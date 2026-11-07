Loạt thực phẩm cải thiện chứng hay quên ở phụ nữ trung niên

Ngày càng có nhiều người phàn nàn về tình trạng hay quên, suy giảm trí nhớ... Tiêu thụ các loại thực phẩm tốt cho não bộ sẽ giúp cải thiện trí nhớ.

Chứng hay quên ở phụ nữ trung niên có thể liên quan đến dinh dưỡng không cân bằng hoặc não thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng. (Ảnh: ITN)

Thực tế, nhiều phụ nữ ở tuổi trung niên, trong cuộc sống hàng ngày, thường gặp phải vấn đề hay quên. Điều này có thể liên quan đến dinh dưỡng không cân bằng hoặc não thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn vừa phải các thực phẩm tốt cho não như đậu nành, cá biển sâu, các loại hạt khô…, sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho não và hỗ trợ giảm các triệu chứng hay quên. Tuy nhiên, nếu tình trạng hay quên ngày càng nặng, cần đi khám kịp thời.

Nguyên nhân phổ biến gây quên ở phụ nữ

Nguyên nhân khiến phụ nữ xuất hiện triệu chứng hay quên khá phức tạp, không phải do một yếu tố đơn lẻ. Trước hết, thiếu ngủ lâu dài hoặc chất lượng giấc ngủ kém sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi và phục hồi của não, làm giảm hoạt động của các tế bào thần kinh, từ đó ảnh hưởng đến trí nhớ.

Phụ nữ hiện đại thường phải đối mặt với áp lực kép từ công việc và gia đình, căng thẳng tâm lý kéo dài sẽ khiến não ở trạng thái mệt mỏi, cản trở truyền tín hiệu thần kinh, dễ dẫn đến hay quên.

Ngoài ra, chế độ ăn uống thiếu cân bằng cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến, hoạt động bình thường của não cần được hỗ trợ bởi nhiều dưỡng chất, nếu lâu dài thiếu lecithin, DHA, vitamin E và các dưỡng chất thiết yếu cho não, trí nhớ sẽ giảm.

Cùng với tuổi tác, sự thay đổi mức hormone trong cơ thể phụ nữ cũng khiến trí nhớ giảm sinh lý, nhưng sự suy giảm này thường là chậm và nhẹ. Cần lưu ý là, những nguyên nhân gây quên hầu hết là quên lành tính, có thể cải thiện bằng cách điều chỉnh khoa học lối sống và chế độ ăn uống.

Loạt thực phẩm giúp phụ nữ cải thiện chứng hay quên

Hoạt động bình thường của não bộ cần đầy đủ dinh dưỡng. Ba loại thực phẩm dưới đây giàu các chất dinh dưỡng quan trọng cho não, phụ nữ nếu chú ý bổ sung trong bữa ăn hàng ngày sẽ “tiếp nhiên liệu” cho não, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng hay quên.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu là thực phẩm tốt cho não thích hợp cho phụ nữ, chúng giàu glutamine và lecithin. Trong đó, lecithin là thành phần quan trọng cấu tạo màng tế bào thần kinh, thúc đẩy tổng hợp và truyền dẫn các chất dẫn truyền thần kinh, giúp não duy trì chức năng xử lý thông tin bình thường; glutamine là axit amin quan trọng mà tế bào não cần để trao đổi chất, cung cấp năng lượng cho não, tăng cường hoạt động của các tế bào thần kinh.

Các sản phẩm đậu nành phổ biến gồm sữa đậu nành, đậu phụ, đậu khô,... Phụ nữ khỏe mạnh có thể ăn tương đương 25-35g đậu nành mỗi ngày, ví dụ một cốc sữa đậu nành không đường 200-300ml, hoặc khoảng 100g đậu phụ.

Lưu ý là những người mắc bệnh gút hoặc các nhóm người đặc biệt nên ăn đậu nành và sản phẩm từ đậu vừa phải, lượng ăn cụ thể cần được xác định theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cá biển sâu và hải sản nhuyễn thể

Cá biển sâu và hải sản nhuyễn thể chứa nhiều axit béo không bão hòa đa (như DHA) và taurine. DHA là thành phần quan trọng của vỏ não và võng mạc, thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa của các tế bào thần kinh não, làm chậm quá trình lão hóa của tế bào não, duy trì chức năng nhận thức của não; taurine điều chỉnh mức độ các chất dẫn truyền thần kinh trong não, tăng hiệu quả truyền tín hiệu thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ.

Những loại cá biển sâu phổ biến gồm cá hồi, cá tuyết, cá ngừ, cá mòi,… Hải sản nhuyễn thể bao gồm hàu, sò điệp, nghêu… Khuyến nghị phụ nữ ăn cá biển sâu 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần 100-150g; hải sản nhuyễn thể có thể ăn 1-2 lần mỗi tuần, mỗi lần 50-100g.

Cần lưu ý, phụ nữ dị ứng hải sản không nên ăn những thực phẩm này; người bị bệnh gút ăn hải sản nhuyễn thể phải thận trọng, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định ăn.

Các loại hạt khô

Các loại hạt khô chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho não, ví dụ như quả óc chó giàu axit béo không bão hòa và phospholipid, hạnh nhân giàu vitamin E và magiê, hạt điều giàu sắt và kẽm, v.v.

Những dưỡng chất này giúp cung cấp năng lượng cho não, bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi tổn thương oxy hóa, tăng cường sự linh hoạt cho não, từ đó hỗ trợ cải thiện các triệu chứng đãng trí.

Trong bữa ăn hàng ngày nên chú ý ăn một nắm hạt khô nhỏ, khoảng 10-15g, chẳng hạn như kết hợp 3-4 quả óc chó, 5-6 hạnh nhân và vài hạt điều. Cần lưu ý rằng hạt khô có nhiều calo, ăn quá nhiều dễ dẫn đến thừa năng lượng, nên cần kiểm soát lượng ăn.

Người bị tiểu đường khi ăn hạt khô nên chọn loại nguyên hạt, không đường, và lượng ăn cụ thể nên được xác định theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.