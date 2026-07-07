Pháp sư Trung Hoa "làm phép": Tứ hợp viện mọc lên từ nóc chung cư, Google Maps chả biết định vị kiểu gì

Thêm một màn "làm phép" của Pháp sư Trung Hoa khiến dân mạng tròn mắt: cả một tứ hợp viện cổ kính được dựng trên nóc chung cư giữa lòng đô thị hiện đại.

Nếu có cuộc thi về những ý tưởng xây dựng khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, "Pháp sư Trung Hoa" chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Hết dựng biệt thự trên nóc sân thượng, lần này họ tiếp tục khiến dân mạng tròn mắt khi "hô biến" nóc một tòa chung cư thành cả một tứ hợp viện mang đậm kiến trúc truyền thống. Sự kết hợp giữa mái ngói cổ kính, sân vườn và khối chung cư hiện đại tạo nên khung cảnh lạ lùng đến mức nhiều người phải nhìn kỹ mới tin đây là công trình có thật.

Công trình đặc biệt này nằm tại khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc) và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý sau khi hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Thoạt nhìn từ xa, không ít người còn ngỡ đây là một khu nhà cổ được ghép lên bằng công nghệ AI. Thế nhưng, toàn bộ tứ hợp viện với mái ngói, sân vườn và lối kiến trúc truyền thống đều được xây dựng ngay trên tầng thượng của một tòa chung cư. Điều khiến nhiều người thích thú là sự đối lập đầy thú vị giữa hai không gian. Bên dưới, tòa nhà vẫn vận hành như một khu dân cư hiện đại với nhịp sống đô thị thường nhật, trong khi phía trên lại hiện lên khung cảnh gợi nhớ những nếp nhà xưa. Chính sự kết hợp giữa nét cổ kính và kiến trúc hiện đại đã biến công trình này thành một điểm nhấn hiếm có, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Điều khiến công trình này gây ấn tượng mạnh không chỉ nằm ở vị trí đặc biệt mà còn ở vẻ đẹp cổ kính nổi bật giữa lòng đô thị hiện đại. Những mái ngói xám, khoảng sân rộng, cây cảnh cùng hàng loạt chi tiết kiến trúc truyền thống được bố trí hài hòa, tạo cảm giác như một phủ đệ thời xưa bất ngờ "hạ cánh" trên nóc tòa nhà cao tầng. Đặc biệt, khi nhìn từ trên cao, sự tương phản giữa tứ hợp viện cổ kính và những khối bê tông hiện đại xung quanh càng trở nên rõ nét, tạo nên khung cảnh vừa lạ mắt vừa đầy cuốn hút.

Không chỉ độc đáo về ý tưởng, công trình này còn khiến nhiều người nể phục bởi quá trình thiết kế và thi công được tính toán rất kỹ lưỡng. Ở độ cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, sức gió tác động lên mái và kết cấu công trình lớn hơn nhiều so với nhà ở thông thường. Chính vì vậy, toàn bộ hệ mái ngói cùng phần khung kết cấu đều phải được gia cố chắc chắn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về khả năng chịu lực, chống gió và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Có thể nói, để biến ý tưởng tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim thành hiện thực, đội ngũ thi công đã phải giải quyết không ít bài toán kỹ thuật phức tạp.

Thực tế, mô hình "tứ hợp viện" trên nóc tòa nhà không quá hiếm gặp tại Trung Quốc. Với những người có điều kiện, đây không chỉ là một không gian để ở mà còn là cách thể hiện gu thẩm mỹ và sự yêu thích kiến trúc truyền thống. Thay vì lựa chọn những căn penthouse mang phong cách hiện đại, không ít người sẵn sàng đầu tư xây dựng một "tứ hợp viện" thu nhỏ trên tầng thượng, tái hiện nếp sống xưa trong bối cảnh đô thị. Việc sở hữu một cơ ngơi rộng rãi trên đỉnh tòa nhà, vừa có tầm nhìn bao quát toàn thành phố vừa mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ, cũng được xem là biểu tượng của đẳng cấp và tiềm lực tài chính.