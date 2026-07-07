7/7 brand mỹ phẩm sale kịch trần: Shiseido tặng thêm quà chất, Bioré chơi lớn mua 1 tặng 1

Loạt deal từ skincare đến bodycare đang được chị em tranh thủ chốt đơn dịp 7/7 này.

Sale 7/7 luôn là một trong những đợt giảm giá đáng chờ nhất của hội mê skincare và mỹ phẩm. Đây cũng là thời điểm nhiều brand tung ưu đãi mạnh, từ giảm giá sâu, tặng fullsize cho đến quà tặng giá trị khiến việc "chốt đơn" hời hơn hẳn ngày thường.

Nếu đang có ý định bổ sung tủ đồ skincare hay sắm thêm vài món bodycare để dùng lâu dài, dưới đây là những deal đáng chú ý mà bạn không nên bỏ lỡ.

1. Tẩy Da Chết Body Cleo Bingsu/Candy/Yogurt

Nếu đang muốn đầu tư một sản phẩm giúp da cơ thể mịn màng hơn, đây có lẽ là deal đáng xuống tiền nhất dịp 7/7.

Dòng tẩy da chết body của Cleo có 3 phiên bản để lựa chọn theo nhu cầu từng làn da. Matcha Bingsu Scrub lấy cảm hứng từ món đá bào matcha, sử dụng hạt muối biển siêu mịn kết hợp chiết xuất lá trà xanh, giúp làm sạch lỗ chân lông, thanh lọc da và hỗ trợ ngừa mụn. Trong khi đó, Strawberry Yogurt Scrub phù hợp với làn da khô hoặc nhạy cảm nhờ khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mang lại cảm giác mềm mịn sau khi sử dụng. Nếu da xỉn màu, Fruity Candy Scrub sẽ là lựa chọn thú vị với hạt đường mía dễ hòa tan trong nước, giúp loại bỏ lớp da sần và bụi bẩn, đồng thời hỗ trợ giữ ẩm để da trông đều màu, mềm mại hơn. Mùi trái cây kết hợp vanilla cũng là điểm cộng khiến mỗi lần tắm trở nên thư giãn hơn.

Dịp 7/7 này, Cleo đang áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 fullsize, rất thích hợp để mua tích trữ hoặc rủ hội chị em mua chung cho tiết kiệm.

2. Nước thần đỏ Shiseido Eudermine Activating Essence

Những ai đang muốn đầu tư skincare cao cấp có thể tham khảo Shiseido Eudermine Activating Essence - dòng "nước thần đỏ" nổi tiếng của thương hiệu Nhật Bản. Sản phẩm chứa chiết xuất men Kefir nồng độ cao cùng công nghệ ActiveRED, hướng đến việc thanh lọc tạp chất, phục hồi dưỡng chất và hỗ trợ làn da trở nên mịn màng, rạng rỡ hơn. Kết cấu giàu ẩm nhưng thẩm thấu nhanh, phù hợp với nhiều loại da từ da khô đến da dầu. Ngoài khả năng cấp ẩm, sản phẩm còn hướng đến việc cải thiện các vấn đề như lỗ chân lông to do dầu, da xỉn màu, sần hay các nhược điểm trên da. Công thức không chứa thành phần gây bít tắc lỗ chân lông và đã được kiểm nghiệm da liễu.

Đợt sale này càng đáng cân nhắc hơn khi ngoài sản phẩm chính, bạn còn được tặng thêm một lọ tinh chất dưỡng da cao cấp cùng nhiều phần quà giá trị khác tùy giá trị đơn hàng.

3. Nước Hoa nữ Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum

Nếu đang muốn tự thưởng cho bản thân một chai nước hoa, Narciso Rodriguez For Her Eau De Parfum cũng đang có ưu đãi khá hấp dẫn. Mùi hương là sự kết hợp của hoa hồng, đào, xạ hương, hoắc hương và hổ phách, tạo cảm giác nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn rất ngọt ngào. Chỉ cần xịt lên những điểm mạch như cổ tay, sau gáy hay khuỷu tay, hương thơm sẽ lan tỏa nhẹ nhàng trên cơ thể.

Trong dịp 7/7, chai nước hoa này đang được ưu đãi 13%, đồng thời còn đi kèm sữa dưỡng thể và túi đựng mỹ phẩm, khá hời nếu bạn đang có ý định đầu tư một mùi hương mới.

