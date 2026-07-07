Làn da tuổi 67 của người phụ nữ này vẫn mịn màng và hồng hào nhờ thành phần được coi là "retinol thế hệ mới"

Thành phần này đặc biệt an toàn và lành tính cho mọi loại da.

Mỗi lần đăng tải hình ảnh hay video của mẹ lên mạng xã hội, Sarah Ahn lại khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Dù đã 67 tuổi, mẹ của cô vẫn sở hữu làn da căng bóng, mịn màng, gần như không có dấu hiệu của nám hay thâm sạm - điều mà nhiều người trẻ cũng ao ước. Không ít người thừa nhận họ đã phải xem đi xem lại những đoạn clip chỉ để ngắm kỹ làn da "lão hóa ngược" của bà.

Làn da tuổi 67 vẫn căng mịn, hồng hào nhờ chọn đúng thành phần chống lão hóa

Cận cảnh làn da tuổi 67 của mẹ Sarah Ahn

Không dừng lại ở việc khoe làm da tuổi 67 của mẹ, Sarah Ahn còn thường xuyên chia sẻ những video ghi lại quy trình chăm sóc da hằng ngày của bà. Từ những bước dưỡng da tối giản đến các thói quen được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm, mọi bí quyết đều nhận được sự quan tâm lớn từ phái đẹp.

Khi nhắc đến chống lão hóa, làm mờ thâm nám hay cải thiện độ săn chắc của làn da, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến những hoạt chất "kinh điển" như retinol hay vitamin C. Đây đều là những thành phần đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong việc cải thiện các dấu hiệu tuổi tác và làm sáng da.

Thế nhưng, mẹ của Sarah Ahn lại có lựa chọn khác. Trong các video được con gái chia sẻ, bà cho biết mình đặc biệt yêu thích các sản phẩm chứa PDRN và duy trì sử dụng chúng trong chu trình chăm sóc da hằng ngày. Theo bà, đây là thành phần giúp làn da luôn trong trạng thái căng mọng, khỏe khoắn và phục hồi tốt, nhất là khi bước vào độ tuổi ngoài 60.

PDRN có cấu trúc tương thích 95% so với DNA của người

PDRN (Polydeoxyribonucleotide) là một hợp chất sinh học tự nhiên, được chiết xuất chủ yếu từ DNA tinh cá hồi.

Chuỗi DNA của PDRN có cấu trúc tương thích lên đến 95% so với DNA của người. Khi thẩm thấu vào làn da, giúp giảm viêm, kích thích tăng sinh collagen, sửa chữa các tế bào hư tổn và cung cấp nguyên liệu trực tiếp để tái tạo tế bào da mới phát triển.

"PDRN nổi bật nhờ đặc tính dịu nhẹ nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp và an toàn cho cả những làn da nhạy cảm nhất. Thành phần này cho thấy hiệu quả vượt trội trên làn da xỉn màu, thiếu ẩm, bắt đầu lão hóa, đồng thời cải thiện rõ rệt kết cấu, nếp nhăn li ti và tình trạng sắc tố không đồng đều" - Bác sĩ da liễu Sonia Khorana, bệnh viện Kat & Co, Vương quốc Anh.

Công dụng chính của PDRN đối với làn da

Những năm gần đây, PDRN cũng đang trở thành một trong những hoạt chất được giới làm đẹp Hàn Quốc đặc biệt quan tâm. Không chỉ xuất hiện trong các liệu trình thẩm mỹ tại các trung tâm spa, PDRN còn được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc da tại nhà nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi, củng cố hàng rào bảo vệ da và cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

- Phục hồi da: Tái tạo hàng rào bảo vệ, làm dịu nhanh chóng các tình trạng da mỏng yếu, kích ứng, hoặc hư tổn do lạm dụng hóa chất, laser, peel da.

- Trẻ hóa - Chống lão hóa : Kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen và elastin nội sinh, giúp da săn chắc, làm mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi.

- Làm sáng và căng bóng : Hỗ trợ cải thiện sắc tố, làm đều màu da và mang lại làn da lãng mịn không tỳ vết.

Các sản phẩm như serum, ampoule, kem dưỡng hay mặt nạ chứa PDRN giúp nuôi dưỡng và phục hồi da nhẹ nhàng hàng ngày tại nhà. Và đặc biệt PDRN khá an toàn và lành tính cho mọi loại da.

Mẹ của Sarah Ahn dùng tuýp kem dưỡng chứa PDRN của thương hiệu Anua Hàn Quốc.

Một trong những sản phẩm mà mẹ của Sarah Ahn thường xuyên sử dụng là tuýp kem dưỡng ANUA PDRN Hyaluronic Acid 100. Kem dưỡng này kết hợp PDRN cùng hyaluronic acid (HA) hỗ trợ cấp ẩm, hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da và giúp làn da trông căng mọng, mịn màng hơn.

Theo chia sẻ của bà, đây là bước dưỡng không thể thiếu trong chu trình skincare hằng ngày, đặc biệt khi làn da bước vào giai đoạn lão hóa và dễ mất nước.

Nơi mua: Guardian , Watson

Ngoài tuýp kem dưỡng kể trên, bà còn dùng thêm lọ booster chứa PDRN sau bước làm sạch da hàng ngày.

Biodance Caviar PDRN Liposome Bubble Booster là tinh chất dạng bọt siêu nhỏ (micro-bubble) giúp kích hoạt và tăng khả năng thẩm thấu của da. Chính là bước dưỡng đầu tiên sau khi làm sạch da mặt, lọ booster chứa chiết xuất trứng cá muối và PDRN giúp nuôi dưỡng sâu, tăng độ đàn hồi, mang lại làn da căng bóng, mịn màng.

Nơi mua: Biodance

Gợi ý một số serum, kem dưỡng chứa PDRN

1. CNP Laboratory Propolis Energy Ampule

Lọ serum của nhà CNP Laboratory chính chứa PDRN cá hồi, giúp tái tạo tế bào da, phục hồi tế bào da bị tổn thương, tăng cường mật độ da, củng cố hàng rào bảo vệ da, cho da săn chắc khỏe mạnh. Đồng thời, còn giúp dưỡng ẩm, làm dịu da, cải thiện các vấn đề về sắc tố da.



Nơi mua: Juka Beauty

2. Medicube PDRN Pink Peptide Serum

Tinh chất Medicube PDRN Pink Peptide Serum chứa 𝟭% Collagen PDRN từ cá hồi có độ tương thích cao với da người giúp thúc đẩy sản sinh sợi collagen, ức chế sản sinh melanin. Ngoài ra còn chứa chứa lá húng quế, Hyaluronic Acid (HA), Coenzyme Q10 làm dịu kích ứng, hỗ trợ tố dưỡng ẩm và bảo vệ tế bào da khỏe mạnh, chống lại tác nhân ô nhiễm môi trường.

Nơi mua: Lunara Beauty

3. Beplain Cica PDRN Repair Cream

Beplain Cica PDRN Repair Cream là dòng kem dưỡng phục hồi và trẻ hóa da nổi bật từ Hàn Quốc, kết hợp PDRN (thực vật) giúp tái tạo và làm săn chắc da, cùng phức hợp Cica (rau má), Niacinamide, Panthenol (B5), Peptide và Hyaluronic Acid (HA), giúp dưỡng ẩm sâu, phục hồi hàng rào bảo vệ da, làm dịu vùng mẩn đỏ hoặc đang kích ứng do treatment, đồng thời giúp da căng bóng và cải thiện nếp nhăn lão hóa.

Nơi mua: Beplain Vietnam



