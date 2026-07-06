Hàn Hằng chứng minh "gái một con trông mòn con mắt": Visual bốc lửa, style đi biển khét lẹt

Những set đồ của Hàn Hằng đề được hội chị em xin link rần rần vì vừa xinh vừa sexy.

Hàn Hằng (sinh năm 1999, Thanh Hóa) từ lâu đã là hot girl có tiếng trên mạng xã hội nhờ gương mặt ngọt ngào đối lập với vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm. Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình đẹp với vlogger Huyme, cô còn được nhiều người yêu thích nhờ gu thời trang bắt trend và khả năng lên đồ ấn tượng. Đặc biệt, sau khi sinh con, Hàn Hằng nhanh chóng lấy lại vóc dáng, liên tục gây sốt với những màn lên đồ tôn dáng, chứng minh sức hút của một trong những mẹ bỉm nổi bật trên mạng xã hội.

Mỗi khi hè về, trang cá nhân của cô lại ngập tràn những bức ảnh check-in chất lượng với style đi biển cực "cháy". Cô chuộng những outfit tôn tối đa lợi thế hình thể như bikini ôm dáng, váy lưới xuyên thấu hay các set đồ cắt xẻ vừa đủ để khoe vẻ gợi cảm mà vẫn thời thượng, tha hồ là ý tưởng để hội mê mặc đẹp tham khảo cho những chuyến vi vu mùa hè.

Gần đây nhất, Hàn Hằng diện bộ bikini 2 mảnh với tông màu kem phối viền hồng cho chuyến đi biển. Set này có thiết kế basic nhưng vẫn khoe được body sexy của người đẹp, lại tôn làn da trắng cùng vòng eo nhỏ như chưa hề có cuộc sinh đẻ nào. Để layout có thêm điểm nhấn, cô nàng mix thêm một chiếc kính râm thời thượng là đủ để hoàn thiện tổng thể vừa ngầu vừa đáng yêu.

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Để thay đổi phong cách cũng như chống nắng, Hàn Hằng mix thêm một chiếc váy ôm body mang họa tiết loang màu vàng rực rỡ ngoài bộ bikini. Thiết kế cúp ngực vừa tôn bờ vai trần, vừa tôn vòng 1 lấp ló mà không quá hở.

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Hàn Hằng tiếp tục cho thấy khả năng bắt trend với một outfit Y2K. Cô nàng kết hợp chiếc áo thun xuyên thấu ôm sát khoe nội y đen quyến rũ cùng chân váy maxi dáng dài họa tiết hoa tone màu đất. Điểm nhấn là chi tiết cạp trễ sành điệu, tôn trọn vòng nhỏ, tạo cảm giác kín đáo mà hờ hững, rất "slay".

Series diện đồ xinh đi biển chưa dừng lại khi Hàn Hằng tiếp tục được netizen tích cực xin "infor" set đồ này. Nàng hot girl chọn chiếc áo yếm cổ màu xanh partel mát mắt với phần tà rủ mềm mại, mix cùng chân váy len siêu ngắn để tôn vinh triệt để đôi chân dài. Tổng thể vừa nữ tính, vừa phóng khoáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật.

Hàn Hằng tiếp tục gây "bùng nổ" thị giác với bộ bikini dây mảnh họa tiết kẻ sọc ngang. Chỉ với thiết kế tối giản phối viền màu xanh dương pastel, outfit này không cần cầu kỳ mà vẫn cuốn và tôn dáng vô vùng, khoe lợi thế hình thể chuẩn chỉnh của cô nàng.

Bộ bikini hai mảnh màu đen basic không chỉ tôn làn da bóng khỏe mà còn tạo cảm giác quyến rũ gấp bội của bà xã Huyme. Thiết kế cúp ngực dáng tam giác kết hợp quần khoét hông cao giúp phô diễn thắt eo săn chắc cùng những đường cong "bỏng mắt".

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Nói Hàn Hằng là nguồn cảm hứng diện bikini cũng không sai khi màu nào cũng chơi, trend nào cũng bắt. Lần khác, cô chọn bikini màu nâu chấm bi phối viền hồng, layer thêm chiếc áo lá dáng ôm màu trắng mỏng tang bên ngoài nửa kín nửa hở. Outfit này khiến set đồ trở nên dịu dàng hơn nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ khoe dáng bốc lửa của mẹ bỉm.