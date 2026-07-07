7 món hàng sale 7/7, nhắm mắt mua cũng thấy hời không tưởng

Sale 7/7 tới rồi đây!

Từ mỹ phẩm, thời trang đến đồ mẹ và bé, loạt sản phẩm dưới đây đều đang góp mặt trong chương trình sale 7/7 trên Shopee với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu bạn đang có ý định mua sắm, đây là những cái tên rất đáng để cho vào giỏ hàng.

1. Sữa tắm Enchanteur Luxury

Nếu yêu thích những dòng sữa tắm có hương thơm lưu lâu trên da, Enchanteur Luxury là lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp sale 7/7. Sản phẩm chứa chiết xuất hoa trà hoặc hoa mẫu đơn kết hợp 4D Hyaluronic Acid giúp làm sạch da dịu nhẹ, đồng thời bổ sung độ ẩm để da không bị khô căng sau khi tắm. Điểm được nhiều người yêu thích ở dòng sữa tắm này là mùi hương nữ tính, sang trọng, lưu lại trên cơ thể khá lâu mà không quá nồng. Chất sữa tạo bọt mịn, dễ rửa sạch, phù hợp sử dụng hằng ngày. Với những ai đang muốn "nâng cấp" trải nghiệm chăm sóc cơ thể nhưng vẫn ở mức giá hợp lý, đây là món rất đáng săn trong đợt sale.

Nơi mua: Shopee

2. Combo 20 mặt nạ phôi dừa Emmié Bio-Cell Mask

Nếu đang muốn tích trữ mặt nạ dưỡng da, combo 20 miếng Emmié Bio-Cell Mask là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Bộ sản phẩm gồm 10 mặt nạ B5 giúp phục hồi, cấp ẩm và 10 mặt nạ B3 hỗ trợ làm sáng, đều màu da, phù hợp để luân phiên sử dụng theo nhu cầu. Điểm nổi bật của dòng mặt nạ này là chất liệu phôi dừa Bio-Cellulose ôm khít khuôn mặt, giúp tinh chất bám tốt hơn và mang lại cảm giác mát, dễ chịu khi đắp. Trong chương trình Shopee Sale 7/7, sản phẩm có giá chỉ từ 279.000 đồng khi áp dụng voucher, mức ưu đãi rất hời cho combo 20 miếng, phù hợp để dùng lâu dài hoặc mua cùng bạn bè, người thân.

Nơi mua: Shopee

3. Sữa rửa mặt LASHE Superfood

Làm sạch là bước quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da, đặc biệt với người có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn. LASHE Superfood Cleanser được phát triển hướng đến khả năng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và cặn kem chống nắng mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên của da. Kết cấu tạo bọt vừa phải, cảm giác sau khi rửa không bị căng rít. Đây là sản phẩm phù hợp với người thường xuyên trang điểm nhẹ hoặc sinh hoạt trong môi trường nhiều khói bụi. Mua ngay hôm nay để nhận mức giá hời không tưởng chỉ 89.250đ, lại thêm quà tặng hấp dẫn có 1-0-2 đến từ brand chính hãng.

Nơi mua: Shopee

4. Combo 4 thùng sữa Nutifood Sweden GrowPLUS+

Với những gia đình có con trong độ tuổi phát triển, các dịp siêu sale luôn là thời điểm lý tưởng để mua sữa với mức giá tốt. Combo 4 thùng sữa bột pha sẵn Nutifood Sweden GrowPLUS+ 110 ml đang là một trong những deal nổi bật của Shopee 7/7 khi vừa có ưu đãi về giá, vừa đi kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

Sản phẩm sử dụng công thức FDI được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, kết hợp nhiều dưỡng chất hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao và bổ sung canxi, vitamin D3, K2. Thiết kế dạng hộp pha sẵn cũng rất tiện lợi để bé mang theo khi đến trường, đi dã ngoại hoặc sử dụng hằng ngày mà không cần pha chế. Trong chương trình Shopee Sale 7/7, combo đang có giá 1.122.240 đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng nồi điện đa năng Gaabor (áp dụng theo chương trình của gian hàng) và tặng thêm bộ đồ chơi câu cá cho đơn hàng đủ điều kiện. Nếu gia đình đang có nhu cầu mua sữa định kỳ cho bé, đây là một trong những deal đáng cân nhắc vì vừa tiết kiệm chi phí, vừa nhận thêm nhiều quà tặng giá trị.

