Nghỉ hưu 10 năm, người phụ nữ 60 tuổi bán nhà lớn để mua 2 căn hộ: Ở gần con gái nhưng không làm phiền nhau, cuộc sống ai cũng ngưỡng mộ

Không chọn sống cùng con cháu hay giữ lại căn nhà rộng giữa trung tâm thành phố, người phụ nữ 60 tuổi này quyết định bán nhà lớn, chuyển đến sống trong căn hộ 120m² được thiết kế theo đúng sở thích cá nhân. Không gian vừa hiện đại, vừa ấm cúng này cho thấy nghỉ hưu không chỉ là giai đoạn an hưởng mà còn có thể là thời

Nhiều người cho rằng tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc sống đơn giản, tiết kiệm và ít đầu tư cho không gian sống. Tuy nhiên, người phụ nữ 60 tuổi dưới đây lại có lựa chọn hoàn toàn khác.

Sau khi nghỉ hưu được 10 năm, bà bán căn nhà lớn ở trung tâm Thượng Hải để đổi lấy hai căn hộ nhỏ trong cùng một khu dân cư. Một căn dành cho bản thân, căn còn lại để con gái sinh sống. Cách sắp xếp này giúp hai mẹ con ở gần để tiện chăm sóc nhau nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Sống cùng một chú mèo và một chú chó, bà dành nhiều tâm huyết để thiết kế ngôi nhà theo đúng phong cách mình yêu thích: sáng sủa, ấm áp, có hơi hướng cổ điển, nhiều không gian lưu trữ và thân thiện với thú cưng. Kết quả là một căn hộ rộng 120m² vừa tinh tế, vừa có tính ứng dụng cao.

Bố cục hợp lý, phù hợp cho cuộc sống một người

Căn hộ có diện tích 120m² với ba phòng ngủ và mặt bằng vuông vức.

Phòng khách cùng phòng ngủ chính nằm ở hướng Nam để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Khu bếp, phòng ăn, phòng làm việc và phòng ngủ phụ được bố trí phía Bắc, trong khi phòng tắm đặt ở trung tâm căn hộ. Cách phân chia này giúp mọi khu vực đều thông thoáng, lưu thông không khí tốt và rất thuận tiện cho một người sinh hoạt hằng ngày.

Lối vào gọn gàng nhưng đầy cảm giác chào đón

Ngay từ cửa bước vào, căn hộ đã tạo thiện cảm nhờ hệ tủ lưu trữ treo tường bo cong mềm mại kết hợp gương soi toàn thân và hệ thống đèn ánh sáng vàng dịu.

Không chỉ giải quyết nhu cầu cất giày dép, áo khoác và túi xách, khu vực này còn mang đến cảm giác rộng rãi hơn nhờ các đường nét bo tròn.

Điểm thú vị là cánh cửa dẫn vào phòng làm việc được thay bằng cửa kính gợn sóng khung gỗ. Thiết kế này giúp ánh sáng lan tỏa vào hành lang nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác mềm mại như một tấm bình phong.

Phòng khách ngập nắng, nơi thú cưng cũng có "đặc quyền"

Không gian phòng khách được mở rộng bằng cách kết nối trực tiếp với ban công.

Một bên ban công bố trí máy giặt và máy sấy, bên còn lại đặt bồn rửa cùng khu vui chơi dành riêng cho mèo với cột leo và các bệ nghỉ. Nhờ vậy, ban công vừa giữ được công năng, vừa trở thành góc thư giãn cho thú cưng.

Gam màu trắng kem kết hợp với gỗ tự nhiên, cây xanh và ánh sáng vàng tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không hề lạnh lẽo.

Trần nhà được thiết kế bo cong, kết hợp hệ thống chiếu sáng không dùng đèn chùm trung tâm giúp không gian trông rộng và liền mạch hơn. Mỗi buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm vải tạo nên những mảng sáng tối mềm mại, khiến căn phòng mang vẻ đẹp như một khung hình điện ảnh.

