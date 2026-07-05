Style bầu "không một bộ nào xấu" của Anne Hathaway: Đẹp từ thảm đỏ tới đời thường, mặc vội ra phố cũng đủ gây sốt

Từ những khoảnh khắc đời thường cho tới thảm đỏ, có thể thấy Anne Hathaway gần như không có bộ trang phục nào gây thất vọng.

Không phải ngẫu nhiên mà Anne Hathaway đang được giới mộ điệu gọi là "bà bầu mặc đẹp nhất Hollywood". Từ khi xác nhận mang thai em bé thứ ba vào cuối tháng 6, nữ diễn viên liên tục khiến mạng xã hội bùng nổ với những lần xuất hiện chỉn chu, thời thượng nhưng vẫn đề cao sự thoải mái. Điều đáng nói là phong cách của Anne không hề bó buộc trong những bộ váy bầu truyền thống. Cô linh hoạt biến hóa từ trang phục nghỉ dưỡng, đồ dạo phố đến những thiết kế cao cấp trên thảm đỏ, chứng minh rằng phụ nữ mang thai vẫn hoàn toàn có thể mặc đẹp và tận hưởng thời trang.

Lần đầu công bố mang thai, Anne Hathaway lựa chọn một set đồ màu kem nhẹ nhàng gồm áo croptop tay dài kết hợp chân váy cạp cao dáng dài. Thiết kế khéo léo khoe phần bụng bầu vừa nhô lên, tạo nên hình ảnh đầy tự hào nhưng vẫn vô cùng thanh lịch. Gam màu trung tính cùng chất liệu mềm mại mang đến cảm giác thư thái, đúng tinh thần "quiet luxury" đang rất được yêu thích. Chỉ với vài món trang sức vàng tối giản, Anne đã chứng minh không cần quá cầu kỳ vẫn đủ sức tạo nên một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ.

Trong chuyến nghỉ dưỡng sau đó, Anne tiếp tục ghi điểm với chiếc váy maxi trắng dáng suông. Thiết kế rộng rãi giúp cô di chuyển thoải mái, đồng thời tạo hiệu ứng bay bổng, nữ tính. Người đẹp kết hợp cùng mũ cói, kính râm và sandal đế bệt, tạo nên hình ảnh vừa sang trọng vừa rất gần gũi. Đây cũng là công thức được nhiều mẹ bầu yêu thích bởi vừa mát mẻ, dễ mặc lại không hề làm mất đi vẻ thanh lịch.

Không chạy theo những bộ bikini khoe dáng, Anne Hathaway lựa chọn một bộ đồ bơi dài tay họa tiết xanh trắng khi vui chơi dưới biển. Thiết kế ôm vừa phải giúp bảo vệ làn da khỏi ánh nắng, đồng thời vẫn tôn lên vóc dáng khỏe khoắn. Cô hoàn thiện tổng thể bằng mũ rộng vành và kính đen, mang đến hình ảnh năng động nhưng vẫn rất "fashion". Đây cũng là xu hướng được nhiều ngôi sao lựa chọn trong những kỳ nghỉ hè gần đây.

Một trong những màn xuất hiện được bàn tán nhiều nhất là khi Anne diện bộ jumpsuit đỏ rực. Thiết kế ôm vừa phải ở thân trên, kết hợp phần chân váy xếp tầng mềm mại giúp tôn bụng bầu đầy tự hào mà vẫn tạo cảm giác uyển chuyển khi di chuyển. Gam đỏ nổi bật giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện.

Điểm nhấn đắt giá còn nằm ở bộ trang sức xa xỉ với vòng cổ và đồng hồ đính đá đỏ của Bulgari, có tổng giá trị lên tới khoảng 3,5 tỷ đồng. Phụ kiện đồng điệu với trang phục giúp tổng thể càng thêm sang trọng nhưng không hề phô trương.

Nếu bộ đồ đỏ gây ấn tượng bởi sự nổi bật thì set đồ đen Anne mặc khi rời sự kiện lại ghi điểm nhờ tính ứng dụng cao. Nữ diễn viên chọn áo ôm cổ thuyền kết hợp quần suông cạp cao màu đen. Cách phối đồ đơn giản nhưng tinh tế giúp tôn dáng, đồng thời mang lại cảm giác thoải mái cho mẹ bầu trong quá trình di chuyển. Đặc biệt, Anne tạo điểm nhấn bằng chiếc túi Dior với thiết kế chiếc nơ cách điệu đang rất được giới mộ điệu săn đón trong năm nay. Chỉ một món phụ kiện nổi bật cũng đủ khiến cả set đồ tối giản trở nên sang trọng hơn hẳn.

Trong lần quảng bá bộ phim mới, Anne Hathaway tiếp tục chứng minh đẳng cấp biểu tượng thời trang khi xuất hiện với chiếc váy cúp ngực ánh vàng sang trọng. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi buông rủ tự nhiên giúp cô vừa tôn vóc dáng vừa đảm bảo sự thoải mái cho mẹ bầu. Kiểu tóc buông tự nhiên cùng lớp trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật vẻ rạng rỡ của nữ diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét đây là minh chứng rõ nhất cho việc mang thai không hề khiến Anne mất đi thần thái ngôi sao. Trái lại, cô còn toát lên vẻ quyến rũ và đằm thắm hơn trước.

Sau khi hoàn thành lịch trình, Anne được bắt gặp với set đồ gồm áo croptop đen, blazer xanh navy oversized và quần suông đồng màu. Không còn váy áo lộng lẫy hay trang sức tiền tỷ, nữ diễn viên vẫn ghi điểm bởi cách phối đồ thông minh. Chiếc blazer rộng tạo cảm giác phóng khoáng, trong khi quần ống suông giúp kéo dài đôi chân và mang lại sự thoải mái cho bụng bầu. Đây cũng là minh chứng cho thấy phong cách của Anne Hathaway không phụ thuộc vào những bộ cánh đắt đỏ. Dù chỉ là trang phục đời thường, cô vẫn biết cách phối hợp màu sắc, phom dáng và phụ kiện để tạo nên diện mạo chỉn chu.

Điểm đặc biệt trong phong cách của Anne Hathaway nằm ở việc cô không cố giấu bụng bầu, mà luôn xem đó là điểm nhấn của trang phục. Những thiết kế ôm vừa vặn, chất liệu mềm mại, gam màu nổi bật hoặc trung tính đều được lựa chọn để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ trong giai đoạn mang thai. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng rất tiết chế phụ kiện. Dù đeo những món trang sức trị giá hàng tỷ đồng trong các sự kiện lớn, cô vẫn giữ tổng thể thanh lịch, không tạo cảm giác phô trương. Chính sự cân bằng giữa tính thời trang, sự thoải mái và vẻ đẹp tự nhiên đã giúp Anne Hathaway trở thành hình mẫu mặc đẹp của các mẹ bầu hiện đại.

Dưới đây là 1 số item mà các mẹ bầu có thể tham khảo ngay để ghi điểm style:

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Từ những khoảnh khắc đời thường cho tới thảm đỏ, có thể thấy Anne Hathaway gần như không có bộ trang phục nào gây thất vọng. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến một nguồn cảm hứng mới, khẳng định rằng mang thai không phải là giới hạn của phong cách, mà hoàn toàn có thể trở thành giai đoạn tỏa sáng nhất của người phụ nữ.