Mỹ nữ có vòng hông "ảo nhất showbiz" diện bikini quá cuốn!

Bộ ảnh mới của mỹ nữ này đang viral toàn cõi mạng.

Mới đây, Yuna (ITZY) khiến cả MXH "tương tư" khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Không diện những thiết kế bikini cắt xẻ táo bạo thường thấy, nữ idol lại lựa chọn một mẫu swimsuit liền thân mang hơi hướng retro, vừa kín đáo vừa tôn dáng. Chỉ sau ít giờ đăng tải, loạt ảnh đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, với vô số bình luận dành lời khen cho visual phát sáng cùng gu thời trang tinh tế của em út ITZY.

Nguồn: Instagram @igotyuandme.

Điều khiến outfit lần này ghi điểm không chỉ nằm ở vóc dáng nóng bỏng của Yuna mà còn ở lựa chọn trang phục rất dễ ứng dụng. Đây cũng là kiểu bikini được dự đoán sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trong mùa hè năm nay. Thay vì bikini hai mảnh, Yuna diện swimsuit liền thân với phom dáng ôm sát, giúp tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài miên man của nữ idol. Thiết kế có phần cổ yếm buộc dây kết hợp chi tiết xoắn nhẹ ở ngực, tạo điểm nhấn mềm mại và nữ tính mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Điểm hút mắt nhất nằm ở họa tiết kẻ ngang xanh navy - trắng mang đậm cảm hứng phong cách thủy thủ. Những đường sọc nhỏ khiến tổng thể trông trẻ trung, mát mắt và rất hợp với không khí mùa hè. Trong khi đó, phần thân dưới sử dụng gam xanh navy trơn với cạp cao giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn, đồng thời "hack" tỷ lệ cơ thể đáng kể. Đây cũng là một ưu điểm lớn của những mẫu swimsuit phối màu hai tông: phần thân dưới tối màu giúp đôi chân trông dài hơn, còn phần thân trên họa tiết lại thu hút ánh nhìn, tạo cảm giác vóc dáng cân đối.

Nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch giống Yuna, chị em hoàn toàn có thể ưu tiên những thiết kế mang tinh thần tương tự:

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