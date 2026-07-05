5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc không gây bít tắc lỗ chân lông, dùng siêu thích trong mùa hè

Băn khoăn về loại kem chống nắng đáng sắm cho tủ đồ skincare, chị em đừng bỏ qua 5 gợi ý sau đây.

Kem chống nắng là bước chăm sóc da không thể thiếu nếu muốn duy trì làn da khỏe mạnh, hạn chế sạm nám và ngăn ngừa lão hóa sớm. Những năm gần đây, các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục cho ra mắt nhiều dòng kem chống nắng với công thức hiện đại, vừa bảo vệ da trước tia UV vừa bổ sung các thành phần dưỡng ẩm, làm dịu và phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm chống nắng dễ dùng hằng ngày, thẩm thấu nhanh và không gây bí bách, dưới đây là 5 lọ kem chống nắng Hàn Quốc được nhiều tín đồ làm đẹp đánh giá cao.

Beauty of Joseon Day Dew Sunscreen

Beauty of Joseon Day Dew Sunscreen là phiên bản chống nắng mới được phát triển từ thành công của dòng Relief Sun nổi tiếng. Sản phẩm vẫn giữ được ưu điểm về kết cấu mỏng nhẹ nhưng được cải tiến để phù hợp với nhiều tiêu chuẩn quốc tế hơn.

Kem chống nắng sử dụng màng lọc hóa học giúp lớp kem tiệp nhanh vào da, không để lại vệt trắng và rất phù hợp với những người có làn da dầu, da hỗn hợp hoặc tông da ngăm. Chất kem mỏng, dễ tán và gần như "biến mất" sau vài giây, tạo lớp nền mịn đẹp trước khi trang điểm.

Bên cạnh khả năng chống nắng, sản phẩm còn chứa hyaluronic acid giúp cấp nước, niacinamide hỗ trợ làm sáng và cải thiện sắc tố da, kết hợp với panthenol giúp làm dịu và tăng cường độ ẩm. Sau khi sử dụng, da có độ căng bóng tự nhiên mà không hề nhờn rít.

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Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+

Skin1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum là lựa chọn lý tưởng cho những ai sở hữu làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng. Đúng như tên gọi, sản phẩm mang kết cấu mỏng nhẹ như serum hơn là một loại kem chống nắng thông thường.

Thành phần nổi bật nhất là chiết xuất rau má Madagascar (Centella Asiatica) giúp làm dịu tình trạng đỏ da, kích ứng sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Ngoài ra, công thức còn bổ sung chiết xuất trà xanh, gạo và yến mạch giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da trước các tác nhân từ môi trường.

Nhiều dạng hyaluronic acid kết hợp cùng panthenol mang đến khả năng cấp ẩm kéo dài, giúp da luôn mềm mại mà không gây cảm giác nặng mặt. Sản phẩm thấm nhanh, không để lại vệt trắng và mang lại hiệu ứng da căng khỏe tự nhiên suốt nhiều giờ.

Round Lab Birch Moisturizing Sunscreen UVLock SPF45+

Round Lab là thương hiệu nổi tiếng với dòng kem chống nắng Birch Moisturizing Sunscreen, và phiên bản UVLock tiếp tục nhận được nhiều lời khen nhờ công thức vừa chống nắng hiệu quả vừa dưỡng ẩm vượt trội.

Sản phẩm chứa hyaluronic acid, glycerin cùng các chất chống oxy hóa giúp duy trì độ ẩm, hạn chế tình trạng khô căng sau nhiều giờ tiếp xúc với ánh nắng. Chất kem mềm mịn, dễ tán, không vón cục và kết hợp tốt với các bước dưỡng da cũng như lớp nền trang điểm.

Điểm cộng đáng chú ý là thành phần nhựa cây bạch dương, panthenol và chiết xuất rau sam có khả năng làm dịu da, hỗ trợ giảm tình trạng kích ứng và củng cố hàng rào bảo vệ da. Đây là lựa chọn phù hợp cho làn da thường, da khô hoặc da thiếu nước.

Nơi mua: SammiShop Official

Anua Zero-Cast Moisturizing Finish Sunscreen SPF50

Anua Zero-Cast Moisturizing Finish Sunscreen gây ấn tượng nhờ thiết kế nắp chai thông minh có thể dùng để ước lượng lượng kem chống nắng tiêu chuẩn cho vùng mặt và cổ, giúp người dùng dễ dàng sử dụng đủ lượng cần thiết mỗi ngày.

Sản phẩm sở hữu công thức chống nắng hóa học với kết cấu mỏng nhẹ, không gây trắng da sau khi thoa. Glycerin và hyaluronic acid giúp duy trì độ ẩm cho những vùng da khô, trong khi niacinamide hỗ trợ kiểm soát dầu ở vùng chữ T, tạo cảm giác cân bằng cho làn da hỗn hợp.

Ngoài ra, dimethicone giúp bề mặt da mịn màng hơn, panthenol hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da, còn vitamin E bổ sung khả năng chống oxy hóa trước tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, sản phẩm vừa mang lại khả năng chống nắng hiệu quả vừa tạo lớp nền ráo mịn, dễ chịu khi sử dụng hằng ngày.

Nơi mua: jukabeauty

Medicube No Cast Just Glow Collagen Sunscreen SPF 50

Trên thị trường có rất nhiều kem chống nắng Hàn Quốc, nhưng Medicube No Cast Just Glow Collagen Sunscreen SPF 50 vẫn nổi bật nhờ khả năng bảo vệ da và mang lại hiệu ứng căng bóng rạng rỡ. Sản phẩm sử dụng màng lọc hóa học, không để lại vệt trắng, phù hợp với làn da xỉn màu, thiếu sức sống.

Công thức chứa niacinamide giúp làm sáng da, hyaluronic acid cấp ẩm, collagen và peptide hỗ trợ tăng độ đàn hồi, trong khi chiết xuất rau má (Centella asiatica) giúp làm dịu da. Kết quả là làn da được bảo vệ toàn diện trước tia UV, đồng thời luôn căng mướt và tươi sáng tự nhiên.

Nơi mua: Oliveyoung



