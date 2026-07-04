Nơi bị nám nhiều nhất trên khuôn mặt hóa ra lại là chỗ dễ "đập vào mặt nhất"

Đây cũng là vị trí khiến gương mặt trông già nua và kém rạng rỡ hơn hẳn nếu không được bảo vệ đúng cách.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần thoa kem chống nắng đều khắp mặt là đủ để ngăn ngừa nám. Thế nhưng, trên thực tế, có một vùng da đặc biệt dễ xuất hiện nám hơn cả nhưng lại thường xuyên bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc, đó chính là hai bên gò má. Quan sát những người bị nám lâu năm có thể thấy, các mảng nám thường tập trung dày đặc ở vùng gò má trước khi lan rộng sang thái dương hoặc vùng quanh mắt. Đây cũng là vị trí khiến gương mặt trông già nua và kém rạng rỡ hơn hẳn nếu không được bảo vệ đúng cách.

Vì sao gò má là nơi dễ bị nám nhất?

Vùng gò má là phần nhô cao nhất trên khuôn mặt nên gần như phải hứng trọn ánh nắng mỗi khi ra ngoài. Dù đi bộ, lái xe hay ngồi gần cửa sổ, tia UV đều chiếu trực tiếp lên khu vực này nhiều hơn các vùng khác. Không chỉ vậy, đây còn là vùng da khá mỏng, lượng melanin dễ tăng sinh khi chịu tác động của tia cực tím. Theo thời gian, nếu tiếp xúc với nắng liên tục mà không được bảo vệ đầy đủ, melanin sẽ tích tụ ngày càng nhiều, hình thành các mảng nám, tàn nhang hoặc đốm nâu khó điều trị.

Điều đáng tiếc là không ít người chỉ chú trọng che chắn trán, mũi hoặc môi, trong khi hai bên má lại thường bị bỏ sót khi thoa kem chống nắng hoặc dặm lại sản phẩm giữa ngày. Chính thói quen tưởng chừng nhỏ này lại khiến vùng má trở thành nơi "hứng chịu" nhiều tổn thương nhất.

Để ngừa nám gò má đúng cách, thì dưới đây là 1 những việc bạn cần lưu tâm:

1. Dùng kem chống nắng phổ rộng đúng cách

Đây vẫn là "lá chắn" quan trọng nhất để ngăn ngừa nám hình thành. Khi thoa kem chống nắng, hãy đảm bảo lượng sản phẩm đủ cho toàn bộ khuôn mặt, khoảng 1/4 thìa cà phê. Riêng vùng gò má nên được vỗ nhẹ nhiều lần để kem bám đều lên da thay vì chà xát mạnh, bởi việc miết kem quá nhiều có thể khiến lớp chống nắng không đồng đều.

Nên ưu tiên các sản phẩm chống nắng phổ rộng có khả năng bảo vệ trước cả tia UVA và UVB, đồng thời lựa chọn kết cấu phù hợp với loại da. Nếu thường xuyên trang điểm nhẹ khi đi làm, bạn có thể chọn các dòng kem chống nắng có khả năng kiềm dầu hoặc nâng tông tự nhiên để thay thế lớp nền, vừa tiết kiệm thời gian vừa hạn chế tình trạng chồng quá nhiều lớp mỹ phẩm. Đừng quên dặm lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 giờ nếu phải hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi, bởi đây là bước quyết định hiệu quả bảo vệ làn da.

2. Sử dụng má hồng tích hợp chống nắng

Đây là sản phẩm còn khá mới nhưng ngày càng được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Các dòng má hồng có tích hợp chỉ số chống nắng, thường ở mức SPF 50, vừa giúp đôi má có sắc hồng tự nhiên, vừa bổ sung thêm một lớp bảo vệ cho vùng da dễ bị nám nhất trên khuôn mặt. Sau khi hoàn thành bước kem chống nắng hoặc kem nền, bạn chỉ cần dặm nhẹ má hồng lên đúng vị trí gò má. Cách này vừa hạn chế làm xê dịch lớp chống nắng bên dưới, vừa tăng cường khả năng bảo vệ khi phải di chuyển nhiều trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng má hồng có SPF chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng. Vì vậy, đừng bỏ qua bước chống nắng nền trước khi sử dụng sản phẩm này.

3. Dán chống nắng cho vùng gò má khi hoạt động ngoài trời

Nếu phải chơi golf, đi biển, lái xe đường dài, leo núi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều giờ liền, miếng dán chống tia UV dành riêng cho vùng gò má là giải pháp rất đáng cân nhắc. Các miếng dán này được thiết kế ôm sát hai bên má, giúp che phủ hoàn toàn khu vực dễ bắt nắng nhất trên khuôn mặt. Nhiều sản phẩm có khả năng ngăn chặn hơn 98% tia UV, đồng thời vẫn đảm bảo độ thoáng khí và không gây bí da. Ưu điểm lớn nhất là bạn không cần lo kem chống nắng bị trôi do mồ hôi hay ma sát với khẩu trang. Khi kết hợp cùng kính râm, mũ rộng vành hoặc khẩu trang chống nắng, khả năng bảo vệ làn da sẽ được nâng lên đáng kể.

Dưới đây là 1 số sản phẩm ngừa lão hóa cho vùng gò má mà bạn có thể tham khảo ngay:

Má hồng chống nắng dạng thỏi MizuMi UV Blush Stick SPF50+ PA++++ 4g

Nơi mua: MizuMi

MÁ HỒNG CHỐNG NẮNG CLINICOS UV PROTECTION COLOR BLUSH SPF50+ PA++++

Nơi mua: CLINICOS

Kem chống nắng mỏng nhẹ bảo vệ da Clinique Even Better Dark Spot Defense SPF 50/PA++++

Nơi mua: Clinique

d'Alba Kem chống nắng Nâng tone Xanh lá White Truffle Tone Up Green Correcting Suncream

Nhiều người sẵn sàng đầu tư hàng triệu đồng cho các loại serum, laser hay mỹ phẩm trị nám nhưng lại bỏ quên bước chống nắng hằng ngày. Trong khi đó, nếu vùng gò má vẫn liên tục tiếp xúc với tia UV, các mảng nám rất dễ tái phát dù đã điều trị thành công. Chăm sóc da không chỉ là sử dụng mỹ phẩm đắt tiền mà còn nằm ở những thói quen nhỏ nhưng duy trì đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần chú ý hơn đến hai bên gò má bằng việc thoa kem chống nắng đúng cách, kết hợp các sản phẩm hỗ trợ và che chắn cẩn thận khi ra ngoài, bạn đã giảm đáng kể nguy cơ hình thành nám và giúp làn da duy trì vẻ sáng khỏe, đều màu lâu dài.