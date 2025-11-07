Loạt xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo thông tin từ cơ quan công an các địa phương, thời gian gần đây, nhiều chủ phương tiện mang biển số TP.HCM đã bị phát hiện vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát và đã nhanh chóng thực hiện nộp phạt nguội theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đầu tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả ghi nhận các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 1 đến 5/10/2025 thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Trong danh sách có một ô tô mang biển kiểm soát TP.HCM bị xử phạt nguội.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông tin, trong thời gian từ ngày 11 đến 20/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua hệ thống giám sát.

Đáng chú ý, nhiều phương tiện mang biển số TP.HCM bị phát hiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, gồm các xe:

50E-122.27, 50H-755.28, 51G-963.21, 51H-744.73, 51K-336.10, 51R-401.72, 61B-002.55, 61C-566.10, 61K-182.63, 61K-289.53, 61K-315.99 và 61K-409.06.

Ngoài ra, một xe mang biển số 61C-199.33 bị ghi nhận vượt quá tốc độ cho phép.

Theo quy định, các trường hợp vi phạm sau khi được thông báo phải nhanh chóng thực hiện nộp phạt nguội đúng hạn để tránh bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính như tạm dừng đăng kiểm hoặc xử lý bổ sung.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".