Elon Musk thông báo quan trọng sau khi nhận 1.000 tỷ USD

Tesla có thể sẽ phải xây dựng một nhà máy sản xuất chip khổng lồ để có thể sản xuất 1 triệu tấm wafer mỗi tháng đáp ứng nhu cầu bán dẫn ngày càng tăng. Thông tin được CEO Elon Musk đưa ra tại cuộc họp cổ đông thường niên.

Sau khi các cổ đông bỏ phiếu thông qua gói lương kỷ lục 1 nghìn tỷ đô la cho Musk, tỷ phú công nghệ này đã xuất hiện trên sân khấu tại cuộc họp thường niên ở Texas để khiêu vũ với robot hình người Optimus do Tesla phát triển.

"Đây không chỉ là một chương mới cho Tesla, mà còn là một cuốn sách mới", Musk nói. "Và cuốn sách mới đó đang giúp tăng đáng kể sản lượng xe và đẩy nhanh quá trình sản xuất Optimus nhanh hơn bất kỳ sản phẩm nào từng được sản xuất trước đây trong lịch sử", ông nói.

Gói lương thưởng dành cho Musk sẽ được trao theo 12 giai đoạn sau khi công ty đạt được một số cột mốc về tài chính và hoạt động, bao gồm giao 20 triệu xe, đạt 10 triệu lượt đăng ký tính năng Tự lái hoàn toàn (FSD), giao 1 triệu robot Optimus và đưa 1 triệu xe taxi robot vào hoạt động thương mại.

Musk, người mô tả điện và chất bán dẫn là hai yếu tố hạn chế chính khiến Tesla có thể đạt được các mục tiêu đầy tham vọng, cho biết: "Với AI và robot, bạn thực sự có thể tăng nền kinh tế toàn cầu lên gấp 10 lần, hoặc thậm chí là 100 lần. Không có giới hạn rõ ràng nào cả".

Musk cho biết chip AI5 của Tesla - được sử dụng cho cả xe hơi và robot hình người - chỉ tiêu thụ 1/3 điện năng so với chip Blackwell của Nvidia với chi phí chưa đến 10%. Tuy nhiên, AI5 "được tối ưu hóa rất nhiều cho bộ phần mềm AI của Tesla", ông nói, "vì vậy nó không phải là một con chip đa năng".

Theo Musk, công ty đang hợp tác với Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. và Samsung Electronics để sản xuất chip AI tại các nhà máy của họ ở trong nước và tại Mỹ, nhưng công ty cũng đang tìm cách hợp tác với xưởng đúc của Intel.

"Có lẽ chúng tôi sẽ làm gì đó với Intel. ... Chúng tôi chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng có lẽ nên thảo luận với Intel", Musk nói.

Tuy nhiên, Tesla sẽ không có đủ chip ngay cả khi hợp tác với tất cả các xưởng đúc lớn.

Musk cho biết: "Chúng tôi sẽ lấy bất kỳ loại chip nào mà các nhà cung cấp có thể cung cấp, nhưng ngoài ra, nếu họ không thể cung cấp cho chúng tôi bất kỳ cell pin hoặc chip gia tăng nào, chúng tôi phải tự sản xuất, nếu không sẽ bị mắc kẹt".

"Tôi không thấy cách nào khác để đạt được số lượng chip mà chúng tôi đang tìm kiếm. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi có lẽ sẽ phải xây dựng một nhà máy sản xuất chip khổng lồ", Musk nói.

Nhà máy này sẽ phải bắt đầu với công suất 100.000 wafer mỗi tháng và cuối cùng đạt 1 triệu, ông nói. Để so sánh, năng lực sản xuất hàng năm của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đạt khoảng 17 triệu tấm wafer tương đương 12 inch vào năm 2024.

Để đạt được mục tiêu giao 20 triệu xe và đạt được 10 triệu thuê bao FSD đang hoạt động trong thập kỷ tới, Tesla sẽ phải đẩy mạnh nỗ lực phát triển xe tự hành tại Trung Quốc. Chính phủ hiện vẫn chưa bật đèn xanh cho Tesla.

"Hy vọng rằng chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận hoàn toàn tại Trung Quốc vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3. ... Đó là những gì họ đã nói với chúng tôi", Musk phát biểu tại cuộc họp cổ đông.

Theo: Nikkei Asia