Nơi mua: Shopee

5. Sữa chống nắng Elixir Day Care Revolution Tone-up Beige

Với những cô nàng thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng hoặc muốn rút gọn quy trình skincare buổi sáng, Elixir Day Care Revolution Tone-up Beige là sản phẩm rất đáng để trải nghiệm. Sữa chống nắng sở hữu chỉ số SPF50+ PA++++, giúp bảo vệ da trước tác động của tia UV, đồng thời hiệu chỉnh sắc da với tông Pure Beige tự nhiên, hỗ trợ che phủ nhẹ các vùng da không đều màu và mang lại hiệu ứng rạng rỡ ngay sau khi thoa. Điểm cộng của sản phẩm là chất kem mỏng nhẹ, tiệp da nhanh, không gây cảm giác bí bách hay trắng bệch. Theo giới thiệu từ thương hiệu, sản phẩm còn hỗ trợ làm mờ đốm nâu, giữ lớp nền bền đẹp đến 12 giờ, rất phù hợp với những người thường xuyên trang điểm hoặc muốn có một làn da đều màu mà không cần đánh nền quá dày.

Trong dịp Shopee Sale 7/7, sản phẩm đang được giảm còn 693.840 đồng. Đặc biệt, khách hàng còn được tặng kèm 1 lotion Elixir 18ml và 1 kem dưỡng Elixir 5g (số lượng quà có hạn), giúp đây trở thành một trong những deal mỹ phẩm cao cấp đáng cân nhắc nhất trong đợt siêu sale lần này.

Nơi mua: Shopee

6. Túi đeo vai HAPAS Solea

Không chỉ ghi điểm nhờ kiểu dáng baguette thanh thoát, HAPAS Solea còn gây ấn tượng bởi phần thân túi được đan lưới thủ công, tạo cảm giác mềm mại và khác biệt so với những mẫu túi trơn quen thuộc. Tông màu kem nhẹ nhàng kết hợp charm hoa và chuồn chuồn nhiều màu sắc mang đến vẻ nữ tính, tươi tắn, rất hợp với không khí mùa hè. Phần quai đeo phối giữa da và xích kim loại cũng là điểm nhấn giúp tổng thể chiếc túi trông hiện đại nhưng vẫn đủ tinh tế.

Điểm thú vị của HAPAS Solea nằm ở thiết kế 2 trong 1 khá linh hoạt. Người dùng có thể sử dụng riêng túi lưới, túi da hoặc lồng hai lớp vào nhau tùy theo nhu cầu và phong cách phối đồ. Nhờ đó, chỉ với một sản phẩm nhưng có thể biến hóa theo nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố, cà phê cuối tuần đến những chuyến du lịch hay chụp ảnh check-in. Với những ai yêu thích các món phụ kiện vừa đẹp vừa có tính ứng dụng cao, đây là lựa chọn rất đáng cân nhắc trong dịp sale 7/7.

Nơi mua: Shopee

7. Tã quần Bobby

Tã bỉm cho bé là sản phẩm tiêu hao hằng ngày nên mỗi dịp siêu sale luôn được hội mẹ bỉm ưu tiên tích trữ. Dòng Bobby siêu khô thoáng Mega Jumbo được thiết kế với bề mặt mềm mại, khả năng thấm hút tốt và hạn chế bí nóng khi bé mặc trong thời gian dài. Các size đa dạng từ M đến XXL phù hợp với nhiều giai đoạn phát triển của bé. Nếu canh đúng khung giờ ưu đãi, kết hợp voucher và miễn phí vận chuyển, mức giá sẽ hấp dẫn hơn đáng kể so với ngày thường. Chưa kể, mẹ và bé còn nhận được những món quà từ brand chính hãng, hời thì thôi rồi!

Nơi mua: Shopee