Loại trái cây bán đầy chợ Việt vừa giúp trị táo bón, “đốt cháy” mỡ nội tạng lại tốt cho tim mạch nhưng nhiều người không biết mà ăn

Quả bơ là một trong những loại trái cây được xếp vào danh sách “siêu thực phẩm”. Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, chỉ 100g bơ đã chứa tới 16kcal, 73g nước nhưng lại chỉ có 14,7g chất béo. Nó còn rất giàu chất xơ, ít đường và nhiều các khoáng chất như: canxi, kali, magie, photpho… hay các vitamin như: E, A, C, K và B6. Ngoài ra còn có Folate, Lutein, Beta-carotene và omega-3.

Nhờ đó, bơ mang lại rất nhiều lợi ích trong làm đẹp và sức khỏe. Với làm đẹp, bơ là trái cây tuyệt vời để ăn kiêng, giảm cân, dưỡng da và tóc. Còn với sức khỏe, chúng ta không thể bỏ qua 5 lợi ích nổi bật sau đây:

1. Trị táo bón

Khi bị khó tiêu hay táo bón, thay vì dùng tới các loại thuốc thì hãy ăn một quả bơ nhé!

Bơ là trái cây không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có nhiều dụng làm đẹp (Ảnh minh họa)

Bởi hàm lượng chất xơ của bơ rất cao, lại nhiều nước nên có tác dụng rất tốt trong thúc đẩy nhu động ruột. Chất xơ hòa tan trong cái cây này cũng rất tốt cho tiêu hóa, tăng độ ẩm và mượt cho phân, giúp bạn đại tiện dễ dàng hơn. Kali trong bơ cũng giúp cơ ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Bơ còn giúp phòng các bệnh đường tiêu hóa bởi nó có nhiều vi khuẩn Faecalibacterium, Lachnospira và Alistipes giúp tạo ra axit béo chuỗi ngắn. Theo một số nghiên cứu đăng trên Thư viện Y khoa Mỹ, axit béo chuỗi ngắn giúp cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột kết và chống lại ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột…

2. Giảm mỡ nội tạng

Một trong những lý do khiến bơ trở thành trái cây giảm cân được phái đẹp sử dụng nhiều là vì nó giúp giảm vòng eo rất tốt. Trên thực tế, có được điều này là do trái cây này có nhiều thành phần giúp “đốt cháy” mỡ nội tạng hiệu quả.

Dữ liệu khảo sát quốc gia của cả Hoa Kỳ và Úc cho thấy những người ăn bơ gầy hơn, nhất là vùng bụng. Ví dụ, số liệu từ Mỹ cho thấy so với người không ăn bơ, người ăn bơ nhẹ hơn 3kg, vòng eo nhỏ hơn 3 - 4cm. Đồng thời giảm 33% nguy cơ thừa cân béo phì. và giảm 32% nguy cơ tăng chu vi vòng eo.

Bơ thường xuyên xuất hiện trong thực đơn ăn kiêng do khả năng no lâu, giảm mỡ nội tạng tốt (Ảnh minh họa)

Lý do là bơ giàu chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Ngoài ra còn chứa lượng lớn folate và axit oleic. Axit này có thể chuyển hóa thành oleoylethanolamide trong ruột và gan, sau đó chất này có thể được tăng lên thông qua một loạt quá trình sinh hóa. Nghiên cứu của Trung tâm Y sinh học của Anh chỉ ra rằng các bữa ăn với bơ có xu hướng làm tăng cảm giác no lâu hơn so với những bữa ăn không có bơ, từ đó hạn chế thức ăn và buộc cơ thể dùng tới mỡ thừa.

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa và nổi tiếng là chất chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa viêm. Carotenoids và phenolics giúp cải thiện lưu thông máu, từ đó giúp phòng tránh rất nhiều bệnh tim mạch. Đồng thời, hàm lượng kali trong trái cây này làm giãn nở các mạch máu, ngăn ngừa huyết khối và cũng giúp tim co bóp tốt hơn, máu từ tim lưu thông trơn tru hơn.

Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng, bơ giúp kiểm soát huyết áp, giảm cholesterol trong máu. Đây đều là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ nếu không được kiểm soát tốt.

4. Góp phần ngăn ngừa bệnh ung thư

Bơ chứa dưỡng chất thực vật, có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng bơ có thể giúp hấp thụ chất chống ung thư carotenoids khi ăn kết hợp với các loại trái cây và rau quả có màu cam và đỏ (theo tiến sĩ Frank Lipman, từ Bệnh viện Lincoln, New York, Mỹ).

Rất nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng chất chống oxy hóa, chất béo không bão hòa và một số vitamin trong bơ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư. Trong đó nổi bật nhất là ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, ung thư miệng.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học California (Los Angeles, Mỹ) đã xác nhận bằng chứng cho thấy chất chiết xuất từ quả bơ có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt và tế bào ung thư miệng. Cụ thể là nhờ lutein trong trái cây này có hiệu quả chống ung thư tuyến tiền liệt cao hơn hơn lutein đơn thuần đến 60%.

Một nghiên cứu khác được thực hiện trên 209 nam giới mới phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt và 226 nam giới không bị ung thư. Kết quả cho thấy bơ có hàm lượng axit béo đơn bão hòa cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt đáng kể. Tương tự, chất béo không bão hòa đơn và lutein trong trái cây này có thể ngăn ngừa ung thư vú. Các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh rằng nếu nồng độ lutein trong huyết thanh cao có thể làm giảm 51% nguy cơ ung thư vú.

Ngoài ra, nghiên cứu của Canada còn cho thấy bơ có khả năng chống bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp tính nhờ loại chất béo có tên là Avocatin B. Ung thư bạch cầu tủy cấp tính là một trong những dạng nguy hiểm nhất của ung thư máu. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm giáo sư Paul Spagnuolo từ Đại học Waterloo (Canada) và được công bố trên tạp chí Cancer Research.

5. Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo các nghiên cứu, quả bơ tăng cường độ nhạy cảm với insulin. Sự nhạy cảm với insulin phổ biến ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2, có nghĩa là mặc dù insulin có trong cơ thể nhưng nó không có hiệu quả.

Ngoài ăn bơ tươi, làm salad thì sinh tố bơ cũng là một các chế biến tuyệt vời cho loại “siêu thực phẩm” này (Ảnh minh họa)

Ăn bơ đều đặn giúp tăng hoạt động của insulin trong cơ thể, giảm lượng đường huyết. Từ đó phòng chống bệnh tiểu đường ở người khỏe mạnh và kiểm soát đường huyết cho người có lượng đường trong máu cao, đang mắc bệnh tiểu đường. Bản thân trái cây này cũng có chỉ số GI hoặc Glycemic thấp là 15, nên không gây tăng đột ngột lượng đường trong máu của bạn sau khi ăn.

Ngoài ra, bơ còn là trái cây giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm sự suy giảm thị lực, giảm đau, tốt cho sức khỏe thai nhi, chống lại trầm cảm. Vì vậy, dù ở lứa tuổi hay giới tính nào cũng nên ăn bơ thường xuyên.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health Impact News, Eat This