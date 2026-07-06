5 "kẻ thù vô hình" khiến tóc rụng lả tả, cái đầu tiên khiến nhiều người bất ngờ

Nếu tóc gần đây trở nên yếu hơn, dễ gãy rụng hơn, rất có thể bạn đang vô tình để những "kẻ thù vô hình" dưới đây tấn công mái tóc mỗi ngày.

Mỗi khi mùa hè đến, không ít người bắt đầu nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường. Chỉ cần vuốt tóc, gội đầu hoặc chải tóc cũng có thể thấy từng sợi tóc rơi xuống khiến nhiều chị em không khỏi lo lắng. Nhiều người thường nghĩ nguyên nhân nằm ở việc thiếu dưỡng chất hoặc sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc không phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế, mùa hè lại tồn tại rất nhiều tác nhân âm thầm gây hại cho mái tóc và da đầu mà chúng ta thường không để ý tới. Nếu tóc gần đây trở nên yếu hơn, dễ gãy rụng hơn, rất có thể bạn đang vô tình để những "kẻ thù vô hình" dưới đây tấn công mái tóc mỗi ngày.

1. Ánh nắng mặt trời

Khi nói đến tác hại của tia UV, đa số mọi người chỉ nghĩ đến làn da mà quên rằng mái tóc cũng chịu ảnh hưởng không kém. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, tia UV có thể làm tổn thương lớp biểu bì bảo vệ tóc, khiến sợi tóc mất nước, khô xơ và trở nên giòn hơn. Về lâu dài, tóc dễ gãy rụng, chẻ ngọn và mất đi độ bóng khỏe tự nhiên. Không chỉ vậy, nhiệt độ cao còn khiến da đầu đổ nhiều mồ hôi hơn, tạo điều kiện cho dầu thừa và bụi bẩn tích tụ quanh nang tóc. Điều này có thể ảnh hưởng đến môi trường phát triển của tóc và khiến tình trạng rụng tóc trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu thường xuyên phải hoạt động ngoài trời, hãy tập thói quen đội mũ rộng vành, sử dụng ô chống nắng hoặc các sản phẩm bảo vệ tóc chuyên dụng để giảm tác động từ tia UV.





2. Buộc tóc quá chặt

Mùa hè nóng bức khiến nhiều chị em có thói quen buộc tóc cao hoặc búi tóc thật chặt để cảm thấy mát mẻ hơn. Tuy nhiên, đây lại là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rụng tóc cơ học. Khi tóc bị kéo căng liên tục trong thời gian dài, các nang tóc phải chịu áp lực lớn. Theo thời gian, tóc có thể yếu dần và xuất hiện tình trạng rụng tóc do lực kéo. Dấu hiệu dễ nhận thấy là tóc vùng trán, thái dương hoặc đường chân tóc ngày càng thưa hơn. Tình trạng này thường gặp ở những người thường xuyên buộc tóc đuôi ngựa cao, búi tóc chặt hoặc sử dụng dây buộc quá cứng. Để hạn chế tổn thương, nên chọn dây buộc mềm, tránh buộc tóc quá sát da đầu và thỉnh thoảng thay đổi kiểu tóc để nang tóc được "nghỉ ngơi".

3. Hóa chất trong hồ bơi

Mùa hè cũng là mùa của những chuyến du lịch biển và những buổi bơi lội thư giãn. Tuy nhiên, nước hồ bơi chứa clo lại là một tác nhân gây hại cho tóc mà nhiều người thường xem nhẹ. Clo được sử dụng để khử trùng nước nhưng đồng thời cũng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc. Sau nhiều lần tiếp xúc, tóc trở nên khô ráp, dễ rối và dễ gãy hơn. Những người nhuộm tóc còn có thể gặp tình trạng màu tóc nhanh phai hoặc đổi màu do phản ứng với hóa chất trong nước. Để giảm thiểu tác động của clo, nên làm ướt tóc bằng nước sạch trước khi xuống hồ bơi, đội mũ bơi và gội đầu ngay sau khi bơi để loại bỏ hóa chất còn bám trên tóc và da đầu.

4. Gội đầu quá nhiều

Khi thời tiết nóng nực, cảm giác tóc nhanh bết khiến nhiều người muốn gội đầu liên tục mỗi ngày, thậm chí ngày hai lần. Tuy nhiên, việc làm sạch quá mức lại không hẳn là điều tốt. Da đầu cũng giống như làn da, cần một lượng dầu tự nhiên nhất định để duy trì độ ẩm và bảo vệ hàng rào sinh học. Khi gội đầu quá thường xuyên, lớp dầu này bị cuốn trôi liên tục khiến da đầu trở nên khô hơn. Để bù đắp, tuyến bã nhờn có thể hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tình trạng tóc càng nhanh bết. Đồng thời, da đầu khô cũng khiến tóc yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Tần suất gội đầu phù hợp sẽ khác nhau tùy từng người, nhưng nhìn chung không nhất thiết phải gội quá nhiều chỉ vì thời tiết nóng.

5. Lạm dụng dầu gội làm sạch sâu

Những dòng dầu gội làm sạch sâu thường mang lại cảm giác sạch bong, nhẹ đầu rất dễ chịu trong mùa hè. Tuy nhiên, sử dụng chúng quá thường xuyên có thể khiến tóc gặp nhiều vấn đề hơn bạn nghĩ. Các sản phẩm này thường chứa thành phần giúp loại bỏ dầu thừa mạnh mẽ. Nếu dùng liên tục mỗi ngày, chúng có thể làm mất cân bằng độ ẩm tự nhiên của da đầu, khiến tóc khô xơ và dễ gãy. Ngoài ra, da đầu bị làm sạch quá mức còn có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ ngứa hoặc bong tróc. Thay vì sử dụng dầu gội làm sạch sâu hàng ngày, bạn có thể dùng xen kẽ với các loại dầu gội dịu nhẹ, tập trung vào khả năng dưỡng ẩm và bảo vệ da đầu.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng tóc hiệu quả mà bạn có thể tham khảo thêm:

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Tóc rụng nhiều vào mùa hè không phải lúc nào cũng xuất phát từ các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Đôi khi nguyên nhân lại đến từ những thói quen rất quen thuộc như buộc tóc quá chặt, gội đầu quá nhiều hay chủ quan trước tác động của ánh nắng mặt trời. Chỉ cần chú ý hơn trong việc bảo vệ tóc khỏi tia UV, hạn chế tác động cơ học lên nang tóc, chăm sóc tóc đúng cách sau khi bơi và lựa chọn sản phẩm làm sạch phù hợp, bạn đã có thể giảm đáng kể tình trạng rụng tóc trong mùa nóng. Một mái tóc khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm dưỡng tóc đắt tiền mà còn bắt đầu từ việc tránh xa những "kẻ thù vô hình" vẫn đang âm thầm gây hại mỗi ngày.