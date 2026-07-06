Ngôi nhà của Neymar

Khối bất động sản trải dài khắp thế giới của cầu thủ người Brazil khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Không chỉ nổi tiếng là một trong những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Neymar còn được biết đến với cuộc sống xa hoa cùng danh mục bất động sản trải dài từ Brazil, Mỹ đến Dubai. Từ những dinh thự nghỉ dưỡng, biệt thự ven biển cho đến penthouse siêu sang, mỗi cơ ngơi của chân sút người Brazil đều gây choáng ngợp bởi quy mô và hệ thống tiện ích đẳng cấp.

Siêu biệt thự Eagle Cove thuê tại Mỹ

Mới đây, Neymar tiếp tục trở thành tâm điểm khi thuê trọn siêu biệt thự Eagle Cove nằm trong khu nghỉ dưỡng cao cấp Reunion Resort (Florida, Mỹ) để gia đình và bạn bè lưu trú trong thời gian sang Mỹ theo dõi World Cup. Theo các nguồn tin, chi phí thuê căn biệt thự này vào khoảng 2.900 bảng Anh mỗi ngày, trong khi giá trị bất động sản ước tính lên tới 10,8 triệu bảng (khoảng 380 tỷ đồng).

Nằm cách công viên Disney World khoảng 20 phút lái xe, Eagle Cove có diện tích sử dụng gần 2.000 m² cùng từ 14 đến 16 phòng ngủ rộng rãi, đủ sức phục vụ đại gia đình của Neymar gồm bạn gái Bruna Biancardi, các con, người thân, trợ lý và bạn bè thân thiết. Không gian bên trong được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng khép kín với hàng loạt tiện ích giải trí. Khu vực vui chơi nổi bật với đường bowling chuyên nghiệp, phòng mô phỏng chơi golf, phòng game trang bị TV màn hình lớn, bàn shuffleboard và bàn bi-a. Biệt thự còn sở hữu rạp chiếu phim gia đình hiện đại cùng sân bóng rổ riêng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là khu vực được thiết kế theo chủ đề Star Wars dành cho trẻ nhỏ. Không gian này bao gồm phòng ngủ, hành lang cùng nhiều chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng, tạo nên trải nghiệm như bước vào một thế giới điện ảnh thu nhỏ.

Bên ngoài biệt thự là hồ bơi vô cực tích hợp máng trượt nước, phòng gym hiện đại cùng nhiều khu vực thư giãn, giúp Eagle Cove không khác gì một resort hạng sang dành riêng cho gia đình Neymar.

Biệt thự ven biển tại São Paulo

Neymar hiện đang sinh sống tại siêu biệt thự ven biển tại một trong những khu dân cư cao cấp nhất ở Baixada Santista, bang São Paulo (Brazil). Mới đây, bạn gái anh - Bruna Biancardi - đã hé lộ không gian sống của cả gia đình thông qua đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong tháng 2, đồng thời lần đầu đưa người hâm mộ tham quan từng khu vực bên trong căn nhà. Ngay từ lối vào, Bruna mở cửa và lần lượt giới thiệu các không gian chính của biệt thự. Nổi bật nhất là phòng khách có diện tích rất lớn, rộng đến mức được ví như một hội trường. Thiết kế mở kết hợp với hệ cửa kính cỡ lớn giúp căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra khuôn viên bên ngoài.

Phòng khách.

Khu vực phòng ăn được bài trí cầu kỳ với nội thất sang trọng, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Đây cũng là nơi gia đình thường tổ chức những bữa tiệc riêng, trong đó có tiệc sinh nhật lần thứ 34 của Neymar xuất hiện trong đoạn video do Bruna chia sẻ. Bên cạnh không gian sinh hoạt chung, biệt thự còn có phòng thay đồ rộng rãi, nơi Bruna cất giữ bộ sưu tập giày thể thao và túi xách hàng hiệu. Căn phòng được thiết kế như một khu trưng bày thu nhỏ, phản ánh gu thời trang của bạn gái ngôi sao người Brazil.

Phòng ăn.

Không gian ngoài trời cũng là điểm nhấn đáng chú ý với hồ bơi sở hữu tầm nhìn được nhiều người gọi là "view triệu đô". Từ khu vực này có thể phóng tầm mắt ra khung cảnh ven biển, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng tư dành cho cả gia đình.

Bể bơi.

