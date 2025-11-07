5 món đồ bếp "cứu rỗi" thanh xuân: Không sắm sớm, phí cả một đời nấu nướng!

Thanh xuân nấu ăn của nhiều người có thể là những chuỗi ngày "vật lộn" trong một gian bếp lộn xộn, thiếu thốn. Nhưng đôi khi, "cứu cánh" không nằm ở đâu xa mà lại là những món đồ nhỏ bé, giá không quá đắt nhưng công dụng thì "nhất quả đất". Dưới đây là 7 "bảo bối" mà nếu không sắm sớm, bạn đang tự làm khổ mình!

Khay đựng gia vị xoay 360 độ

Nỗi khổ kinh điển khi nấu ăn là phải bới tung cả kệ bếp để tìm một lọ gia vị đang nằm ở góc trong cùng. Chiếc khay xoay 360 độ này chính là "cứu tinh" cho khoảnh khắc đó. Với thiết kế mâm xoay, bạn chỉ cần một cái xoay tay nhẹ nhàng là lấy được chai lọ ở tận phía sau. Kích thước của nó cũng đủ rộng rãi để đặt vừa trọn bộ dầu ăn, nước mắm, giấm... giúp góc bếp vừa gọn gàng vừa đẹp mắt, lại tiết kiệm thời gian tìm kiếm tối đa.

Giá bán: 132.000 đồng Nơi mua: Shopee

Giỏ tre và móc treo hình nấm

Đừng chỉ nghĩ đến công năng, hãy biến gian bếp thành nơi truyền cảm hứng. Bộ đôi kết hợp giữa giỏ tre đựng đồ và móc treo hình cây nấm mộc mạc sẽ mang cả một góc đồng quê vào nhà bạn. Đây là giải pháp hoàn hảo để treo tỏi, gừng, hành khô, giúp chúng luôn khô ráo. Nó vừa là vật dụng hữu ích, vừa đóng vai trò như một món đồ decor xinh xắn, khiến không gian bếp trở nên ấm cúng và gần gũi hơn.

Giá bán: 60.266 đồng Nơi mua: Shopee

Đồng hồ hẹn giờ nấu ăn

Nỗi ám ảnh lớn nhất khi nấu nhiều món cùng lúc chính là món ăn bị cháy, khét hay quá lửa. Một chiếc đồng hồ hẹn giờ gắn nam châm nhỏ gọn có thể dán ngay lên máy hút mùi hoặc tủ lạnh. Khi nấu, bạn chỉ cần xoay chỉnh thời gian, chuông báo sẽ reo to kể cả khi bạn đang ở phòng khác. Món phụ kiện giá rẻ mà hữu ích này là "cứu cánh" cực hiệu quả cho những người bận rộn hoặc "não cá vàng".

Giá bán: 91.650 đồng Nơi mua: Shopee

Móc treo hút chân không

Đây là "cứu cánh" thực sự cho những ai "sợ" khoan tường hoặc ở nhà thuê. Loại móc này bám chắc như đinh vào gạch men hoặc các bề mặt nhẵn mà không cần khoan đục, với khả năng chịu tải tốt và độ bền đáng kinh ngạc. Bạn có thể dùng nó để treo khăn lau, muỗng lớn hay rổ nhựa nhỏ. Tiện lợi nhất là chúng dễ dàng tháo ra và di chuyển, giúp bạn linh hoạt sắp xếp lại không gian bếp bất cứ khi nào.

Giá bán: 25.900 đồng Nơi mua: Shopee

Bộ dụng cụ bào/cắt rau củ đa năng

Quên ngay cảnh vật lộn thái sợi cà rốt, đu đủ (để làm nộm) hay thái lát dưa chuột vừa lâu vừa dễ đứt tay đi. Bộ dụng dung cụ này thường tích hợp nhiều lưỡi dao (thái lát, bào sợi to, bào sợi nhỏ, bào vụn...) giúp bạn xử lý rau củ trong vòng... vài nốt nhạc. Các sợi ra đều tăm tắp, món ăn trông chuyên nghiệp hơn hẳn. Đây là "trợ thủ" đắc lực cho các món gỏi, nộm, xào.

Giá bán: 109.000 đồng Nơi mua: Shopee

