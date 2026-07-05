Áo "nàng thơ" như Lưu Diệc Phi khiến dân tình rần rần tìm mua theo: Mặc vừa trẻ trung vừa khéo che khuyết điểm

Sức hút của thiết kế không chỉ đến từ hiệu ứng ngôi sao mà còn bởi tính ứng dụng cao.

Không chỉ nổi tiếng với nhan sắc được ví như "thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi còn là biểu tượng thời trang được nhiều phụ nữ châu Á yêu thích nhờ phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại. Thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, nữ diễn viên thường ưu tiên các thiết kế có phom dáng mềm mại, dễ ứng dụng và đặc biệt tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Mẫu áo từng được Lưu Diệc Phi diện trong 1 chương trình quảng cáo, đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Thiết kế mang đậm tinh thần "nàng thơ" nhanh chóng được nhiều tín đồ thời trang săn lùng nhờ vẻ ngoài dịu dàng, khả năng tôn dáng và dễ phối đồ trong nhiều hoàn cảnh.

Điểm thu hút nhất của chiếc áo nằm ở phom baby doll rộng nhẹ, mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ tinh tế để tôn lên vóc dáng người mặc. Thiết kế sử dụng tay áo dài phồng với phần cổ chữ V mềm mại, được nhấn nhá bằng các chi tiết ren thêu và đường cắt hoa tinh xảo. Sự kết hợp giữa chất liệu nhẹ nhàng, phần vai xếp ly và hàng cúc nhỏ phía trước tạo nên tổng thể mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại. Gam màu trắng kem càng làm tăng vẻ thanh lịch, giúp chiếc áo trở thành món đồ dễ mặc, phù hợp với nhiều độ tuổi và không bị lỗi mốt theo thời gian. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chính những đường may tinh tế và phom dáng bay bổng đã tạo nên sức hút cho thiết kế, đúng với phong cách nhẹ nhàng mà Lưu Diệc Phi theo đuổi trong nhiều năm qua.

Phần cổ chữ V giúp tạo hiệu ứng kéo dài vùng cổ, khiến khuôn mặt trông thanh thoát và nhỏ gọn hơn. Đây là một trong những kiểu cổ áo được các stylist đánh giá cao vì phù hợp với nhiều dáng mặt, đặc biệt là những người có gương mặt tròn hoặc cổ ngắn. Trong khi đó, tay áo bồng nhẹ giúp che phần bắp tay khá hiệu quả. Thiết kế không ôm sát cơ thể nên tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp người mặc tự tin hơn nếu chưa hài lòng với phần vai hoặc cánh tay.

Phom áo suông nhẹ cũng là điểm cộng lớn. Thiết kế không bó sát vùng eo nên có thể che phần bụng một cách tự nhiên, mang đến cảm giác vóc dáng cân đối mà không cần sử dụng các món đồ định hình. Chính vì vậy, đây là kiểu áo phù hợp với nhiều dáng người, từ những cô gái mảnh mai đến những người muốn khéo léo giấu đi một vài khuyết điểm cơ thể.

Trong bộ ảnh quảng cáo, Lưu Diệc Phi lựa chọn kết hợp chiếc áo baby doll cùng quần short cạp cao màu nâu đất. Cách phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo hiệu quả thị giác rất tốt. Phần áo rộng được sơ vin nhẹ phía trước giúp định hình vòng eo, trong khi chiếc quần short cạp cao kéo dài đôi chân, tạo cảm giác cơ thể cao ráo và cân đối hơn. Sự kết hợp giữa tông trắng kem của áo và màu nâu trầm của quần cũng mang đến cảm giác ấm áp, thanh lịch và rất phù hợp với phong cách mùa hè hoặc đầu thu.

Nữ diễn viên gần như không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Chỉ với một đôi khuyên tai nhỏ, vòng tay mảnh cùng lối trang điểm trong trẻo, cô vẫn đủ nổi bật nhờ chính thiết kế mềm mại của chiếc áo. Đây cũng là công thức phối đồ được nhiều fashionista yêu thích bởi vừa dễ áp dụng, vừa không mất nhiều thời gian nhưng vẫn mang lại vẻ ngoài chỉn chu.

Không chỉ đẹp khi kết hợp cùng quần short như Lưu Diệc Phi, mẫu áo baby doll cổ chữ V còn có tính ứng dụng rất cao. Nếu yêu thích phong cách trẻ trung, hiện đại, bạn có thể phối cùng quần jeans ống đứng hoặc jeans suông. Sự đối lập giữa chiếc áo nữ tính và chất liệu denim khỏe khoắn sẽ tạo nên tổng thể hài hòa, phù hợp để đi cà phê, dạo phố hoặc du lịch.

Trong khi đó, những cô nàng theo đuổi phong cách dịu dàng có thể kết hợp với chân váy midi hoặc chân váy dài xòe nhẹ. Đây là công thức giúp tăng thêm vẻ mềm mại, nữ tính và rất phù hợp cho các buổi hẹn hò hoặc những dịp cần diện đồ thanh lịch. Ngoài ra, quần vải ống suông, quần linen hoặc chân váy chữ A cũng là những lựa chọn lý tưởng để kết hợp cùng kiểu áo này, giúp người mặc dễ dàng biến hóa từ phong cách công sở đến trang phục cuối tuần.

Sức hút của thiết kế không chỉ đến từ hiệu ứng ngôi sao mà còn bởi tính ứng dụng cao. Đây là mẫu áo vừa giúp tôn vẻ nữ tính, vừa khéo léo che khuyết điểm, đồng thời có thể phối với rất nhiều kiểu trang phục khác nhau mà không lo lỗi mốt. Dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo thêm:

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Có thể nói, Lưu Diệc Phi một lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực thời trang. Chỉ với một chiếc áo mang phong cách "nàng thơ", nữ diễn viên đã tạo nên một xu hướng được nhiều phụ nữ yêu thích. Nếu đang tìm kiếm một món đồ vừa thanh lịch, dễ mặc, lại có khả năng tôn dáng và che khuyết điểm hiệu quả, đây chắc chắn là gợi ý đáng để tham khảo trong mùa hè này.