Mỹ nhân U40 mặc tối giản mà đẹp "ăn tiền", nhìn ảnh nào cũng tưởng gái 20+

Không chỉ sở hữu visual "lão hóa ngược", mỹ nhân này còn lên đồ quá cuốn.

Sinh năm 1989, Jeon Yeo Been là một trong những "đóa hoa nở muộn" nổi bật của màn ảnh Hàn. Sau gần một thập kỷ hoạt động, nữ diễn viên ngày càng khẳng định sức hút nhờ diễn xuất tinh tế cùng visual thanh thuần. Ở tuổi 37, cô vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng với gương mặt trẻ trung, làn da mịn màng gần như không có dấu vết của thời gian.

Ngoài nhan sắc "lão hóa ngược", phong cách thời trang của Jeon Yeo Been cũng là yếu tố giúp cô ghi điểm mỗi lần xuất hiện. Nữ diễn viên khéo léo cân bằng giữa vẻ nữ tính và sự hiện đại, biến những item cơ bản trở nên cuốn hút nhờ cách phối đồ tinh giản. Trên thảm đỏ, Jeon Yeo Been chọn chiếc váy satin hồng pastel với phần cổ đổ mềm mại và những đường draping ôm nhẹ cơ thể. Chất liệu lụa bắt sáng kết hợp gam màu hồng phấn khiến tổng thể vừa nữ tính vừa thanh thoát.

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Ở outfit khác, Jeon Yeo Been diện áo jacket ngắn màu hồng phấn cùng chân váy dáng xòe màu kem đồng điệu. Tông màu sáng giúp tổng thể trông tươi tắn hơn hẳn, trong khi phom váy dài lại tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch. Nữ diễn viên kết thúc bằng đôi loafer đen tăng điểm trẻ trung, cổ điển cho set đồ.

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Không phải luôn theo đuổi hình tượng dịu dàng, thỉnh thoảng, người đẹp sinh năm 1989 đổi gió với outfit đen từ đầu đến chân gồm váy mini ôm sát, khoác ngoài áo khoác da oversized và tất lưới màu đen đầy cá tính. Điểm hay là dù diện nguyên cây đen, tổng thể vẫn không hề nặng nề nhờ phom đồ rộng vừa phải cùng những món phụ kiện tối giản. Vibe vừa cá tính, vừa sang, lại có chút bí ẩn rất phù hợp với nhan sắc đẹp lạ của nữ diễn viên.

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Một trong những set đồ đời thường dễ ứng dụng nhất của Jeon Yeo Been là áo blouse voan màu kem phối cùng quần jeans xanh ống đứng. Chiếc áo với phần bèo nhún và tay phồng nhẹ tạo cảm giác mềm mại, còn jeans giúp cân bằng tổng thể, khiến outfit không bị quá điệu. Hoàn thiện bằng sandal quai mảnh và túi đeo vai nhỏ, nữ diễn viên mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, thư thái nhưng vẫn rất có gu.

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Khi ra sân bay, cô chọn blazer đen phom rộng khoác ngoài áo thun trắng basic, kết hợp quần jeans ống suông cạp cao và boots mũi nhọn. Bộ đôi đen - trắng kinh điển giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động, còn chiếc quần jeans lại mang đến cảm giác trẻ trung, phóng khoáng. Đây là kiểu outfit có thể diện từ đi làm, đi cà phê đến dạo phố mà chẳng bao giờ sợ lỗi mốt.