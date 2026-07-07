7.7 SALE: 9 sữa rửa mặt giá dưới 300k, sạch từng milimet mà không khô da tí nào

7.7 là thời điểm thích hợp để chị em "chốt đơn" những dòng sữa rửa mặt chất lượng với mức giá dưới 300.000 đồng.

Hôm nay 7.7, các sàn thương mại điện tử bước vào một trong những đợt siêu sale lớn nhất tháng với hàng loạt voucher, flash sale và ưu đãi từ nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Đây cũng là thời điểm nhiều sản phẩm chăm sóc da được giảm giá sâu, giúp người dùng dễ dàng sở hữu những món đồ yêu thích với chi phí tiết kiệm hơn. Nếu các nàng đang muốn tìm một sữa rửa mặt vừa làm sạch hiệu quả, vừa không khiến da khô căng sau khi sử dụng, đừng bỏ qua danh sách dưới đây. Từ da dầu, da hỗn hợp đến da nhạy cảm, những sản phẩm này đều có mức giá dưới 300.000 đồng trong dịp Sale 7.7, rất đáng để tham khảo trước khi thêm vào giỏ hàng.

1. Sữa rửa mặt bùn khoáng Onsen LANCI - Làm sạch sâu, da vẫn mềm mịn

Nếu đang tìm một sữa rửa mặt dưới 300.000 đồng vừa làm sạch hiệu quả vừa không gây khô căng, các nàng có thể tham khảo Sữa rửa mặt bùn khoáng Onsen LANCI. Thương hiệu có xuất xứ từ Hàn Quốc nhưng sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản, lấy cảm hứng từ liệu pháp tắm suối khoáng nóng Onsen nổi tiếng.

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa bùn khoáng tự nhiên và nước khoáng Yunohara, giúp cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn cùng cặn trang điểm nhẹ mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên của làn da. Lớp bọt mịn cũng giúp giảm ma sát trong quá trình làm sạch, mang lại cảm giác êm ái, dễ chịu sau mỗi lần sử dụng. Với mức giá chỉ 231.000 đồng trong dịp sale 7.7, đây là lựa chọn rất đáng để chị em thêm vào giỏ hàng nếu muốn đầu tư một sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, phù hợp sử dụng hằng ngày cho nhiều loại da.

2. Sữa rửa mặt CeraVe 236ml - Chưa đến 200.000 đồng cho một "ngôi sao" dược mỹ phẩm

Nhắc đến sữa rửa mặt lành tính, CeraVe gần như luôn nằm trong danh sách được các bác sĩ da liễu và tín đồ skincare gợi ý. Thương hiệu dược mỹ phẩm này được thành lập tại Mỹ (không phải Pháp), nổi tiếng với các công thức tối giản, tập trung phục hồi hàng rào bảo vệ da nhờ sự kết hợp của 3 loại Ceramide thiết yếu và Hyaluronic Acid. Phiên bản 236ml có nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu như Hydrating Cleanser dành cho da khô, Foaming Cleanser cho da dầu, hỗn hợp thiên dầu và SA Smoothing Cleanser hỗ trợ làm sạch, cải thiện bề mặt da sần sùi. Điểm chung của các dòng sữa rửa mặt CeraVe là làm sạch hiệu quả nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, hạn chế cảm giác khô căng sau khi rửa.

Trong dịp sale 7.7, sản phẩm đang được giảm còn khoảng 197.000 đồng cho chai 236ml. Với mức giá chưa đến 200.000 đồng để sở hữu một sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng, đây là deal rất đáng để các nàng cân nhắc nếu muốn đầu tư vào bước làm sạch hằng ngày.

3. d'Alba White Truffle Cleanser - Làm sạch dịu nhẹ, da sáng khỏe sau mỗi lần rửa

Nếu yêu thích các thương hiệu skincare Hàn Quốc cao cấp, các nàng có thể tham khảo d'Alba White Truffle Cleanser. Sản phẩm nổi bật với chiết xuất nấm Truffle trắng từ Alba (Ý) - thành phần giàu axit amin và chất chống oxy hóa, giúp làm sạch làn da đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng và mang lại vẻ rạng rỡ tự nhiên. Bên cạnh đó, công thức còn kết hợp Niacinamide giúp hỗ trợ làm đều màu da, Glycerin và Squalane cấp ẩm, cùng các chất làm sạch có nguồn gốc amino acid giúp cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn mà không làm da khô căng. Đặc biệt, sản phẩm không chứa SLS/SLES, cồn khô, paraben, hương liệu nhân tạo hay phẩm màu, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Nếu đang tìm một sữa rửa mặt vừa làm sạch dịu nhẹ, vừa hỗ trợ dưỡng sáng da, đây là cái tên rất đáng để chị em cân nhắc. Và dĩ nhiên là nên chốt đơn sớm hôm nay để có thể mua sản phẩm với giá chỉ 296.520 đồng nhé các nàng ơi.

4. Cetaphil Gentle Skin Cleanser 125ml - Chỉ 167.160 đồng trong dịp sale 7.7

Chỉ còn 167.160 đồng trong dịp sale 7.7, Cetaphil Gentle Skin Cleanser 125ml là một trong những deal đáng chốt nếu các nàng đang tìm sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sản phẩm giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa mà vẫn giữ độ ẩm tự nhiên nhờ công thức chứa Glycerin, Vitamin B3 và Vitamin B5, đồng thời đáp ứng tiêu chí 5 không: không xà phòng, không sulfate, không paraben, không hương liệu và không dầu khoáng, phù hợp cả với làn da nhạy cảm. Đặc biệt, đơn hàng còn được tặng kèm sữa rửa mặt Cetaphil 59ml (theo chương trình của gian hàng), càng giúp deal này thêm hời.

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5. COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser 150ml - Chỉ 224.349 đồng, mua chính hãng trên Gmarket

Nếu yêu thích mỹ phẩm Hàn Quốc, chắc hẳn các nàng không còn xa lạ với COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Sản phẩm có độ pH thấp, giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn kem chống nắng một cách dịu nhẹ mà không làm da khô căng hay mất cân bằng sau khi rửa. Kết cấu dạng gel mát nhẹ, phù hợp sử dụng hằng ngày cho nhiều loại da, đặc biệt là da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Trong dịp sale 7.7, sản phẩm đang được bán với giá chỉ 224.349 đồng tại Gmarket trên Lazada, giúp chị em yên tâm mua hàng chính hãng, không phải lo ngại vấn đề hàng giả hay hàng kém chất lượng. Đây là một trong những dòng sữa rửa mặt "quốc dân" rất đáng thêm vào giỏ hàng nếu muốn đầu tư cho bước làm sạch.

6. Dear, Klairs Freshly Juiced Vitamin Mask Cleanser 150ml - Tân binh đáng thử của nhà Klairs

Nếu muốn đổi gió khỏi những dòng sữa rửa mặt quen thuộc, các nàng có thể để mắt đến Freshly Juiced Vitamin Mask Cleanser – sản phẩm mới của Dear, Klairs đến từ Hàn Quốc. Đây là dòng 2 trong 1, vừa là sữa rửa mặt vừa có thể dùng như mặt nạ làm sạch nhanh, với công thức chứa Vitamin C, Glutathione và Niacinamide giúp làm sạch lỗ chân lông, hỗ trợ da sáng và đều màu hơn mà vẫn giữ cảm giác ẩm mịn sau khi rửa. Điểm cộng trong dịp sale 7.7 là sản phẩm đang có chương trình mua 1 tặng 3 quà từ hãng, rất phù hợp với những nàng muốn trải nghiệm một dòng sữa rửa mặt mới mà vẫn tối ưu chi phí.

7. ma:nyo Pure & Deep Cleansing Foam - Làm sạch sâu nhưng vẫn giữ da mềm mịn

Nếu thường xuyên trang điểm hoặc dùng kem chống nắng mỗi ngày, các nàng có thể tham khảo ma:nyo Pure & Deep Cleansing Foam. Sữa rửa mặt đến từ Hàn Quốc này có kết cấu kem tạo lớp bọt dày mịn, giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn bã trong lỗ chân lông, đồng thời hỗ trợ giảm sợi bã nhờn mà vẫn hạn chế ma sát trên da.

Công thức chứa phức hợp 10 loài hoa, Ceramide, Hyaluronic Acid và Glycerin giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm sau khi rửa, kết hợp cùng chiết xuất hoa cúc, lá hương thảo và dầu hạt hướng dương hỗ trợ làm dịu, chống oxy hóa và giữ da mềm mại. Đây là lựa chọn phù hợp với những nàng thích cảm giác da sạch thoáng nhưng không bị khô căng sau mỗi lần rửa mặt.

8. Eucerin pH5 Facial Cleanser 400ml - Deal hiếm có, chỉ 263.000 đồng trong ngày 7.7

Bình thường, Eucerin pH5 Facial Cleanser 400ml gần như không có giá dưới 300.000 đồng, nhưng riêng dịp sale 7.7, sản phẩm đang được giảm còn khoảng 263.000 đồng trên Lazada. Nếu đã "canh" dòng sữa rửa mặt này từ lâu thì đây là thời điểm rất đáng để chốt đơn. Sản phẩm được phát triển dành cho làn da nhạy cảm, với công thức pH Balance System giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa một cách dịu nhẹ mà vẫn duy trì độ pH lý tưởng của da.

Bên cạnh đó, thành phần Dexpanthenol (Pro-Vitamin B5) còn hỗ trợ làm dịu, cấp ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da, hạn chế cảm giác khô căng sau khi rửa. Với dung tích lớn 400ml, đây là lựa chọn kinh tế cho những ai muốn đầu tư một sản phẩm làm sạch có thể sử dụng lâu dài.

9. Torriden DIVE IN Cleansing Foam - Item bán chạy tại Hàn Quốc, chỉ hơn 100.000đ

Là một trong những dòng skincare được yêu thích tại Hàn Quốc, Torriden DIVE IN Cleansing Foam cũng nhanh chóng trở thành "best-seller" nhờ khả năng làm sạch dịu nhẹ và cấp ẩm tốt. Sản phẩm chứa phức hợp Hyaluronic Acid giúp cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa và cặn kem chống nắng mà vẫn giữ làn da mềm mại, không bị khô căng sau khi rửa. Kết cấu bọt mịn, công thức có độ pH cân bằng nên phù hợp để sử dụng hằng ngày, kể cả với làn da thiếu ẩm hay da nhạy cảm. Trong dịp sale 7.7, Torriden DIVE IN Cleansing Foam 150ml đang được bán với giá chỉ hơn 163.000 đồng, mức giá rất đáng cân nhắc nếu các nàng muốn trải nghiệm một trong những dòng sữa rửa mặt bán chạy tại Hàn Quốc.