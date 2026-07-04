Người đàn ông xây nhà dưới chân Vạn Lý Trường Thành, biến cả ngôi làng thành "thiên đường hạ giới"

Dưới chân Vạn Lý Trường Thành có một căn biệt thự đẹp như mơ và phía sau đó là câu chuyện khiến nhiều người nể phục.

Giữa vô số người bỏ phố về quê để tìm cuộc sống an yên, câu chuyện của một nhà thiết kế người Mỹ ở Trung Quốc vẫn khiến cả người dân quanh đó và cộng đồng mạng trầm trồ vì quá đặc biệt. Không chọn sống ở Bắc Kinh hay Thượng Hải náo nhiệt, ông bán hết tài sản ở Mỹ, đưa vợ con chuyển đến một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành và bắt đầu cuộc sống mới giữa núi rừng. Từ một căn nhà cũ kỹ, người đàn ông này không chỉ tạo nên chốn ở đẹp như biệt thự nghỉ dưỡng mà còn dần biến cả ngôi làng heo hút thành điểm đến khiến nhiều cư dân thành thị phải tìm về.

Bán nhà ở Mỹ, dọn về sống dưới chân Vạn Lý Trường Thành

Đó là Sa Dương, một nhà thiết kế kiêm quản lý cấp cao người Mỹ. Khoảng 26 năm trước, ông cùng vợ là bà Đường Lượng và hai con gái rời Mỹ, chuyển đến làng Mộ Điền Dục - một ngôi làng nhỏ nằm gần Vạn Lý Trường Thành, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 2 giờ lái xe. Thứ khiến ông bị chinh phục không phải sự tiện nghi hay hào nhoáng mà là khung cảnh quá đỗi yên bình với những triền núi xanh, con đường đất nhỏ và cảm giác như tách hẳn khỏi nhịp sống đô thị.

Ban đầu, Sa Dương thuê lại hai căn nhà cũ cùng một khu vườn rộng khoảng 7 mẫu, tương đương hơn 4.500m2. Thay vì đập bỏ để xây mới, ông cải tạo từng chút một. Với ông, một ngôi nhà cũ không cần bị xóa đi để trở nên đẹp hơn mà quan trọng là làm sao để nó "sống lại" mà vẫn giữ được linh hồn ban đầu.

Biệt thự dưới chân Trường Thành: Bên ngoài cổ kính, bên trong là không gian sống ai nhìn cũng mê

Ngôi nhà của Sa Dương không phải biệt thự phô trương mà đẹp một cách kín đáo, tinh tế và đầy hơi thở thiên nhiên. Phần mặt ngoài gần như vẫn giữ nguyên dáng dấp cũ, mang nét mộc mạc của nhà dân vùng núi Trung Quốc. Nhưng khi bước vào bên trong, không gian lại mở ra theo một tinh thần tối giản, thoáng sáng và hiện đại.

Ông tháo bỏ phần trần cũ, đồng thời mở thêm nhiều cửa sổ để ánh sáng tràn vào mọi ngóc ngách. Ngôi nhà được chia thành 5 khu chức năng, gồm khu bếp thông phòng ăn ở mặt trước, phòng kính, phòng ngủ chính và các không gian sinh hoạt riêng. Hệ thống sưởi âm sàn giúp căn nhà ấm áp vào mùa đông, còn một dãy cửa kính cao từ sàn đến trần mở thẳng ra khu vườn và hướng nhìn lên Vạn Lý Trường Thành, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.

Ở đây, từng góc nhỏ đều cho thấy sự tính toán rất kỹ của chủ nhân. Ngay từ cổng chính đã là một bức tường ghép bằng những mảnh ngói lưu ly thiết kế theo sở thích của vị kiến trúc sư. Lối vào có cả bậc tam cấp lẫn đường dốc thoai thoải, được Sa Dương chủ động thiết kế cho tương lai, khi tuổi tác khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn.

Căn nhà ngập ánh sáng, ngắm núi non dễ dàng

Vợ ông, bà Đường Lượng, yêu thích thêu thùa nên được dành riêng một căn phòng sáng trưng ánh tự nhiên để ngồi làm việc mỗi ngày. Trong khi đó, góc làm việc của Sa Dương lại được thiết kế mở, hướng tầm mắt ra núi non phía xa để có thể ngồi hàng giờ mà không thấy ngột ngạt.

Mái nhà cao tới 4m, kết hợp với các ô cửa tam giác và phần mái kính trong suốt khiến toàn bộ không gian bên trong luôn thông thoáng. Đặc biệt nhất là những ô kính màu lưu ly do chính Sa Dương tự tay chế tác. Mỗi khi nắng chiếu qua, ánh sáng hắt xuống sàn và tường thành những mảng màu rực rỡ, khiến căn nhà vừa có nét nghệ thuật, vừa mang cảm giác an tĩnh.

Ba khu vườn, mùi quế thơm và một cuộc sống tách hẳn khỏi phố thị

Không gian bên ngoài cũng là phần quan trọng được Sa Dương chăm chút tỉ mỉ. Khu vườn được chia thành 3 khoảng riêng, chiếm gần 2 mẫu đất, trồng chủ yếu cây quế và tử đinh hương - hai loài cây mà vợ chồng ông yêu thích. Vào mùa hoa, hương thơm len vào khắp lối đi, hòa với không khí mát lành của vùng núi, tạo cảm giác bình yên mà hiếm căn nhà phố nào có được.

Suốt hơn 26 năm qua, Sa Dương và vợ sống ở đây như những người dân thực thụ của làng Mộ Điền Dục. Hai con gái đã trưởng thành và ra nước ngoài sinh sống, chỉ còn hai vợ chồng ở lại căn nhà dưới chân Trường Thành. Cuộc sống không quá ồn ào, không chạy theo nhịp thành thị, nhưng lại khiến nhiều người phải ghen tị vì vừa đủ riêng tư, vừa thoải mái như đang ở một khu nghỉ dưỡng ẩn mình trong núi.

Từ sửa nhà cho mình đến hồi sinh cả làng

Điều khiến câu chuyện của Sa Dương trở nên đặc biệt hơn cả là ông còn "thay da đổi thịt" cho cả ngôi làng ông sống. Sau khi thấy không gian sống của ông quá đẹp, nhiều bạn bè từ Bắc Kinh bắt đầu tìm đến Mộ Điền Dục, thuê lại các căn nhà nông cũ rồi nhờ ông cải tạo.

Đến nay, ông đã trực tiếp cải tạo hơn 40 căn nhà ở Mộ Điền Dục. Có căn được biến thành nơi nghỉ cuối tuần, có căn trở thành homestay, cũng có những căn là biệt thự dành cho người muốn tìm chốn sống khác hẳn với đô thị đông đúc.

Khi Sa Dương mới chuyển đến, Mộ Điền Dục vẫn là một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh và khá tách biệt với nhịp sống hiện đại. Nhưng sau nhiều năm, chính làn sóng cải tạo nhà cửa mà ông khởi xướng đã giúp người dân địa phương quan tâm hơn đến không gian sống, học cách nâng cấp nhà cửa, làm du lịch và đón khách từ thành phố về nghỉ cuối tuần. Một ngôi làng từng chỉ lặng lẽ nằm dưới chân Trường Thành dần trở thành nơi được biết đến như một chốn trú ẩn cho những ai muốn tìm không gian để nghỉ ngơi.

Nguồn: Baidu