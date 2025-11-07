Cụ ông 70 tuổi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng ở VietinBank, khi đến rút, nhân viên ngân hàng lập tức báo công an xã vào cuộc

Vừa qua, Công an xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 03/11/2025, Công an xã Lương Tài nhận được tin báo từ Ngân hàng VietinBank có chi nhánh tại địa phương. Nhân viên ngân hàng cho biết có một người đàn ông đến giao dịch chuyển tiền với dấu hiệu bị thao túng tâm lý và nghi lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng để xác minh, làm rõ.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Lương Tài trực tiếp có mặt hỗ trợ, tuyên truyền cho công dân. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua làm việc, người đàn ông được xác định là ông Nguyễn Văn Thịnh (70 tuổi, trú tại thôn Phượng Trì, xã Lương Tài). Ông Thịnh trình bày, trước đó có quen biết qua mạng xã hội Zalo với một thanh niên tự xưng là “Thành”, sử dụng tài khoản có tên “DUNG”, nhận là người thân trong gia đình. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng “Thành” đề nghị ông Thịnh chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng đang gửi tại Ngân hàng VietinBank vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, Công an xã đã kịp thời tuyên truyền, giải thích và vận động ông Thịnh không thực hiện giao dịch chuyển tiền. Sau khi được cán bộ Công an phân tích, ông Thịnh nhận thức được mình đang bị lừa đảo nên đã dừng việc rút tiền, nhờ đó ngăn chặn được thiệt hại đáng kể về tài sản.

Công an xã Lương Tài khuyến cáo người dân:

- Không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình, bạn bè cho người lạ hoặc đối tượng trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính.

- Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không làm theo hướng dẫn từ các tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo.

- Khi nhận được cuộc gọi đe dọa, dụ dỗ, hướng dẫn chơi game hoặc thao tác chuyển tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, không hoang mang và không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

- Cảnh giác với các cuộc gọi giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cuộc gọi video chỉ bật tiếng, không bật hình ảnh. Hiện nay, các đối tượng thường sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh cán bộ, nhằm tạo lòng tin, lừa đảo người dân.

- Đề nghị các ngân hàng trên địa bàn khi phát hiện khách hàng rút hoặc chuyển tiền với số lượng lớn, có biểu hiện bất thường như lo lắng, sợ hãi, hoặc rút tiền trước hạn không có lý do chính đáng, cần kịp thời thông báo cho Công an xã Lương Tài để phối hợp xử lý.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Bắc Ninh﻿