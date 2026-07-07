Bác sĩ da liễu chọn ra 7 loại "retinol thế hệ mới" đáng sắm nhất: Làm đầy collagen, phục hồi da mà ít gây bong tróc

Để đạt hiệu quả tối ưu, các bác sĩ da liễu khuyến khích người dùng lựa chọn sản phẩm chứa PDRN từ những thương hiệu uy tín, sử dụng đều đặn trong thời gian đủ dài và kết hợp với kem chống nắng mỗi ngày.

Nếu retinol từng được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chống lão hóa thì vài năm trở lại đây, PDRN đang nổi lên như một thế hệ hoạt chất mới được giới làm đẹp đặc biệt quan tâm. Không ít bác sĩ da liễu đánh giá đây là thành phần đầy triển vọng nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo da, kích thích sản sinh collagen và phục hồi hàng rào bảo vệ da, nhưng lại dịu nhẹ hơn so với retinol truyền thống.

PDRN là gì mà được ví như "retinol thế hệ mới"?

PDRN (Polydeoxyribonucleotide) là những đoạn DNA được chiết xuất từ tinh trùng cá hồi hoặc cá hồi vân. Theo TS.BS Rebecca Isaac, bác sĩ da liễu tại Mỹ, sau quá trình chiết xuất, các đoạn DNA này sẽ được lọc sạch tạp chất và tiệt trùng nghiêm ngặt trước khi đưa vào mỹ phẩm nên hoàn toàn an toàn khi sử dụng trên da. Theo bác sĩ, PDRN nổi bật nhờ khả năng kích thích tái tạo mô và tế bào, từ đó giúp làn da săn chắc, đàn hồi và mịn màng hơn. Thành phần này còn góp phần thúc đẩy sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, thu nhỏ cảm giác lỗ chân lông và làm đều màu da.

Giải thích về cơ chế hoạt động, TS.BS Rebecca Isaac cho biết: "PDRN hoạt động chủ yếu bằng cách kích hoạt các thụ thể adenosine A2A - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc chống viêm". Bà cũng nhận định: "PDRN thúc đẩy sự phát triển và phục hồi tế bào, đồng thời tăng cường quá trình tự chữa lành tự nhiên của da, vì vậy rất phù hợp để sử dụng sau các liệu trình thẩm mỹ". Ngoài ra, hoạt chất này còn có khả năng ức chế hình thành melanin, hỗ trợ cải thiện thâm sau mụn và đốm nâu do ánh nắng.

Dưới đây là 7 sản phẩm chứa PDRN được các bác sĩ da liễu và chuyên gia đánh giá cao.

1. IOPE XMD Stem III Clinical Recovery Serum

Là thương hiệu tiên phong trong nghiên cứu retinol tại Hàn Quốc, IOPE tiếp tục gây chú ý với serum ứng dụng công nghệ PDRN. Công thức sử dụng phức hợp độc quyền kết hợp PDRN từ cá hồi, hyaluronic acid phân tử nhỏ cùng peptide và allantoin giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da. TS.BS Yoo, bác sĩ da liễu Hàn Quốc, nhận xét sản phẩm giúp "phục hồi hàng rào bảo vệ da, cải thiện lỗ chân lông, tăng cường độ ẩm và làm mịn bề mặt da".

Nơi mua: Kallos

2. Medicube PDRN Peptide Serum

Medicube kết hợp PDRN từ cá hồi với niacinamide, peptide, CoQ10 cùng các chất chống oxy hóa nhằm cải thiện da xỉn màu, tăng độ săn chắc và hỗ trợ làm mờ thâm sau mụn. Sherry Backman, nhà hóa mỹ phẩm tại Vermont (Mỹ), cho biết: "PDRN từ cá hồi vẫn là dạng được nghiên cứu nhiều nhất". Tuy nhiên, bà cũng lưu ý phần lớn các nghiên cứu hiện nay vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. Theo bà, "PDRN có nguồn gốc từ hoa hồng đang ngày càng được quan tâm như một lựa chọn từ thực vật, đồng thời có thể mang lại thêm lợi ích chống oxy hóa".