Theo thông tin được tiết lộ, siêu biệt thự này thực chất được hình thành từ hai căn nhà liền kề mà Neymar mua lại của doanh nhân Luiz Moura với tổng giá khoảng 50 triệu reais, tương đương 10 triệu USD. Sau khi hoàn tất giao dịch, ngôi sao người Brazil đã cho đập thông hai căn và cải tạo toàn bộ theo sở thích cá nhân. Sau quá trình nâng cấp, dinh thự hiện có 10 phòng ngủ khép kín, phòng khách rộng như hội trường, gara đủ chỗ cho hơn 20 ô tô, cùng hàng loạt tiện ích xa xỉ như hồ bơi vô cực, hầm rượu lớn, rạp chiếu phim, spa và phòng gym, biến nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng riêng đúng nghĩa dành cho Neymar và gia đình.

Penthouse tại Dubai

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất của Neymar là căn penthouse nằm tại dự án Bugatti Residences ở Dubai (UAE). Theo xác nhận từ Tập đoàn Binghatti, siêu sao người Brazil đã chi khoảng 43 triệu bảng, tương đương gần 1.300 tỷ đồng, để sở hữu căn hộ nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Dự án được Neymar mua từ năm 2024 và hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, thời gian dự kiến hoàn thành sẽ trong nửa cuối năm nay. Theo giới thiệu, đây là công trình có thiết kế độc đáo với nhiều tiện ích chưa từng xuất hiện trên thị trường bất động sản hạng sang. Điểm nổi bật nhất của căn penthouse là bể bơi riêng trong nhà cùng hệ thống tiện ích cao cấp. Đặc biệt, tòa nhà còn được trang bị thang máy chuyên dụng có thể đưa ô tô lên thẳng cửa căn hộ, giúp cư dân không cần xuống gara để lấy xe.

Hình ảnh tòa nhà nơi có căn penthouse của Neymar.

Hòn đảo riêng tại Brazil

Không chỉ đầu tư vào nhà ở, Neymar còn sở hữu một hòn đảo tư nhân mang tên Japao ngoài khơi thị trấn cảng Angra dos Reis, phía tây nam Rio de Janeiro. Theo truyền thông Brazil, thương vụ này có giá khoảng 7 triệu bảng, tương đương 225 tỷ đồng. Hòn đảo chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc trực thăng. Nếu di chuyển bằng trực thăng từ sân bay quốc tế Rio de Janeiro, thời gian bay chỉ khoảng 35 phút. Theo thông tin được công bố, nơi đây sẽ có một biệt thự hai phòng ngủ, ba công trình khác cùng một ao cá koi. Việc sở hữu hòn đảo riêng được cho là giúp Neymar có không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn riêng tư, đồng thời có thể trở thành địa điểm tụ họp quen thuộc mỗi khi anh trở về quê nhà.

Dinh thự ven biển tại Miami

Hồi tháng 10/2024, Neymar được cho là đã chi khoảng 20 triệu bảng (640 tỷ đồng) để mua một biệt thự hướng biển tại Miami, Mỹ. Căn biệt thự hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng nên tiền đạo người Brazil chưa thể chuyển đến sinh sống. Theo kế hoạch, dinh thự sẽ có diện tích hơn 1.000 m² cùng nhiều phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi cao cấp. Khi hoàn thiện, Neymar sẽ trở thành hàng xóm của Lionel Messi và Luis Suarez, hai đồng đội cũ hiện đang sinh sống tại Miami và thi đấu cho Inter Miami.

Biệt thự nghỉ dưỡng tại Mangaratiba

Trước đó, vào năm 2019, Neymar cũng mua một biệt thự nghỉ dưỡng tại Mangaratiba (Brazil) với giá khoảng 3 triệu bảng, tương đương 96 tỷ đồng. Căn dinh thự có sáu phòng ngủ, được trang bị phòng gym, sân tennis, phòng xông hơi cùng bãi đỗ trực thăng riêng. Điểm nhấn khác là hầm rượu sức chứa khoảng 3.000 chai. Đây được xem là nơi Neymar thường lựa chọn nghỉ ngơi mỗi khi trở về Brazil. Một số nguồn tin cũng cho biết dinh thự này từng được sử dụng làm bối cảnh quay bộ phim "Biệt đội đánh thuê".

Hình ảnh dinh thự ở Mangaratiba, Brazil.

Với danh mục bất động sản trải dài ở nhiều quốc gia, từ những căn penthouse siêu sang, biệt thự nghỉ dưỡng đến cả hòn đảo riêng, Neymar tiếp tục cho thấy độ "chịu chi" của một trong những ngôi sao thể thao sở hữu khối tài sản đáng chú ý nhất thế giới.