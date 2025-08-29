Loại thực phẩm được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", ở chợ Việt giá chỉ vài nghìn đồng

Trứng rất tốt cho sức khỏe và đứng đầu trong nhiều danh sách "siêu thực phẩm".

Rob Hobson, trưởng bộ phận Dinh dưỡng của Healthspan – công ty chuyên cung cấp vitamin, khoáng chất và chất bổ sung sức khỏe hàng đầu Anh, đánh giá trứng là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà mọi người nên đưa vào chế độ ăn uống.

"Chúng tương đối rẻ và cực kỳ linh hoạt, có thể trở thành món ăn hoàn hảo dù bạn ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Điều làm nên điểm đặc biệt của trứng là sơ đồ dinh dưỡng của chúng", ông Hobson nói.

Ảnh minh hoạ.

Một quả trứng chứa một loạt các chất dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Trên thực tế, các chất dinh dưỡng trong đó đủ để biến một tế bào đã thụ tinh thành một chú gà con hoàn chỉnh.

Trứng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein chất lượng cao, chất béo tốt và nhiều chất dinh dưỡng ít được biết đến khác. Theo Healthline , một quả trứng cung cấp các vitamin như vitamin B12, B2, A, B5, selen. Trứng cũng chứa một lượng nhỏ hầu hết mọi loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, bao gồm canxi, sắt, kali, kẽm, mangan, vitamin E, folate,…

Với thành phần dinh dưỡng phong phú, trứng có nhiều lợi ích sức khoẻ tuyệt vời như:

Tăng khối lượng cơ

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin đăng trên trang verywellhealth, cơ thể cần protein trong chế độ ăn uống để xây dựng và duy trì khối lượng cơ. Trứng rất giàu protein, axit amin, cholin, selen, vitamin B… Tăng lượng protein hấp thụ từ trứng, đặc biệt là trứng nguyên quả, có thể làm tăng khối lượng cơ khi kết hợp với tập luyện sức mạnh. Tuy nhiên, hiệu quả này sẽ khác nhau tùy thuộc vào chế độ ăn uống tổng thể của cá nhân.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Trứng giàu chất chống oxy hóa, là hợp chất thực vật giúp giảm tổn thương tế bào do các phân tử không ổn định (gốc tự do) trong cơ thể gây ra. Sự dư thừa các gốc tự do có thể dẫn đến các tình trạng sức khỏe mạn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim… Áp dụng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng này.

Giảm viêm

Trứng chứa chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác giúp giảm viêm. Một số nghiên cứu cho thấy, những người ăn trứng hàng ngày có các dấu hiệu sinh học về tình trạng viêm được cải thiện (các chất chỉ ra sự hiện diện của tình trạng viêm). Hầu hết các chất dinh dưỡng trong trứng đều nằm trong lòng đỏ, vì vậy việc chỉ ăn lòng trắng trứng có thể không mang lại những lợi ích tương tự.

Hỗ trợ giảm cân

Trứng có hàm lượng protein cao và lượng calo tương đối thấp. Ăn chế độ ăn nhiều protein có liên quan đến việc giảm cân. Trứng giàu protein nên giúp no hơn các loại thực phẩm ăn sáng khác như ngũ cốc. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ăn trứng mỗi buổi sáng có mức ghrelin (một loại hormon gây đói) thấp hơn và có xu hướng ăn ít hơn trong ngày so với những người ăn yến mạch.

Có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ

Ảnh minh hoạ.

Có những nghiên cứu trái ngược nhau về vai trò của trứng trong nguy cơ mắc bệnh tim. Một số nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc tiêu thụ trứng và bệnh tim, ngược lại các chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác trong trứng có thể làm giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe mạn tính như bệnh tim. Một phân tích tổng hợp cho thấy rằng tiêu thụ một quả trứng mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Tuy nhiên, những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao có thể không nên ăn trứng mỗi ngày. Trong trường hợp bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên áp dụng chế độ ăn ít cholesterol, hãy hạn chế lượng trứng ăn vào.

Trứng cung cấp cholin

Choline là một chất dinh dưỡng ít được biết đến, thường nhóm với vitamin nhóm B. Choline là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe con người và cần thiết cho nhiều quá trình khác nhau trong cơ thể. Nó cần thiết để tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine và cũng là một thành phần của màng tế bào. Lượng choline thấp có liên quan đến các bệnh về gan, bệnh tim và rối loạn thần kinh.

Chất dinh dưỡng này có thể đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu cho thấy lượng choline thấp có thể làm tăng nguy cơ mắc các khuyết tật ống thần kinh và dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức ở trẻ sơ sinh.

Nguồn choline tốt nhất trong chế độ ăn uống là lòng đỏ trứng và gan bò. Một quả trứng lớn chứa 113mg choline.

Ăn trứng có thể cải thiện đáng kể sức khỏe não bộ

Ngày càng có nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tăng lượng trứng có thể cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa chứng mất trí.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nutrients (tạp chí khoa học về dinh dưỡng của Australia) tháng 10/2024 cho thấy những người tham gia ăn một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn so với những người ăn trứng hàng tuần hoặc hàng tháng.

Tác giả chính Precious Igbinigie là một nhà nghiên cứu về sức khỏe và hạnh phúc tại Đại học Wolverhampton ở Anh cho biết: "Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng và là nguồn cung cấp choline, folate, vitamin D, iốt , vitamin B, protein chất lượng cao. Tác dụng bảo vệ của việc tiêu thụ trứng hàng ngày chống lại chứng mất trí ở người lớn tuổi có thể là do sự hiện diện của các hợp chất hoạt tính sinh học và nhiều chất dinh dưỡng khác như protein chất lượng cao, acid béo không bão hòa, vitamin".

Lưu ý, trừng dù tốt nhưng cách chế biến cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi chế biến trứng, hãy chọn dầu tốt cho tim hoặc thảo mộc, gia vị để có thêm hương vị. Hãy lưu ý không thêm chất béo bão hòa, như bơ hoặc mỡ lợn xông khói, vì những chất này có thể làm tăng mức cholesterol.