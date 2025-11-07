Vietcombank phát thông báo quan trọng tới người dùng

Kể từ ngày 05/11/2025, Vietcombank chính thức mở rộng triển khai tính năng Cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng “VCB Alert”) cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản người nhận có các dấu hiệu rủi ro như: thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tài khoản thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc nằm trong danh sách nghi ngờ rủi ro.

Trong trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo để khách hàng nắm được khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu tương tự. Dựa trên thông tin cảnh báo này, khách hàng có thể chủ động quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Trước đó, từ ngày 30/06/2025, Vietcombank đã triển khai tính năng VCB Alert cho các giao dịch Chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm nghìn lượt cảnh báo kịp thời cho khách hàng khi thực hiện giao dịch, góp phần hạn chế đáng kể các rủi ro lừa đảo và gian lận tài chính.

Việc mở rộng tính năng VCB Alert thể hiện nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhằm tăng cường bảo vệ người dùng, mang lại môi trường giao dịch an toàn, minh bạch và tin cậy hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng cần luôn cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật dịch vụ, đồng thời thường xuyên theo dõi các cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn do ngân hàng và cơ quan chức năng cung cấp.

Với việc chủ động ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm, Vietcombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ khách hàng, nâng cao an toàn cho các giao dịch tài chính số và củng cố niềm tin của người dùng trong hành trình chuyển đổi số ngân hàng.