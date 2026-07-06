Bác sĩ da liễu chấm 10/10 cho 6 loại kem mắt này: Giá bình dân, hiệu quả tốt, ngừa nhăn từ bên trong

Đây là 6 loại kem mắt được các bác sĩ da liễu đánh giá rất cao cả về hiệu quả lẫn mức giá.

Vùng da quanh mắt là nơi đầu tiên xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Chỉ cần thiếu ngủ, tiếp xúc nhiều với ánh nắng hay bước sang tuổi 30, quầng thâm, bọng mắt và những nếp nhăn li ti đã dễ dàng "ghé thăm". Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, bạn không nhất thiết phải đầu tư những hũ kem mắt đắt đỏ mới có thể cải thiện tình trạng này. Nhiều sản phẩm bình dân vẫn sở hữu bảng thành phần chất lượng với retinol, peptide, ceramide hay hyaluronic acid - những hoạt chất đã được chứng minh giúp làm mờ nếp nhăn và củng cố hàng rào bảo vệ da. Dưới đây là 6 loại kem dưỡng mắt được các bác sĩ da liễu đánh giá rất cao cả về hiệu quả lẫn mức giá.

1. RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

Đây là một trong những kem mắt nổi tiếng nhất tại Mỹ khi từng 8 lần giành giải Best of Beauty. Công thức kết hợp retinol tinh khiết giải phóng chậm trong 12 giờ cùng glycerin, vitamin E và vitamin B5 giúp cấp ẩm, cải thiện nếp nhăn, quầng thâm và tăng độ đàn hồi cho vùng mắt mà vẫn hạn chế kích ứng. Bác sĩ da liễu Corey L. Hartman (Birmingham, Alabama) nhận xét: "Retinol là thành phần tôi khuyên dùng nhiều nhất trong chăm sóc da và đây là lựa chọn bình dân mà tôi thường giới thiệu. Sản phẩm cấp ẩm tức thì, đồng thời khi sử dụng đều đặn sẽ giúp cải thiện nếp nhăn và quầng thâm quanh mắt ". Ông cũng lưu ý người dùng nên kiên trì sử dụng từ vài tuần đến khoảng 3 tháng để thấy hiệu quả rõ rệt.

Nơi mua: RoC

2. CeraVe Eye Repair Cream

Nếu mới bắt đầu dùng kem mắt hoặc sở hữu làn da nhạy cảm, CeraVe Eye Repair Cream là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Sản phẩm chứa ba loại ceramide thiết yếu, hyaluronic acid, glycerin và niacinamide giúp bổ sung độ ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da và giảm cảm giác khô căng quanh mắt. Theo bác sĩ Corey L. Hartman, đây là dòng kem mắt dịu nhẹ, không chứa hương liệu và rất phù hợp với những người lần đầu chuyển từ kem dưỡng mặt sang kem mắt chuyên dụng. Đặc biệt, sản phẩm còn đạt chứng nhận của National Eczema Association dành cho làn da dễ kích ứng.

Nơi mua: CeraVe

3. La Roche-Posay Hyalu B5 Eye Serum

Nếu quầng thâm và vùng mắt thiếu sức sống là nỗi bận tâm lớn nhất, Hyalu B5 Eye Serum là cái tên rất đáng thử. Serum sở hữu đầu lăn kim loại mát lạnh giúp massage giảm bọng mắt ngay khi sử dụng, kết hợp hai loại hyaluronic acid cùng phức hợp 10% gồm caffeine, niacinamide và HEPES để cấp nước, làm đầy các rãnh nhăn nhỏ và cải thiện sắc tố vùng mắt. Công thức không chứa hương liệu, phù hợp với cả những đôi mắt nhạy cảm, đồng thời mang lại cảm giác tỉnh táo rõ rệt sau mỗi lần sử dụng.

4. Bioderma Sensibio Eye+

Bioderma vốn nổi tiếng với các sản phẩm dành cho làn da nhạy cảm và Sensibio Eye+ cũng không ngoại lệ. Kem mắt có kết cấu gel-cream mỏng nhẹ, chứa squalane và glycerin giúp dưỡng ẩm, kết hợp caffeine, peptide chống viêm cùng rhamnose giúp giảm bọng mắt và làm sáng vùng da dưới mắt. Bác sĩ da liễu Dendy Engelman (New York) đánh giá rất cao sản phẩm này: "Sensibio Eye+ cấp ẩm cho vùng mắt nhờ squalane và glycerin mà không gây kích ứng, đồng thời caffeine giúp giảm bọng mắt hiệu quả trên nền công thức hỗ trợ hàng rào bảo vệ da ". Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên thức khuya hoặc làm việc với máy tính.

Nơi mua: Bioderma

5. Byoma Barrier Repair Eye Cream

Không chỉ cấp ẩm, Byoma Barrier Repair Eye Cream còn được yêu thích nhờ khả năng phục hồi và tăng độ săn chắc cho vùng mắt. Sản phẩm chứa glycerin, hyaluronic acid, bơ hạt mỡ cùng phức hợp copper peptide - thành phần nổi tiếng với khả năng kích thích sản sinh collagen và elastin, từ đó giúp vùng da quanh mắt căng mịn hơn theo thời gian. Ngoài ra, kem còn bổ sung ectoin - hoạt chất được nhiều bác sĩ da liễu đánh giá cao vì có khả năng bảo vệ da trước tia UV, ô nhiễm và hạn chế mất nước. Nhờ kết cấu mỏng nhẹ, kem cũng rất phù hợp để sử dụng trước bước trang điểm mà không gây vón nền.

Nơi mua: Byoma

6. Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum

Với những ai không dung nạp được retinol nhưng vẫn muốn cải thiện nếp nhăn, Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum là giải pháp thay thế rất đáng cân nhắc. Công thức chứa peptide, peptide mô phỏng retinol và adenosine giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ các nếp chân chim mà vẫn dịu nhẹ với vùng mắt nhạy cảm. Bác sĩ Dendy Engelman nhận xét: "Sản phẩm được bào chế với peptide và các peptide mô phỏng retinol, giúp giảm quầng thâm, làm mờ nếp nhăn nhỏ cũng như cải thiện dấu hiệu mệt mỏi quanh mắt ". Bên cạnh đó, niacinamide, panthenol, sodium hyaluronate, bơ hạt mỡ và dầu dừa còn giúp cấp ẩm sâu, giảm tình trạng da nhăn khô và tăng độ mềm mại cho vùng mắt.

Nơi mua: Cetaphil

Không khó để nhận ra điểm chung của cả 6 sản phẩm trên là đều tập trung vào những hoạt chất đã được khoa học chứng minh hiệu quả như retinol, peptide, ceramide, hyaluronic acid hay niacinamide. Theo các bác sĩ da liễu, đây mới là yếu tố quyết định chất lượng của một sản phẩm chăm sóc mắt, thay vì mức giá. Chỉ cần lựa chọn đúng công thức phù hợp với tình trạng da và kiên trì sử dụng mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể cải thiện quầng thâm, nếp nhăn và giữ vùng mắt tươi trẻ lâu dài mà không cần đầu tư quá nhiều tiền.