7 món đồ trong nhà khiến tôi tự trách: Sao không mua sớm hơn?

Tôi đã dùng 7 món đồ này mỗi ngày và chưa từng hối hận vì mua.

Mua sắm online ngày càng trở nên phổ biến, nhất là với các mặt hàng gia dụng. Thay vì mua theo cảm tính như trước, nhiều người hiện có thói quen đọc kỹ đánh giá, xem hình ảnh thực tế và trải nghiệm từ những người đã sử dụng rồi mới quyết định. Nhờ vậy, việc chọn được những món đồ vừa đẹp vừa hữu ích cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới đây là 7 món đồ gia dụng tôi từng mua online và hài lòng nhất. Có món nhìn rất bình thường nhưng lại được sử dụng gần như mỗi ngày vì quá tiện.

1. Kệ đựng tạp chí có bánh xe

Thoạt nhìn, chiếc kệ này khá đơn giản với thiết kế nhỏ gọn, màu gỗ sáng và kiểu dáng hiện đại nên dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất. Phía trên là ngăn dựng đứng để sách, tạp chí hoặc khung ảnh trang trí, trong khi hai tầng bên dưới có thể tận dụng để cất hộp giấy, khăn, đồ dùng sinh hoạt hoặc đồ chơi của trẻ nhỏ. Điểm đáng tiền nhất nằm ở hệ thống bánh xe xoay 360 độ. Chỉ cần đẩy nhẹ là có thể di chuyển kệ sang bất cứ góc nào trong nhà mà không phải bê vác. Với những căn hộ diện tích vừa và nhỏ, đây là món đồ giúp tăng không gian lưu trữ mà không tạo cảm giác cồng kềnh.

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2. Ghế đôn di động có bánh xe

Đây là món đồ tưởng chừng không cần thiết nhưng dùng rồi rất dễ "nghiện". Ghế có chiều cao vừa phải, mặt ngồi rộng, bên dưới được trang bị bánh xe xoay linh hoạt nên có thể di chuyển ngay cả khi đang ngồi. Khi dọn dẹp, lau tủ thấp, sắp xếp đồ trong bếp hay chăm cây ngoài ban công, người dùng không phải liên tục đứng lên ngồi xuống. Một số mẫu còn có bánh xe bọc cao su giúp hạn chế trầy xước sàn gỗ và sàn gạch, vì vậy có thể yên tâm sử dụng trong nhà.

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3. Giỏ mây loại có nắp

Nếu yêu thích phong cách nội thất mộc mạc, ấm cúng thì một chiếc giỏ mây có nắp là món đồ rất đáng cân nhắc. Giỏ được đan từ sợi mây hoặc giả mây với các mắt đan đều, cứng cáp, cầm lên khá chắc tay nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, tinh tế. Phần nắp giúp che kín đồ đạc bên trong, vừa hạn chế bụi bám vừa khiến không gian trông gọn gàng hơn.

Điểm tôi thích nhất ở món đồ này là tính đa năng. Bạn có thể dùng để đựng khăn sạch trong phòng tắm, cất mỹ phẩm trên bàn trang điểm, đựng đồ ăn vặt, trà bánh trong phòng khách hoặc để những món đồ lặt vặt hằng ngày. Thiết kế màu mây tự nhiên cũng rất dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất, đặt ở phòng khách, phòng ngủ hay góc làm việc đều tạo cảm giác ấm áp và chỉn chu hơn.

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4. Hộp đựng trang sức nhiều ngăn

Trang sức nhỏ như nhẫn, khuyên tai hay dây chuyền rất dễ thất lạc nếu để lẫn trong một chiếc hộp. Vì vậy, hộp đựng nhiều tầng với các ngăn chia sẵn sẽ giúp việc cất giữ khoa học hơn. Loại hộp này thường kết hợp chất liệu nhựa trong suốt và giả gỗ nên nhìn khá sang, đồng thời giúp người dùng dễ quan sát đồ bên trong mà không cần mở từng ngăn. Các tầng kéo ra nhẹ nhàng, đủ chỗ cho cả đồng hồ, vòng tay lẫn phụ kiện nhỏ. Không chỉ giúp bàn trang điểm gọn gàng hơn, món đồ này còn khiến việc chọn phụ kiện mỗi sáng nhanh chóng hơn rất nhiều.

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5. Gương toàn thân có bánh xe

Một chiếc gương soi toàn thân gần như là món đồ không thể thiếu trong phòng ngủ hoặc phòng thay đồ. Những mẫu gương có thiết kế vòm đang được nhiều người yêu thích vì tạo cảm giác mềm mại và giúp không gian trông hiện đại hơn. Điểm cộng lớn nhất là phần chân gắn bánh xe. Người dùng có thể dễ dàng đẩy gương đến vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên để thử đồ, sau đó lại đưa về góc phòng mà không mất công khiêng vác. Nếu cần thay đổi cách bố trí nội thất, chiếc gương cũng có thể di chuyển linh hoạt mà không tốn nhiều sức.

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6. Bình đựng nước rửa chén tích hợp khay mút rửa

Khu vực bồn rửa thường rất dễ bừa bộn khi nước rửa chén, miếng bọt biển và xà phòng đặt riêng lẻ. Một chiếc hộp tích hợp sẽ giúp giải quyết tình trạng này. Thiết kế phổ biến hiện nay là bình chứa dung tích lớn ở phía dưới, chỉ cần ấn nhẹ là lượng nước rửa chén vừa đủ sẽ thấm lên miếng mút. Phía trên còn có khay để bọt biển hoặc bánh xà phòng, giúp khu vực rửa bát gọn gàng hơn và hạn chế nước chảy lên mặt bếp. Chất liệu nhựa cũng giúp việc vệ sinh rất đơn giản.

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7. Giỏ đựng đồ có bánh xe

Nếu thường xuyên đau đầu vì quần áo chờ giặt, đồ dùng trong phòng tắm hay các món đồ linh tinh không biết cất ở đâu, một chiếc giỏ có bánh xe sẽ giải quyết khá nhiều vấn đề. Nhờ có bánh xe, giỏ có thể kéo ra kéo vào dưới gầm bàn, gầm tủ hoặc đặt cạnh máy giặt mà không cần bê nặng. Kích thước vừa phải nhưng sức chứa khá lớn, phù hợp để đựng quần áo bẩn, nước giặt, giấy vệ sinh dự phòng hoặc đồ chơi của trẻ em. Đây là món đồ nhỏ nhưng giúp việc sắp xếp nhà cửa trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn đáng kể.