5 chai nước hoa hương hoa cỏ thanh mát, rất hợp với mùa hè

Nếu đang tìm kiếm một mùi hương vừa thanh lịch, dễ dùng hàng ngày lại không gây cảm giác ngột ngạt trong mùa nóng, 5 chai nước hoa dưới đây chắc chắn rất đáng để trải nghiệm.

Mùa hè là thời điểm nhiều người có xu hướng tạm gác những mùi hương ngọt đậm, nồng ấm để tìm đến các dòng nước hoa nhẹ nhàng, tươi mát hơn. Những nốt hương trà xanh, hoa cỏ, trái cây mọng nước hay lá cây xanh không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp người dùng cảm thấy thư thái, sạch sẽ giữa những ngày thời tiết oi bức. Nếu đang tìm kiếm một mùi hương vừa thanh lịch, dễ dùng hàng ngày lại không gây cảm giác ngột ngạt trong mùa nóng, 5 chai nước hoa dưới đây chắc chắn rất đáng để trải nghiệm.

1. Yves Rocher Eau Fraîche Thé Vert - Ly trà xanh mát lạnh giữa ngày hè

Yves Rocher vốn nổi tiếng với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật và dòng Eau Fraîche Thé Vert cũng là một trong những mùi hương được yêu thích nhất của hãng mỗi khi hè đến. Lấy cảm hứng từ những lá trà xanh vừa được hái, chai nước hoa này mang đến cảm giác trong trẻo, thanh sạch ngay từ lần xịt đầu tiên. Hương trà xanh kết hợp cùng các nốt cam chanh nhẹ nhàng tạo nên cảm giác như đang thưởng thức một ly trà đá mát lạnh dưới bóng cây xanh. Mùi hương không quá phức tạp nhưng rất dễ chịu, phù hợp với môi trường công sở hoặc những ngày cần sự tươi mới, năng động. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai không thích nước hoa quá nồng nhưng vẫn muốn cơ thể luôn thơm tho suốt ngày dài.

Nơi mua: Yves Rocher

2. The Body Shop Life Is Eau De Toilette - Năng lượng tích cực trong từng nốt hương

The Body Shop Life Is Eau De Toilette mang tinh thần trẻ trung và lạc quan đúng như tên gọi của nó. Ngay từ lớp hương đầu, người dùng có thể cảm nhận được sự tươi sáng của các loại trái cây mọng nước kết hợp cùng những cánh hoa mềm mại. Mùi hương gợi cảm giác như một khu vườn mùa hè đầy nắng với hoa lá đang nở rộ. Không quá ngọt, không quá sắc sảo, chai nước hoa này tạo nên sự cân bằng giữa nét nữ tính và nguồn năng lượng tích cực. Đây là kiểu hương rất dễ dùng, phù hợp cho các buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hay những chuyến du lịch mùa hè. Điểm cộng lớn là cảm giác nhẹ nhàng, không gây khó chịu ngay cả khi thời tiết nóng ẩm.

Nơi mua: The Body Shop

3. Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense - Nàng thơ của những cánh đồng hoa dại

Nhắc đến những dòng nước hoa mang tinh thần hoa cỏ mùa hè, khó có thể bỏ qua Daisy của Marc Jacobs. Phiên bản Daisy Wild Eau So Intense tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có của bộ sưu tập với hình ảnh những cánh đồng hoa dại ngập tràn ánh nắng. Thiết kế nắp chai đính những bông hoa đặc trưng khiến sản phẩm trở thành món đồ trang trí đẹp mắt trên bàn trang điểm. Bên trong là tổ hợp hương hoa trắng, hoa dại cùng những nốt xanh tươi mát, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa phóng khoáng. So với các phiên bản Daisy truyền thống, Eau So Intense có độ lưu hương tốt hơn nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, bay bổng. Đây là lựa chọn phù hợp với những cô gái yêu phong cách lãng mạn, thích những mùi hương khiến người đối diện liên tưởng đến thiên nhiên và sự tự do.

Nơi mua: Marc Jacobs

4. Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau Essentielle Eau de Parfum - Hơi thở của biển và thiên nhiên

Issey Miyake từ lâu đã nổi tiếng với những mùi hương lấy cảm hứng từ nước và thiên nhiên. L'Eau d'Issey Eau Essentielle Eau de Parfum là phiên bản mang đậm tinh thần mùa hè với cảm giác tươi mát, tinh khiết và đầy thư giãn. Mùi hương mở đầu bằng sự sảng khoái của các loại trái cây họ cam quýt, sau đó dần chuyển sang tầng hương hoa mềm mại và kết thúc bằng những nốt gỗ nhẹ nhàng. Tổng thể tạo cảm giác như đang đứng trước biển vào một buổi sáng sớm, khi làn gió mang theo hương hoa và hơi nước mát lành. Đây là kiểu nước hoa thanh lịch, trưởng thành nhưng không hề già dặn, rất phù hợp với phụ nữ công sở hoặc những người yêu thích phong cách tối giản, tinh tế.

Nơi mua: Issey Miyake

5. Elizabeth Arden Green Tea - Tượng đài nước hoa mùa hè

Dù đã ra mắt từ nhiều năm trước, Elizabeth Arden Green Tea vẫn luôn nằm trong danh sách những chai nước hoa mùa hè bán chạy nhất thế giới. Với mức giá dễ tiếp cận nhưng chất lượng vượt mong đợi, sản phẩm trở thành lựa chọn quen thuộc của rất nhiều tín đồ nước hoa. Đúng như tên gọi, Green Tea mang hương trà xanh làm chủ đạo, kết hợp cùng chanh vàng, bạc hà, cam bergamot và một số nốt hoa cỏ nhẹ nhàng. Mùi hương tạo cảm giác sạch sẽ, mát lạnh và cực kỳ dễ chịu, giống như vừa bước ra khỏi phòng tắm trong một ngày nắng nóng. Không quá cầu kỳ hay sang trọng, Green Tea chinh phục người dùng bằng sự gần gũi và khả năng sử dụng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Đây là chai nước hoa mà nhiều người có thể dùng quanh năm nhưng đặc biệt tỏa sáng vào mùa hè.

Nơi mua: Elizabeth Arden

Một mùi hương phù hợp có thể giúp mùa hè trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu Yves Rocher Eau Fraîche Thé Vert và Elizabeth Arden Green Tea mang đến cảm giác mát lạnh như những ly trà xanh giải nhiệt, thì Marc Jacobs Daisy Wild Eau So Intense lại gợi hình ảnh những cánh đồng hoa ngập nắng. Trong khi đó, The Body Shop Life Is Eau De Toilette và Issey Miyake L'Eau d'Issey Eau Essentielle đem đến nguồn năng lượng tươi mới, thanh lịch cho những ngày nóng bức.

Dù theo đuổi phong cách nữ tính, năng động hay tối giản, bạn đều có thể tìm thấy một mùi hương hoa cỏ phù hợp để đồng hành suốt mùa hè này.