Rau diếp là một loại rau rất quen thuộc ở nước ta. Theo y học cổ truyền, rau diếp có vị ngọt hơi đắng, tính hàn, không độc, tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, an thần, nhuận trường, lợi sữa…

Theo nghiên cứu trong 100g rau diếp ăn được có 92,3% nước, 1,7% protid, 0,5% lipid, 9% cellulose, 3,2%, protein và 1% khoáng toàn phần. Rau diếp có nhiều vitamin E, C, K và cholin và các muối khoáng. Trong cây có 0,023mg%As. Cây tươi cho 0,0038% và cây khô chứa 0,071% acid oxlic.

Tuy loại rau này ít năng lượng nhưng giàu vitamin và chất khoáng là chất chống oxy hóa - chất rất có lợi cho sức khỏe. Rau diếp là một loại rau mềm, ngon bổ, cây cùng họ cây bồ công anh có vị đắng tính hàn, nó có thể tiêu được khí trệ, tan được chỗ sưng đau, sử dụng rất tốt cho người huyết nhiệt sinh mụn nhọt, vẩy nến, phụ nữ sau sinh tắc sữa sưng đau dùng rất hiệu quả.

Rau diếp thường ít dư lượng thuốc trừ sâu bởi nó chứa thành phần tự nhiên chống côn trùng và mùi vị đặc trưng khiến sâu bọ tránh xa. Thời gian sinh trưởng ngắn và lá mỏng của rau cũng không phù hợp với việc sử dụng thuốc trừ sâu, bởi điều này có thể làm chậm phát triển và ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch. Chính vì vậy, rau diếp được coi là lựa chọn an toàn để chế biến món ăn.2 loại rau ít "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 đầy ở chợ nhiều người không biết mà mua.

- Giải nhiệt, giảm cân hiệu quả: Nhờ có tác dụng thanh nhiệt, hạ hỏa nên rau diếp thơm rất thích hợp để ăn vào mùa hè. Đặc biệt, lượng calo của diếp thơm rất thấp, mỗi 100 gr rau chỉ có 15 calo, còn thấp hơn cà chua. 1kg rau cũng chỉ có 75 calo, vì vậy nó rất tốt cho quá trình giảm cân.

- Rất tốt cho mắt: Rau diếp thơm chứa lượng lớn chất zeaxanthin trong rau diếp thơm rất tốt cho việc cải thiện thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng võng mạc. Nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong rau diếp còn giúp ngăn ngừa ung thư phổi và miệng.

- Giàu canxi: Loại rau dân dã này có chứa hàm lượng canxi dồi dào. Mỗi 100gram rau diếp thơm chứa 70miligam canxi tự do. Có thể nhiều người chưa mường tượng ra, vì vậy hãy so sánh chúng với canh xương. Nhiều người lớn tuổi luôn quan niệm rằng canh xương heo là "lựa chọn tốt nhất" để cung cấp canxi. Mặc dù phần lớn thành phần của xương heo là canxi, tuy nhiên chúng không phải ở dạng canxi tự do. Bởi vậy cho dù có ninh xương lâu thế nào thì canxi cũng khó hòa tan được trong nước. Do đó, hàm lượng canxi trong nước canh hầm xương thực chất không hề cao, theo Tiền Phong.

- Giàu vitamin: Rau diếp vừa giàu dinh dưỡng vừa chế biến được thành nhiều món ngon. Rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta-carotene (beta-caroten chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể). Khi bạn tiêu thụ loại thực phẩm này, vitamin A trong rau diếp sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Không chỉ giàu vitamin, rau diếp thơm còn có chứa một nguồn khoáng chất phong phú như canxi, magiê và kali, sắt, đồng, mangan… Các khoáng chất này giúp kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Kali giúp điều chỉnh sự cân bằng của các chất dịch cơ thể, từ đó ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

- Tốt cho phụ nữ có thai: Trong rau diếp tươi có chứa folate và lượng vitamin C cao. Folate có tác dụng duy trì sức khỏe của thai nhi trong quá trình mang thai bằng cách giảm các nguy cơ biến chứng. Còn vitamin C có trong rau diếp giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và giúp chống lại bệnh nhiễm trùng.

Lương y Minh Phúc chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống một số món ăn thuốc từ cây rau diếp:

- Chữa mụn nhọt ngoài da khô sần: rau diếp 100g, cà chua 2 quả, thêm hành, dầu làm nước xốt chấm rau ăn thường xuyên.

- Chữa phụ nữ sau sinh ít sữa, tắc tia sữa: rau diếp 60-80g sắc uống.

- Chữa tiểu tiện ra máu: rau diếp phối hợp rau sam mỗi vị 50g sắc uống.

- Chữa đau đầu chóng mặt khó ngủ: rau diếp 100g, rửa sạch xay sinh tố uống.

- Chữa sâu kiến vào tai: giã vắt nước rau diếp cốt nhỏ vào tai.

- Kinh nghiệm nhân dân: hạt rau diếp 30-50g giã nát nấu nước rửa trĩ hậu môn lở loét, âm hộ viêm sưng đau.

- Có nơi dùng rau diếp phơi khô đóng gói pha uống như trà chữa ăn không tiêu, không ngon, khó ngủ.

Theo thông tin từ trang Healthline, trang thông tin sức khỏe của Mỹ, xà lách hoang dã hay rau diếp dại có tên khoa học là Lactuca virosa, có nguồn gốc từ các vùng ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Trung Đông. Đây là một loại cây ưa nắng, thường xuất hiện dọc theo bờ sông và ven đường. Chiều cao tối đa có thể lên đến 1,8 mét. Đây là một loại rau được nhiều người ưa thích.

Cách rửa trái cây và rau củ loại bỏ thuốc trừ sâu tối đa - Hãy rửa nhiều lần với nước lạnh: Rửa trực tiếp trái cây và rau củ dưới vòi nước lạnh chảy, sau đó dùng tay hoặc bàn chải mềm cọ nhẹ bề mặt. Phương pháp này giúp loại bỏ bụi bẩn và một phần thuốc trừ sâu trên bề mặt. - Ngâm nước muối : Pha 1-2 muỗng canh muối vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong vòng 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Muối có thể giúp loại bỏ nhiều loại thuốc trừ sâu và các vi khuẩn trên bề mặt. - Rửa bằng nước ấm: Rửa trái cây và rau củ bằng nước ấm khoảng 40-50°C, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Nước ấm có thể giúp hòa tan một số loại thuốc trừ sâu, tuy nhiên không nên sử dụng nước quá nóng để tránh làm hỏng thực phẩm.

