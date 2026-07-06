7 loại rau nên trồng ngay trong tháng 7

Tháng 7 là thời điểm thích hợp để gieo nhiều loại rau cho thu hoạch kéo dài đến mùa thu, thậm chí sang cả mùa đông.

Nhiều người cho rằng tháng 7 đã quá muộn để bắt đầu một vụ rau mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia làm vườn, đây lại là thời điểm "vàng" để gieo nhiều loại rau ngắn ngày và rau ưa mát. Nền đất vẫn còn ấm giúp hạt nảy mầm nhanh, trong khi thời tiết dịu dần về cuối hè tạo điều kiện để cây phát triển khỏe mạnh và cho thu hoạch vào mùa thu, thậm chí kéo dài sang mùa đông ở những nơi có khí hậu phù hợp.

Dưới đây là 7 loại rau được khuyến nghị nên gieo trồng trong tháng 7.

1. Củ cải trắng

Củ cải trắng

Củ cải trắng là một trong những loại rau củ phát triển nhanh nhất khi được gieo vào tháng 7. Nhiệt độ đất còn ấm giúp hạt nảy mầm tốt, còn thời tiết mát dần về sau giúp củ có vị ngọt và giòn hơn.

Nhiều giống củ cải chỉ mất khoảng 40-60 ngày để thu hoạch. Ngoài phần củ, lá non cũng có thể sử dụng làm rau.

2. Rau cải xoăn (kale)

Rau cải xoăn

Nếu muốn có rau xanh vào mùa thu và mùa đông, cải xoăn là lựa chọn đáng cân nhắc. Cây được gieo vào tháng 7 sẽ bén rễ tốt trong điều kiện ấm áp rồi phát triển mạnh khi thời tiết mát hơn. Đặc biệt, sau những đợt sương giá nhẹ, lá cải còn có xu hướng ngọt hơn do tinh bột được chuyển hóa thành đường.

3. Đậu cô ve

Đậu cô ve

Nhiều người nghĩ mùa trồng đậu đã kết thúc từ mùa xuân, nhưng thực tế các giống đậu cô ve bụi sinh trưởng ngắn ngày vẫn có thể cho năng suất tốt nếu gieo vào đầu tháng 7.

Nhờ nền đất còn ấm, cây mọc nhanh và có thể cho thu hoạch trước khi xuất hiện những đợt rét đầu mùa. Tuy nhiên, cần lưu ý nên tưới đủ nước trong giai đoạn cây ra hoa và đậu quả nếu thời tiết nắng nóng kéo dài.

4. Cà rốt

Cà rốt

Tháng 7 cũng là thời điểm thích hợp để gieo cà rốt. Bởi đất ấm giúp hạt nảy mầm nhanh hơn so với mùa xuân, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của những đợt mưa lạnh kéo dài. Khi bước sang mùa thu, nhiệt độ giảm sẽ giúp củ có vị ngọt hơn.

Trong trường hợp khu vực có sương giá đến sớm, nên ưu tiên các giống cà rốt có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc trung bình.

5. Củ dền

Củ dền

Củ dền là loại rau củ vừa cho thu hoạch phần củ, vừa có thể sử dụng lá non làm thực phẩm.

Khi gieo vào tháng 7, cây thường cho củ vào mùa thu. Theo Homes and Gardens, nhiệt độ mát hơn về cuối vụ giúp củ dền có hương vị ngon hơn, thích hợp để luộc, nướng, làm salad hoặc muối chua.

6. Rau cải cầu vồng

Rau cải cầu vồng

Cải cầu vồng chịu nóng tốt hơn xà lách nhưng vẫn tiếp tục sinh trưởng khi thời tiết chuyển mát. Nếu thu hoạch dần các lá phía ngoài, cây có thể tiếp tục cho lá mới trong nhiều tháng.

Ngoài giá trị thực phẩm, những cuống lá nhiều màu sắc còn giúp khu vườn thêm bắt mắt.

7. Rau cải thảo

Rau cải thảo

Gieo cải thảo vào tháng 7 thường cho kết quả tốt hơn so với gieo vào mùa xuân. Khi ngày bắt đầu ngắn lại, cây tập trung phát triển phần bắp thay vì ra hoa sớm. Tuy nhiên, để bắp cải phát triển tốt, cần duy trì độ ẩm ổn định vì việc thiếu nước có thể ảnh hưởng đến chất lượng và làm tăng vị đắng.

Cải thảo có thể dùng để chế biến nhiều món ăn như xào, nấu canh, làm salad hoặc lên men làm kim chi.

Tháng 7 không phải là thời điểm kết thúc mùa làm vườn. Ngược lại, nếu lựa chọn đúng loại rau và gieo trồng kịp thời, người trồng vẫn có thể duy trì nguồn rau tươi cho gia đình trong nhiều tháng tiếp theo.