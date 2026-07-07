Top 5 đôi giày mùa hè đẹp nhất trong tủ đồ của phụ nữ Pháp, mix thế nào cũng sang và còn tôn dáng đỉnh

Băn khoăn về kiểu giày nên bổ sung cho tủ đồ hè, chị em đừng bỏ qua 5 gợi ý từ phụ nữ Pháp.

Phong cách của phụ nữ Pháp luôn được ngưỡng mộ bởi sự tinh tế, tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng rất riêng. Họ không chạy theo quá nhiều xu hướng mà ưu tiên những món đồ có tính ứng dụng cao, dễ kết hợp và có thể mặc đẹp trong nhiều năm. Vào mùa hè, điều này càng được thể hiện rõ qua cách lựa chọn giày dép. Chỉ với vài kiểu giày kinh điển, phụ nữ Pháp có thể biến hóa đa dạng từ trang phục công sở đến dạo phố hay du lịch mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón không còn đơn thuần là món đồ dành riêng cho những chuyến đi biển. Trong vài năm trở lại đây, kiểu dép này đã trở thành một biểu tượng của phong cách tối giản khi xuất hiện dày đặc trong street style của các tín đồ thời trang Pháp.

Những đôi dép xỏ ngón bằng da với thiết kế thanh mảnh mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và rất sang. Chúng đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức vì tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển mà vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

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Giày búp bê

Giày búp bê luôn nằm trong danh sách những món đồ kinh điển của phụ nữ Pháp. Không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch, kiểu giày này có thể đồng hành cùng nhiều phong cách khác nhau.

Những mẫu giày búp bê mũi nhọn hoặc mũi vuông đang được yêu thích vì vừa tạo cảm giác hiện đại vừa giúp bàn chân trông thon dài hơn. Giày búp bê đặc biệt phù hợp với quần jeans ống đứng, quần ống suông hoặc chân váy chữ A. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho dân công sở khi muốn thay thế giày cao gót nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu. Chỉ cần sơ vin áo sơ mi trắng cùng quần jeans xanh và thêm đôi giày búp bê đen, bạn đã có ngay một set đồ đơn giản nhưng đầy khí chất Paris.

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Giày slingback

Nếu chỉ được chọn một đôi giày vừa thanh lịch vừa tôn dáng cho mùa hè, nhiều phụ nữ Pháp sẽ nghĩ ngay đến giày slingback. Thiết kế hở gót kết hợp quai mảnh giúp đôi chân trông nhẹ nhàng hơn, đồng thời tạo cảm giác cao ráo mà không cần mang giày quá cao.

Giày slingback thường có phần mũi nhọn hoặc mũi hạnh nhân, nhờ đó giúp kéo dài bàn chân và tạo hiệu ứng vóc dáng thanh thoát. Đây cũng là kiểu giày rất dễ phối từ trang phục công sở đến những buổi hẹn hò cuối tuần.

Bạn có thể kết hợp slingback cùng quần âu ống suông, váy midi hoặc đầm liền thân. Một chiếc blazer khoác hờ vai sẽ giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn mà vẫn rất thoải mái trong thời tiết mùa hè.

Sandal dáng mule

Sandal mule là kiểu giày hở gót được phụ nữ Pháp yêu thích nhờ sự tiện lợi và vẻ ngoài đầy tinh tế. Chỉ cần xỏ chân vào là có thể ra ngoài ngay, nhưng kiểu sandal này vẫn đủ lịch sự để xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Các thiết kế mule có phần gót thấp hoặc gót vuông mang lại cảm giác dễ chịu khi di chuyển cả ngày. Đồng thời, phần mũi vuông hoặc mũi nhọn cũng góp phần giúp đôi chân trông dài và thanh mảnh hơn.

Mẫu giày này rất hợp với quần jeans trắng, váy maxi hoặc quần culottes. Khi phối cùng những gam màu trung tính như kem, nâu hoặc trắng ngà, tổng thể trang phục sẽ mang đậm tinh thần thời trang Pháp: tối giản nhưng không hề đơn điệu.

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Sandal quai mảnh

Không thể nhắc đến thời trang mùa hè của phụ nữ Pháp mà bỏ qua sandal quai mảnh. Đây là kiểu giày gần như chưa bao giờ lỗi mốt bởi sự thanh thoát và khả năng "ăn nhập" với mọi loại trang phục.

Những sợi quai nhỏ ôm nhẹ bàn chân tạo cảm giác đôi chân gọn gàng hơn, đồng thời giúp tổng thể trở nên mềm mại và nữ tính. Dù là sandal bệt hay sandal cao gót thấp, kiểu quai mảnh đều mang đến vẻ sang trọng rất tự nhiên.