn vị sản xuất đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Thiết kế dành cho cha mẹ nhiều hơn cho chính mình

Căn nhà có diện tích khoảng 190m², gồm khối nhà chính và nhà phụ kết nối bằng hành lang kính.

Mọi chi tiết đều ưu tiên người lớn tuổi. Hai phòng ngủ của bố mẹ được bố trí ngay tầng một để không phải leo cầu thang, lối vào được chuyển sang vị trí an toàn hơn.

Khoảng sân lớn phía trước vừa là nơi trồng cây vừa để con cháu chạy nhảy mỗi cuối tuần.

Bên trong gần như không có đồ trang trí.

- Tường trắng.

- Sàn bê tông tự san phẳng.

Chỉ giữ lại những món nội thất thực sự cần thiết. Theo Lỗ Hoàn, một ngôi nhà không cần quá nhiều đồ đạc mới mang lại cảm giác đủ đầy.

Điều khó nhất không phải xây nhà mà là thuyết phục cha mẹ

Trong suốt bốn năm thi công, gia đình nhiều lần xảy ra bất đồng. Theo phong tục địa phương, người lớn tuổi thường muốn dành một căn phòng lớn để tổ chức tang lễ ngay tại nhà sau này.

Bố mẹ Lỗ Hoàn cũng có suy nghĩ như vậy. Thay vì phản đối, anh chọn cách trò chuyện từng chút một. Anh liên tục cho bố mẹ xem những ngôi nhà đẹp, giải thích vì sao một không gian sống thoải mái hôm nay quan trọng hơn việc chuẩn bị cho tương lai quá xa.

Chỉ sau khoảng nửa tháng, bố mẹ đã đồng ý thay đổi.

Một lần khác, hai cha con tranh luận về việc lát sân bằng sỏi hay gỗ, người cha lo sỏi sẽ bám nhiều lá cây, khó vệ sinh. Lỗ Hoàn quyết định dừng thi công hai tuần để cùng cha quan sát thực tế. Khi thấy sân gần như không có lá rụng như lo ngại, người cha chủ động đồng ý với phương án của con.

Hai cha con sau đó cùng nhau lát từng viên sỏi xuống sân.

Món quà lớn nhất không phải căn nhà

Điều khiến Lỗ Hoàn xúc động nhất lại không phải lúc công trình hoàn thành. Mà đó là khi người cha âm thầm đi khắp đảo Trùng Minh để tìm một cây quế phù hợp trồng giữa sân trong, dù trước đó ông từng phản đối ý tưởng này.

Khoảnh khắc ấy khiến anh nhận ra rằng cha mẹ không hề bảo thủ. Điều họ cần đơn giản chỉ là được lắng nghe và được tôn trọng.

Đáng tiếc, người ông của Lỗ Hoàn đã qua đời trước khi kịp sống trong căn nhà mới. Trong khi đó, người bà lại trở thành "hướng dẫn viên" mỗi khi hàng xóm đến chơi, luôn tự hào giới thiệu căn nhà do cháu trai xây dựng.

Hiện nay, cứ đến cuối tuần, cả gia đình nhiều thế hệ lại trở về đây.

Lũ trẻ chạy chơi trên bãi cỏ. Người lớn ngồi uống trà ngắm cánh đồng qua những ô cửa kính. Đêm xuống, ánh đèn hắt ra từ 77 ô cửa sổ khiến cả ngôi nhà sáng bừng giữa vùng quê.

Đối với Lỗ Hoàn, đó mới là giá trị lớn nhất của công trình.