4. Bộ 2 Sữa Dưỡng Thể NIVEA Dưỡng Sáng Mịn Da Ban Đêm

Mùa hè cũng là lúc làn da cơ thể cần được dưỡng đều đặn hơn, đặc biệt sau những ngày tiếp xúc nhiều với nắng. Bộ 2 chai Sữa dưỡng thể NIVEA Dưỡng sáng mịn da ban đêm ứng dụng công thức NiaC Glow Activ kết hợp Niacinamide và Vitamin C, giúp thẩm thấu vào các tầng da để mang lại làn da sáng mịn và đầy sức sống chỉ sau 7 ngày.

Nếu đang muốn tích trữ lotion cho cả mùa hè thì đây là thời điểm khá hợp lý, bởi sản phẩm đang có mức giá ưu đãi kèm quà tặng hấp dẫn.

5. Combo 2 Hộp 10 Mặt nạ phôi dừa Emmie Bio-Cell Mask B5 Phục hồi Cấp ẩm da Hộp B3 Dưỡng trắng da

Combo gồm hai dòng Bio-Cellulose Mask của Emmié by Happy Skin, gồm phiên bản phục hồi cấp ẩm và phiên bản dưỡng trắng. Sản phẩm nổi bật với các thành phần như Dexpanthenol (Vitamin B5) giúp dưỡng ẩm và phục hồi đa tầng, Actosome Centella ứng dụng công nghệ Nano Liposome hỗ trợ chống viêm và kháng khuẩn, Acetyl Tetrapeptide-15 giúp giảm cảm giác châm chích và khó chịu trên da, kết hợp cùng NMF Complex chứa ceramide và cholesterol để củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

Combo mặt nạ này cũng đang nằm trong nhóm deal đáng chú ý khi được giảm giá mạnh, đồng thời áp dụng voucher lên tới 30%, rất phù hợp để tích trữ cho cả mùa hè.

6. Mặt Nạ Thạch Retinol Nâng Cơ Đàn Hồi Săn Chắc Da MediAnswer Retinoid Liftxyl Mask

Nếu thích những dòng mặt nạ hydrogel ôm sát da, MediAnswer Retinoid Liftxyl Mask là cái tên đáng chú ý. Mặt nạ ứng dụng công nghệ sợi chỉ sinh học kết hợp chất liệu hydrogel, giúp ôm khít khuôn mặt để tối ưu khả năng truyền dưỡng chất. Công thức kết hợp Retinoid thế hệ mới cùng phức hợp Liftxyl™, hướng đến khả năng chống lão hóa, nâng cơ và hỗ trợ phục hồi da ngay tại nhà.

Dịp sale 7/7, sản phẩm đang có mức giá ưu đãi và còn tặng thêm mặt nạ thạch Vita Collagen.

- Nơi mua: Shopee

7. Biore UV Serum

Với thời tiết nắng nóng hiện tại, một chai chống nắng body gần như là món không thể thiếu, đặc biệt trong các chuyến du lịch hè. Bioré UV Serum Chống nắng dưỡng thể sáng mịn mát lạnh sở hữu chỉ số SPF50+/PA+++, kết hợp công nghệ Anti-Pollution giúp tạo màng chắn bảo vệ da trước bụi bẩn. Công thức còn bổ sung tinh chất bạc hà, dưa leo, cam Yuzu Nhật Bản, Vitamin B3 và nguồn khoáng tinh khiết, mang lại cảm giác mát lạnh, khô thoáng và dễ chịu khi sử dụng. Kết cấu serum thấm nhanh, không nhờn rít, đồng thời có khả năng chống nước và mồ hôi, phù hợp để dùng hằng ngày cho cơ thể.

Đây có lẽ là một trong những ưu đãi đáng săn nhất mùa hè khi Bioré áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 với số lượng có hạn, đi kèm mức giá ưu đãi cho người mua sớm.

Sale 7/7 chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại là dịp hiếm hoi nhiều thương hiệu đồng loạt tung deal mạnh. Nếu đang có sẵn wishlist skincare, bodycare hay nước hoa, đây là thời điểm khá hợp lý để bạn chốt đơn khá "nhẹ ví" đó!

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