Nơi mua: Medicube

3. Anua PDRN Hyaluronic Acid Hydrating Capsule Mist

Nếu sở hữu làn da khô hoặc thường xuyên ngồi điều hòa, xịt dưỡng của Anua là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm chứa PDRN từ cá hồi, ba loại hyaluronic acid, collagen thủy phân cùng panthenol, ceramide và peptide giúp cấp ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và mang lại hiệu ứng căng bóng. TS.BS Yoo đánh giá đây là sản phẩm phù hợp với "những ai muốn làn da căng mọng, ngậm nước và bóng khỏe".

Nơi mua: Anua

4. Innisfree Green Tea PDRN Bounce Booster Eye & Lip Serum

Khác với đa số sản phẩm trên thị trường, serum mắt và môi của Innisfree sử dụng Green Tea PDRN kết hợp exosome trà xanh, peptide và retinol bọc vi nang để cải thiện nếp nhăn ở những vùng da mỏng. Theo Sherry Backman, "PDRN có nguồn gốc từ trà xanh kết hợp tự nhiên với catechin và EGCG - những chất chống oxy hóa có khả năng làm dịu viêm và bảo vệ da trước các tác nhân môi trường". TS.BS Yoo cũng nhận xét: "Đây có thể là lựa chọn phù hợp cho những người không dung nạp tốt retinoid nhưng vẫn muốn có hiệu quả làm mịn và săn chắc da. Sự kết hợp giữa trà xanh và PDRN còn giúp giảm nguy cơ kích ứng và hỗ trợ phục hồi da".

Nơi mua: Innisfree

5. Biodance Rejuvenating Caviar PDRN Real Deep Mask

Đây là mặt nạ ngủ chứa PDRN kết hợp chiết xuất trứng cá hồi và Caviar Complex giàu protein, lipid, axit amin. Công thức còn bổ sung niacinamide, allantoin và bơ hạt mỡ giúp làn da mềm mại, căng bóng chỉ sau một đêm. Theo Sherry Backman: "Giá trị bổ sung đến từ phức hợp protein và lipid trong chiết xuất trứng cá muối, chứ không phải vì nó tạo ra một dạng DNA ưu việt hơn". Nói cách khác, caviar đóng vai trò tăng cường dưỡng chất để hỗ trợ hiệu quả của PDRN.

Nơi mua: Biodance

6. Mediheal PDRN Lifting Pad

Không chỉ là toner pad thông thường, Mediheal PDRN Lifting Pad có thể đắp tập trung lên vùng má, trán hoặc quai hàm để hỗ trợ cải thiện độ săn chắc. Công thức chứa PDRN từ hoa hồng, niacinamide, glutathione, peptide và adenosine giúp làm sáng da, giảm nếp nhăn, đồng thời bổ sung PHA để tẩy tế bào chết dịu nhẹ mà không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da.

Nơi mua: Mediheal

7. Arencia Deep Water Surge Serum 30

Dù có kết cấu giống gel dưỡng, Arencia Deep Water Surge Serum 30 lại sở hữu bảng thành phần của một serum chuyên sâu. Sản phẩm sử dụng PDRN từ thực vật kết hợp tám loại hyaluronic acid, ceramide, panthenol, squalane cùng Copper Tripeptide-1 và nhiều peptide tín hiệu nhằm tăng cường sản sinh collagen, cấp nước và cải thiện độ đàn hồi. Đây là lựa chọn phù hợp cho làn da mất nước, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa hoặc muốn tìm một hoạt chất hỗ trợ chống lão hóa nhẹ nhàng hơn retinol truyền thống nhưng vẫn mang lại hiệu quả phục hồi và làm đầy làn da theo thời gian.

Nơi mua: Arencia

Để đạt hiệu quả tối ưu, các bác sĩ da liễu khuyến khích người dùng lựa chọn sản phẩm chứa PDRN từ những thương hiệu uy tín, sử dụng đều đặn trong thời gian đủ dài và kết hợp với kem chống nắng mỗi ngày. Một làn da khỏe, đủ ẩm và được bảo vệ tốt sẽ luôn là nền tảng để bất kỳ hoạt chất chống lão hóa nào, từ retinol đến PDRN, phát huy tối đa hiệu quả.