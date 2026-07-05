Ghé thăm căn bếp của cô gái 9X, tôi mới nhận ra nhiều căn bếp hiện nay đã lỗi thời: Thiết kế này mới là xu hướng đáng học hỏi

Không cần diện tích quá lớn hay nội thất đắt tiền, căn hộ 70m² vẫn gây ấn tượng bởi cách bố trí tinh tế, đặc biệt là khu vực bếp mở mang phong cách Pháp pha chút cổ điển, vừa đẹp mắt vừa cực kỳ tiện dụng.

Căn hộ nhỏ nhưng có gu thẩm mỹ rõ ràng

Chủ nhân của căn hộ là một cô gái sinh năm 1990. Căn nhà rộng khoảng 70m² gồm hai phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách pha trộn giữa nét thanh lịch của nội thất Pháp và sự ấm áp của phong cách Mid-century (giữa thế kỷ).

Toàn bộ không gian sử dụng gam màu nhẹ nhàng, chất liệu gỗ tự nhiên và những món nội thất có đường nét mềm mại, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi.

Ngay từ khi bước vào nhà, người xem đã cảm nhận được sự thống nhất trong phong cách thiết kế.

Không có tiền sảnh nhưng vẫn gọn gàng

Do diện tích không lớn nên căn hộ không bố trí sảnh riêng. Thay vào đó, chủ nhà lắp một hệ tủ giày cao kịch trần ngay cạnh cửa ra vào.

Tủ sử dụng tông trắng ngà kết hợp các hộc gỗ màu nâu cà phê ở phần giữa và chân tủ, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa giúp không gian bớt đơn điệu.

Thiết kế này vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trữ mà không khiến lối đi trở nên chật chội.

Phòng ăn liền mạch với bếp

Khu vực phòng ăn được bố trí ngay cạnh bếp với hệ tủ lưu trữ kết hợp giữa cánh kín và các ô kính mờ hình vòm, mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại.

Điểm nhấn nằm ở bộ bàn ăn nối liền với đảo bếp, giúp toàn bộ không gian trở nên liên kết và rộng rãi hơn.

Phía trên bàn ăn là chiếc đèn treo mang phong cách vintage tích hợp quạt trần. Ánh sáng vàng ấm giúp bữa cơm gia đình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn.

Căn bếp mở khiến nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Điểm đáng chú ý nhất của ngôi nhà chính là khu vực bếp.

Khác với kiểu bếp kín vốn rất phổ biến trước đây, chủ nhà quyết định tháo bỏ bức tường ngăn để tạo thành không gian mở, kết nối trực tiếp với phòng ăn.

Thiết kế này không chỉ giúp ánh sáng lưu thông tốt hơn mà còn tăng sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình khi nấu nướng hoặc tiếp khách.

Ngay trên đảo bếp, chủ nhà cắm một bình cành liễu vàng. Chi tiết trang trí nhỏ này khiến căn bếp trở nên sinh động và mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Màu sắc tạo nên sự khác biệt

Nếu nhiều căn bếp hiện nay vẫn trung thành với màu trắng hoặc xám, căn bếp này lại sử dụng hệ tủ màu xanh pastel dịu nhẹ.

Gam màu này kết hợp cùng:

- Gạch ốp tường họa tiết cổ điển.

- Tay nắm tủ bằng đồng.

- Mặt bàn đá sáng màu.

Tất cả tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa có chiều sâu, tránh cảm giác lạnh lẽo thường thấy ở những căn bếp tối giản.

Mọi thiết bị đều được "giấu khéo"

Tủ lạnh màu trắng được thiết kế âm vào hệ tủ, các thiết bị gia dụng cũng được bố trí đúng vị trí thay vì đặt rời rạc trên mặt bếp.

Nhờ đó, toàn bộ không gian luôn gọn gàng và dễ vệ sinh, đồng thời tạo cảm giác căn bếp rộng hơn diện tích thực.

Đây cũng là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn trong vài năm gần đây.

Phòng khách tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên

Do không có ban công nên phòng khách đón được lượng ánh sáng rất lớn từ cửa sổ.

Từ đây có thể nhìn xuống khoảng xanh của khu dân cư, tạo cảm giác thư thái và gần gũi thiên nhiên.

Không gian được hoàn thiện bằng:

- Trần phẳng tối giản.

- Tường sơn trắng.

- Sàn gỗ lát xương cá.

Sự kết hợp này giúp căn hộ nhỏ trở nên sáng và có chiều sâu hơn.

Bộ sofa da màu xanh ô liu trở thành điểm nhấn nổi bật, kết hợp hài hòa với bàn trà và kệ tivi bằng gỗ tự nhiên, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng.

Phòng ngủ nhẹ nhàng để nghỉ ngơi

Phòng ngủ chính tiếp tục sử dụng bảng màu thiên nhiên.

Mảng tường đầu giường được sơn xanh lá, kết hợp cùng giường mây, rèm cửa và chăn ga màu nâu đất.

Không có quá nhiều đồ trang trí nhưng tổng thể vẫn rất ấm áp, giúp chủ nhân dễ dàng thư giãn sau một ngày làm việc.

Phòng tắm nhỏ nhưng tối ưu công năng

Phòng tắm áp dụng thiết kế tách biệt khu vực khô và ướt.

Gạch lát màu xanh nhạt họa tiết cổ điển giúp không gian trở nên tươi sáng hơn.

Khu vực tắm được nâng nền nhẹ và tạo các rãnh chống trơn để thoát nước nhanh, trong khi tủ lavabo, gương và hệ đèn đều được thiết kế tối giản nhằm tối ưu diện tích.

Điều khiến căn hộ này nổi bật không phải sự xa hoa

Sau khi tham quan toàn bộ ngôi nhà, điều gây ấn tượng nhất không phải những món nội thất đắt tiền mà là tư duy thiết kế.

Mỗi không gian đều được tính toán để vừa đẹp, vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, căn bếp mở với gam màu nhẹ, hệ tủ thiết kế đồng bộ và cách bố trí khoa học đã cho thấy xu hướng của nhiều căn hộ hiện đại: ưu tiên trải nghiệm sống thay vì chỉ chạy theo hình thức.

Có lẽ vì vậy mà chỉ riêng khu vực bếp cũng đủ khiến nhiều người thay đổi quan điểm về một căn bếp đẹp trong thời điểm hiện nay.