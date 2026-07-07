Thanh mát mỗi ngày cùng Thức uống sữa chua lên men Đào Dalatmilk Cool C

Dòng Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C vẫn luôn duy trì sức hút nhờ sự góp mặt của hương vị đào quen thuộc. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa sữa tươi cao nguyên lên men tự nhiên và nước ép đào chính là lựa chọn thức uống lành mạnh, mang đến trải nghiệm tươi mới, thanh mát và đầy cuốn hút cho người tiêu dùng.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các loại thức uống ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú trọng đến nguồn gốc nguyên liệu và cảm giác an tâm khi sử dụng. Những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, không chất bảo quản, mang lại sự thanh mát và phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày đang ngày càng được yêu thích, đặc biệt trong nhóm người trẻ.

Nắm bắt xu hướng đó, dòng Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C được phát triển dựa trên cam kết khắt khe về chất lượng nguồn nguyên liệu. Sản phẩm là sự hòa quyện tinh tế giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên kết hợp cùng nước trái cây . Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C nói không với việc sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu tổng hợp hay hương liệu tổng hợp.

Dòng Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C với hai vị dâu và đào

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, dòng sản phẩm mang đến những lựa chọn hương vị đa dạng và thú vị cho người thưởng thức. Nếu như vị Dâu mang đến sự thanh mát, hương vị ngọt ngào đặc trưng của một tân binh vừa ra mắt, thì Thức uống sữa chua lên men Đào Dalatmilk Cool C lại mở ra một trải nghiệm vị giác đầy cuốn hút nhờ sự hòa quyện hoàn hảo giữa sữa bò tươi cao nguyên được lên men tự nhiên và nước ép đào với vị chua ngọt hài hòa hấp dẫn. Bộ đôi hương vị này hứa hẹn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành quen thuộc trên thị trường giải khát lành mạnh, mang lại cảm giác thú vị và đầy hứng khởi cho những hoạt động học tập, làm việc và vui chơi hằng ngày.

Để đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm, dòng sản phẩm Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C được sản xuất tại nhà máy ứng dụng dây chuyền tự động hóa hiện đại.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy ứng dụng dây chuyền tự động hóa hiện đại.

Với dung tích 450ml, sản phẩm phù hợp với nhiều thời điểm sử dụng trong ngày. Dù là một khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa các tiết học căng thẳng, sau những giờ làm việc mệt mỏi tại văn phòng, hay là người bạn đồng hành tiếp thêm sức sống sau khi vận động thể thao ngoài trời. Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C được bảo quản lạnh luôn sẵn sàng mang lại cảm giác giải nhiệt tức thì, đồng hành cùng nhịp sống năng động mỗi ngày của người tiêu dùng.

Dòng Thức uống sữa chua lên men Dalatmilk Cool C một lần nữa khẳng định cam kết kiên định của Dalatmilk trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao, hoàn toàn từ thiên nhiên. Người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đại lý bán lẻ gần nhất để cùng trải nghiệm một mùa hè thanh mát, sảng khoái và tràn đầy năng lượng khỏe khoắn.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

Địa chỉ: Số 11A đường Cô Giang, Phường Lâm Viên – Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng