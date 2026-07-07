Cô gái 9X chi gần 1,8 tỷ đồng cải tạo căn hộ 141m² sau khi kết hôn: Thành quả khiến chồng cũng phải thừa nhận "gu thẩm mỹ quá đỉnh"

Sở hữu một căn hộ đẹp không nhất thiết phải xây mới từ đầu. Với nhiều gia đình trẻ, việc cải tạo đúng cách còn giúp không gian sống mang dấu ấn cá nhân hơn, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt mỗi ngày.

Sau khi kết hôn, Rongrong và chồng ở Vũ Hán, Trung Quốc mua một căn hộ có diện tích xây dựng khoảng 141m² . Ngôi nhà vốn đã được hoàn thiện theo phong cách hiện đại tối giản nên hoàn toàn có thể vào ở ngay. Tuy nhiên, với cô, không gian này vẫn còn thiếu điểm nhấn và chưa phản ánh đúng phong cách sống mà hai vợ chồng mong muốn.

Thay vì chấp nhận hiện trạng, Rongrong quyết định đầu tư khoảng 500.000 nhân dân tệ (gần 1,8 tỷ đồng) để cải tạo toàn bộ căn hộ theo phong cách Italian Luxury (sang trọng kiểu Ý). Khi hoàn thiện, căn nhà nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, còn chồng cô thì không tiếc lời khen dành cho gu thẩm mỹ của vợ.

Lối vào: Chỉ thay đổi một bức tường nhưng hiệu ứng khác biệt hoàn toàn

Điểm đầu tiên được cải tạo là khu vực tiền sảnh.

Trước đây, lối vào là một hành lang dài và hẹp, tạo cảm giác bí bách. Rongrong không đập bỏ kết cấu mà lựa chọn giải pháp tiết kiệm hơn: giữ nguyên sàn và trần, chỉ thay đổi cách xử lý bề mặt.

Một tấm gương lớn từ sàn đến trần được lắp ở một bên tường giúp không gian như rộng gấp đôi. Phía đối diện được ốp veneer gỗ màu nâu kết hợp tranh nghệ thuật nhiều màu sắc, tạo điểm nhấn ngay khi mở cửa bước vào nhà.

Nhờ những thay đổi không quá phức tạp, khu vực vốn đơn điệu trở nên sang trọng và có chiều sâu hơn hẳn.

Phòng khách và phòng ăn: Sang trọng nhưng vẫn đủ ấm áp để ở mỗi ngày

Không gian sinh hoạt chung sử dụng bảng màu trầm gồm nâu gỗ, be, xám và đen.

Phong cách này không tạo cảm giác lạnh lẽo mà ngược lại mang đến sự bình yên, trưởng thành và bền vững theo thời gian.

Ở phòng ăn, toàn bộ hệ kệ cũ được tháo bỏ, thay bằng tủ lưu trữ thiết kế riêng bằng gỗ màu nâu sẫm.

Không có quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ, vẻ đẹp của không gian đến từ cách phối hợp chất liệu, ánh sáng và tỷ lệ nội thất.

Bộ bàn ăn mặt đá tròn với họa tiết tự nhiên kết hợp ghế bọc da màu xám giúp khu vực dùng bữa vừa hiện đại vừa tinh tế.

Phòng khách tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế thống nhất.

Mảng tường phía sau sofa được xử lý cùng chất liệu với hệ tủ, tạo sự liền mạch. Bộ sofa vải màu be kết hợp bàn trà đỏ và thảm trải sàn giúp tổng thể trở nên mềm mại hơn, đồng thời tạo điểm nhấn vừa đủ.

Đây cũng là nơi Rongrong dành nhiều thời gian đọc sách, nghỉ ngơi hoặc quây quần cùng gia đình.

Ban công: Mở rộng phòng khách bằng một quyết định rất đáng giá

Một trong những thay đổi lớn nhất là tháo bỏ cửa kính trượt giữa phòng khách và ban công. Nhờ đó, không gian chung được mở rộng đáng kể, ánh sáng tự nhiên cũng tràn vào nhiều hơn.