Phòng ăn nhỏ nhưng đủ tạo cảm giác sum vầy

Nằm cạnh cửa sổ nên khu vực phòng ăn luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Chủ nhà lựa chọn bàn ăn tròn kích thước vừa phải, kết hợp những mẫu ghế khác nhau thay vì sử dụng một bộ đồng nhất. Cách phối này tạo cảm giác trẻ trung, gần gũi và giúp không gian bớt đơn điệu.

Dù chỉ dùng bữa một mình hay đón con cháu đến chơi, khu vực này vẫn luôn mang lại cảm giác ấm cúng.

Nhà bếp bán mở tối ưu cả thẩm mỹ lẫn công năng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của căn hộ là khu bếp bán mở.

Hệ tủ chữ U được bo cong ở các góc, nối liền với tủ khu vực lối vào, tạo thành một tổng thể thống nhất. Thiết kế này không chỉ tăng diện tích lưu trữ mà còn bổ sung thêm khu sơ chế và quầy pha trà, pha cà phê.

Các đường cong mềm mại giúp căn bếp bớt cảm giác khô cứng thường thấy ở những hệ tủ bếp truyền thống.

Phòng ngủ tối giản nhưng rất thư giãn

Thay vì sử dụng giường truyền thống, chủ nhà làm một bục gỗ cao khoảng 45cm rồi đặt nệm trực tiếp lên trên.

Giải pháp này giúp căn phòng trở nên rộng rãi hơn, đồng thời tạo điều kiện để mèo và chó có thể tự do lên xuống mà không gặp trở ngại.

Ngay cạnh giường là hệ tủ màu trắng ngà được thiết kế như tab đầu giường với nhiều ngăn chứa đồ tiện dụng.

Rèm gỗ màu tự nhiên giúp điều tiết ánh sáng hiệu quả, mang lại bầu không khí yên tĩnh và thư thái. Theo chủ nhà, sự kết hợp giữa màu trắng sữa và gỗ sáng luôn tạo cảm giác dễ chịu, giúp tinh thần được thư giãn sau mỗi ngày.

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng yêu là cửa phòng ngủ còn được khoét một ô nhỏ để thú cưng có thể tự do ra vào.

Phòng làm việc vẫn giữ nhịp sống của một người giáo viên

Trước khi nghỉ hưu, chủ nhà từng là giáo viên.

Phòng làm việc khoảng 10m² được bố trí bàn sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Hai bên là hệ tủ cao sát trần giúp lưu trữ sách và tài liệu gọn gàng.

Đây cũng là nơi bà thường dạy thêm cho cháu gái mỗi khi cháu sang chơi. Những món đồ trang trí nhỏ xinh trên bàn khiến căn phòng mang cảm giác gần gũi và đầy sức sống.

Phòng tắm nhỏ nhưng vẫn có bồn tắm

Dù diện tích không lớn, chủ nhà vẫn kiên quyết dành chỗ cho một chiếc bồn tắm vì đây là thói quen thư giãn yêu thích sau mỗi ngày.

Tủ gương treo tường kết hợp với các kệ mở phía dưới giúp tối ưu không gian, đồng thời hạn chế các góc khuất khó vệ sinh.

Thiết kế đơn giản, sáng màu khiến phòng tắm luôn sạch sẽ và rộng rãi hơn diện tích thực tế.

Không gian sống phản ánh đúng triết lý nghỉ hưu hiện đại

Toàn bộ căn hộ không chạy theo sự xa hoa mà tập trung vào cảm giác dễ chịu và tính bền vững trong sử dụng.

Từng khu vực đều được tính toán để phục vụ đúng nhu cầu của một người sống một mình nhưng vẫn luôn sẵn sàng đón con cháu ghé thăm. Không gian đủ rộng để tận hưởng cuộc sống, đủ gọn gàng để việc dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng và đủ ấm áp để mỗi ngày ở nhà đều mang lại cảm giác bình yên.

Có lẽ, điều đáng giá nhất trong căn hộ này không nằm ở diện tích hay chi phí cải tạo, mà ở cách chủ nhân thiết kế một cuộc sống phù hợp với chính mình. Sau nhiều năm làm việc, bà chọn sống chậm hơn, thoải mái hơn và tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngôi nhà được tạo nên từ những điều mình thực sự yêu thích.