Ban công được chia thành hai khu vực rõ ràng:

- Một góc bố trí bàn làm việc với nhiều ánh sáng tự nhiên.

- Góc còn lại dành cho máy giặt và máy sấy.

Đáng chú ý, Rongrong chỉ thay phần cánh tủ màu trắng bằng cánh gỗ nâu để đồng bộ với toàn bộ ngôi nhà. Một thay đổi nhỏ nhưng giúp tổng thể cao cấp hơn rất nhiều.

Phòng ngủ: Thiết kế tối giản để không bị lỗi mốt

Khác với nhiều căn hộ sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, phòng ngủ trong ngôi nhà này hướng đến sự tối giản.

Phòng ngủ chính nổi bật với đầu giường uốn lượn mềm mại.

Phòng ngủ phụ sử dụng đầu giường cao kết hợp dải đèn LED hắt sáng cùng rèm cửa đồng màu với tường, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng.

Toàn bộ không gian ưu tiên ánh sáng vàng ấm nhằm mang lại cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc.

Phòng của con gái: Dễ thương nhưng vẫn tối ưu lưu trữ

Phòng ngủ của con gái được trang trí bằng các chi tiết như mây, thỏ, búp bê và tông màu nhẹ nhàng.

Điểm đáng học hỏi nằm ở hệ lưu trữ. Rongrong tận dụng phần cửa sổ lồi để làm bục tatami rộng khoảng 1,38m, kết hợp với: tủ treo, ngăn kéo, tủ cạnh giường, giúp cất gọn quần áo, đồ chơi và nhiều vật dụng khác mà căn phòng vẫn luôn ngăn nắp.

Biến phòng ngủ phụ thành phòng thay đồ đẳng cấp

Thay vì giữ nguyên hai phòng ngủ, Rongrong mạnh dạn chuyển một phòng thành walk-in closet.

Ba mặt tường đều là hệ tủ lưu trữ. Cánh kính màu trà kết hợp đèn spotlight khiến căn phòng giống showroom thời trang cao cấp. Ở giữa đặt một đảo tủ màu đen dùng để cất đồng hồ, trang sức, phụ kiện và các món đồ nhỏ.

Ngay cả tủ giày ở khu vực tiền sảnh cũng được thiết kế riêng với giá xoay tiện dụng, giúp lấy giày nhanh hơn đồng thời tận dụng tối đa diện tích.

Phòng tắm gần như giữ nguyên nhưng vẫn rất hiện đại

Khác với các không gian khác, phòng tắm không thay đổi quá nhiều. Rongrong giữ nguyên bố cục ban đầu, chỉ điều chỉnh một số chi tiết để phù hợp với phong cách mới.

Tủ gương vừa tăng khả năng lưu trữ vừa giúp không gian trông rộng hơn.

Gạch vân đá màu nâu kết hợp vách kính khung đen mảnh tạo cảm giác hiện đại và sang trọng mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.

Sau một ngày làm việc, đây là nơi cả hai vợ chồng có thể thư giãn với bồn tắm, tái tạo năng lượng trước khi bắt đầu ngày mới.

Một ngôi nhà đẹp không nằm ở số tiền, mà ở sự thống nhất trong tư duy thiết kế

Điều khiến căn hộ của Rongrong được yêu thích không chỉ là khoản đầu tư gần 1,8 tỷ đồng mà còn ở cách cải tạo có chủ đích.

Cô không chạy theo những xu hướng cầu kỳ hay sử dụng quá nhiều vật liệu đắt đỏ. Thay vào đó, mọi không gian đều được xây dựng theo một ngôn ngữ thiết kế thống nhất: bảng màu trầm, chất liệu gỗ, ánh sáng dịu và hệ lưu trữ được tính toán kỹ lưỡng.

Nhờ vậy, căn hộ 141m² vừa sang trọng, vừa đủ ấm cúng để trở thành một tổ ấm đúng nghĩa – nơi cả gia đình đều muốn trở về sau mỗi ngày làm việc.